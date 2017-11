Агенциите от Publicis One няма да участват в рекламни фестивали за една година

[Shutterstock]

Остават едва няколко дни до едно от най-големите рекламни събития в страната, което агенциите на пазара чакат с притаен дъх. На 22 ноември конкурсът "Effie – България", традиционно организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), ще отличи рекламните кампании и маркетингови практики, които през изминалата година са доказали максимална ефективност по измерими критерии.Тази година обаче сред разнообразието от подадени заявки за конкурса липсват тези на агенциите, част от комуникационната група Publicis One. Сред рекламните компании в нея са миналогодишните победители в "Effie – България" и "Агенция на годината" според творческия фестивал в ФАРА Saatchi & Saatchi, както и Publicis Sofia, Leo Burnet, Happy End, BrandWorks и др.Няколко техни кампании все пак са сред финалистите на "Effie – България" 2017, но това е, защото за този конкурс заявки могат да подават и самите рекламодатели.Решението агенциите да не участват в надпреварата, отличаваща ефективността на рекламните кампании, не е еднолично взето от групата в България, а е наложено на глобално ниво от международната Publicis Group с давност една година, или до края на юни 2018 г.Новината за оттеглянето на агенциите в групата от рекламни събития и конкурси беше гръмко обявена още през юни по време на фестивала в Кан от глобалния изпълнителен директор Артър Садун. Тогава решението изглеждаше сякаш взето на момента, без знанието на международните агенции от групата, а публичната сесия за въпроси и отговори беше пренесена в Twitter.Няколко месеца по-късно забраната има своето отражение и на българския пазар, а екипите на рекламните агенции приемат решението не като недостатък, а по-скоро като експеримент и възможност за преосмисляне на работата и приоритетите им.Оттеглянето от рекламни конкурси и фестивали на компаниите от Publicis Group има два аспекта. Първият от тях е, че по този начин групата ще спести пари, които ще инвестира в разработването на новата платформа за вътрешна комуникация Marcel, базирана на технологията за изкуствен интелект, която цели да свърже всички над 80 хил. служители от 130 различни пазара, където оперира холдингът.Агенциите плащат за всяка подадена заявка за конкурс. За "Effie – България" например цените варират от 400 лв. до 700 лв., а за ФАРА достигат до 600 лв. за заявка, в зависимост от категорията и периода за кандидатстване. Така общите разходи за участи на по-големите агенции на пазара могат да достигнат 20 хил. лв., заедно с покупката на пропуски и настаняване.На международните конкурси сумите за участие са доста по-високи. Например според ценоразписа на фестивала в Кан цените започват от 400 долара за заявка и могат да достигнат 1565 долара според категорията. Като агенциите плащат допълнително пропуските за присъстващите, всеки от които струва приблизително 1500 евро, разходи по настаняване и др. Така за глобална рекламна група общите разходи за едно издание на Cannes Lions могат да достигнат 1.15 млн. евро по данни на Businessinsider.Освен спестяване на разходи за участие в конкурси обаче забраната цели да даде и време на агенциите да преосмислят целите и работата си в период на трансформация за цялата индустрия. Рекламният бизнес все повече се доближава до експертизата на консултантските компании, които пред последните години благодарение на експертизата си за различни бизнеси навлязоха на рекламното поле като преки конкуренти на агенциите."Силата на творческите и стратегическите похвати, които можем да предложим ние като агенции на клиентите ни, могат да решават бизнес проблеми. В същото време обаче фестивалите обхващат и оценяват много малка част от потенциала ни, което би могло да навреди на индустрията", коментира пред "Капитал" Георги Гавазов, управляващ директор в Saatchi&Saatchi.Оттеглянето на Publicis One от рекламни фестивали още повече насочи вниманието към нуждата от промяна. През годината други големи международни комуникационни групи, сред които WPP и Dentsu Network, също заявиха, че ще намалят бюджета си за участие във фестивала в Кан.В основата на подобен тип събития е идеята те да бъдат полезни за индустрията, да очертават тенденциите в рекламата и да показват добрите примери, които съответно да бъдат и награждавани. Към момента обаче големите рекламни фестивали, най-престижният от които Cannes Lions, са се превърнали в бизнеси за милиони. Същевременно наградите за творческо изпълнение остават по-ценни за агенциите и не толкова за клиентите им, което поставя въпроса доколко кандидатстващите кампании дават резултати или се изготвят с цел спечелване на отличия.В отговор преди няколко дни организаторите на фестивала в Кан обявиха редица промени, касаещи събитието. Вместо традиционните осем дни фестивалът ще продължава пет, цената на пропуските за събитието ще падне до 900 евро, три основни категории и над 120 подкатегории в конкурса ще бъдат премахнати и др.Последните две години българският творчески фестивал ФАРА също е в процес на трансформация. Събитието все повече акцентира на лекциите и семинарите на международни специалисти от сферата на комуникациите и по-малко време отделя на наградите. Категориите и критериите на оценка се променят ежегодно, а журито, макар и все още съставено от членове на български агенции, аргументира оценките и решенията си."За да отразят индустрията, фестивалите и конкурсите трябва да се променят постоянно спрямо нея, а не индустрията да се нагажда спрямо конкурсите", казва в заключение Милин Джалалиев, директор "Комуникационен бизнес" в Publicis One.