Тоталното преобразяване на рекламните агенции

Консолидирането на комуникационните услуги ще бъде сред основните предизвикателства за индустрията през следващата година.

През последната година рекламната индустрия в България се развива в посока комплексно предлагане на комуникационни услуги. Агенциите на пазара все по-често избягват строго да се профилират, а рекламодателите търсят ефективност от кампаниите и директно отражение върху продажбите им. В сравнително стабилната икономическа среда и запазилото се ниво на рекламни бюджети, за да задържат позициите си на пазара, агенциите са изправени пред предизвикателството да адаптират бизнеса си към новите изисквания на клиентите и трансформацията на пазара.Тези промени могат да се проследят през рекламните приходи на най-големите агенции в страната. Техният общ оборот не отчита сериозна разлика спрямо миналата година и се равнява на над 62 млн. лв. за 2016 г. Тази сума включва единствено постъпленията от рекламна дейност, без управлението на медийни, PR и други бюджети.В това и в следващите издания на рубриката "Медиа и реклама" проследяваме развитието на рекламния пазар в страната през финансовите резултати на най-големите играчи от целия спектър на комуникационния бизнес. В опитите си да следват трансформацията на услугите на пазара в резултатите на рекламните агенции през изминалата година се наблюдават резки спадове и увеличения. В класацията не участват три големи рекламни агенции - Ogilvy Advertising, "РА Киви" и Brand New Ideas, тъй като в техните обороти са включени и медийните бюджети на някои от клиентите им. Вероятно с техните рекламни постъпления общите приходи на пазара за изминалата година се равняват на близо 75 млн. лв.На първото място в класацията по привлечени приходи за 2016 г. запазват позицията си рекламните агенции от портфолиото на комуникационната група Publicis One. Това са Saatchi&Saatchi, Publicis Sfia, Leo Burnet, Happy End и BrandWorks, които генерират общи рекламни приходи от малко над 9 млн. В първата десетка на класацията влизат и рекламните агенции от най-големите комуникационни групи в страната, сред които Graffiti BBDO, DDB Sofia, All Channels Advertising и The Smarts.Малко над 10% спад пък отчита рекламната агенция Huts JWT, която е на второ място в класацията. За 2016 г. приходите й се равняват на 7.7 млн. лв., като по думите на управляващия директор Янис Манакос понижението се дължи на намалените инвестиции на някои от клиентите в портфолиото им, което е резултат от спад в продажбите им. "Новият бизнес, който спечелихме през последната година, беше значителен, но не толкова, че да компенсира изгубените приходи", коментира още пред "Капитал" Манакос.Няколко други агенции също отчитат по-нисък оборот. С над 46.3% спадат приходите на reforma, което според тях се дължи основно на приключването и фактурирането на голяма по обем единична поръчка година по-рано. Намалените бюджети на клиентите са причина и за спада от 15% в постъпленията на FCB Sofia. Според Албена Здравкова, управляващ директор на друга агенция - "Grey България", спадът на приходите до 1.6 млн. лв. се дължи на намаляването на обема работа към някои от глобалните им клиенти. "Очакваме това да се промени, след като клиентът ни "Бритиш американ табако" закупи основните брандове на "Булгартабак", казва още Здравкова.Поставената на седмо място независима българска агенция Noble Graphics отчита близо 20% ръст в приходите, достигайки 4.7 млн. лв. за 2016 г. Според основателя и творчески директор в агенцията Чавдар Кенаров резултатите са следствие на реализирани нови проекти на чужди пазари, както и на разширяването на дейността на компанията с дългогодишните им клиенти. "През изминалата година нашите партньори все по-често се възползваха от креативния ресурс на Noble за решаване на стратегически, маркетингови или изцяло бизнес казуси. При повечето проекти дейността на нашия екип стартираше много преди работата по създаване на самата рекламна комуникация", добавя още Кенаров.С най-голям темп на растеж са агенциите Interpartners и Direct Media KRES, които отчитат приходи съответно от 2.2 млн. лв. и 1.3 млн. лв. Изпълнителният директор на Interpartners Елисавета Тарпанова, коментира пред "Капитал", че фокус на екипа на агенцията през годината е привличането на нови клиенти за творчески услуги. "Все повече се увеличава и делът на проекти за български клиенти за съседни пазари, създавайки творческата концепция в България. Създадохме вътрешен продуцентски екип и започнахме и производство на видеопродукти изцяло инхаус", казва още Тарпанова.Агенцията за пълно комуникационно обслужване Direct Media KRES е част от групата на Direct Media Group Bulgaria, която обединява още рекламната KRES и медиа агенцията Direct Media Bulgaria. "Резултатите се дължат на устойчивия ни план за растеж, обвързан със стратегията за широка диверсификация на портфолиото от клиенти и оптимизация на стратегическия подход към проектите в групата", обяснява Красимир Петков, управляващ директор, Direct Media Group Bulgaria.Двуцифрен ръст в приходите през 2016 г. отчита и независимата агенция NEXT-DC, която през последните години разшири портфолиото си от услуги, привличайки нови клиенти, като по този начин цели да се различи от традиционните компании за дигитално обслужване, а проектите, които създава, да носят "преживяване на хората и да удовлетворят техните нужди в дългосрочен план".Най-големите рекламни компании в страната са единодушни, че през следващата година инвестициите на рекламодателите в дигиталната реклама ще се увеличават, основно заради по-добрите възможности за таргетиране на аудиторията и отчетността на резултатите. Все пак обаче доброто творческо изпълнение и позиционирането в традиционните рекламни канали ще останат предпочитани от клиентите им."Дигиталният сегмент е много ограничен като възприятие - основно социални мрежи, медиа планиране и промо микросайтове. Телевизията продължава да бъде основен комуникационен канал в противоречие със световните тенденции. Малко се инвестира и в създаването на качествено съдържание", коментира Мария Тодорова, основател на NEXT-DC.Според управителя на Brand New Ideas Виктория Миткова иновативните рекламни похвати са все още неподходящи за рекламодателите от по-строго регулирани сектори, с консервативни дейности и стриктни правила на опериране. "Събитията остават много важен компонент от тяхната активност, съчетани с подходящ микс от комуникация на продуктите и услугите им в телевизия, радио, интернет и печатна реклама", казва още Миткова.Според прогнозите на рекламните агенции следващата година пазарът още по-динамично ще се преструктурира, ориентирайки се към консолидиране на услугите. А за да оцелеят, независимите агенциите на пазара трябва да отговорят на търсенето на рекламодателите, което все по-често включва обединяване на стратегическо планиране, творческо изпълнение и задълбочено използване на данни и технологии при непроменени бюджети.