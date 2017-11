Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (21 ноември)

© Shutterstock

Агенциите от Publicis One няма да участват в рекламни фестивали за една година

На 22 ноември конкурсът "Effie – България", традиционно организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), ще отличи рекламните кампании и маркетингови практики, които през изминалата година са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

Тази година обаче сред разнообразието от подадени заявки за конкурса липсват тези на агенциите, част от комуникационната група Publicis One. Сред рекламните компании в нея са миналогодишните победители в "Effie – България" и "Агенция на годината" според творческия фестивал в ФАРА Saatchi & Saatchi, както и Publicis Sofia, Leo Burnet, Happy End, BrandWorks и др.

Няколко техни кампании все пак са сред финалистите на "Effie – България" 2017, но това е, защото за този конкурс заявки могат да подават и самите рекламодатели.

Решението агенциите да не участват в надпреварата, отличаваща ефективността на рекламните кампании, не е еднолично взето от групата в България, а е наложено на глобално ниво от международната Publicis Group с давност една година, или до края на юни 2018 г.

Оттеглянето от рекламни конкурси и фестивали на компаниите от Publicis Group има два аспекта. Първият от тях е, че по този начин групата ще спести пари, които ще инвестира в разработването на новата платформа за вътрешна комуникация Marcel, базирана на технологията за изкуствен интелект, която цели да свърже всички над 80 хил. служители от 130 различни пазара, където оперира холдингът. Освен спестяване на разходи за участие в конкурси обаче забраната цели да даде и време на агенциите да преосмислят целите и работата си в период на трансформация за цялата индустрия.

През последната година рекламната индустрия в България се развива в посока комплексно предлагане на комуникационни услуги. Агенциите на пазара все по-често избягват строго да се профилират, а рекламодателите търсят ефективност от кампаниите и директно отражение върху продажбите им. В сравнително стабилната икономическа среда и запазилото се ниво на рекламни бюджети, за да задържат позициите си на пазара, агенциите са изправени пред предизвикателството да адаптират бизнеса си към новите изисквания на клиентите и трансформацията на пазара.

Тези промени могат да се проследят през рекламните приходи на най-големите агенции в страната. Техният общ оборот не отчита сериозна разлика спрямо миналата година и се равнява на над 62 млн. лв. за 2016 г. Тази сума включва единствено постъпленията от рекламна дейност, без управлението на медийни, PR и други бюджети.

В рубриката "Медиа и реклама" проследяваме развитието на рекламния пазар в страната през финансовите резултати на най-големите играчи от целия спектър на комуникационния бизнес. В опитите си да следват трансформацията на услугите на пазара в резултатите на рекламните агенции през изминалата година се наблюдават резки спадове и увеличения . В класацията не участват три големи рекламни агенции - Ogilvy Advertising, "РА Киви" и Brand New Ideas, тъй като в техните обороти са включени и медийните бюджети на някои от клиентите им. Вероятно с техните рекламни постъпления общите приходи на пазара за изминалата година се равняват на близо 75 млн. лв.

EasyPay представи новата си платформа за онлайн реклама

Новата платформа на EasyPay дава възможност на компаниите да позиционират рекламни съобщения на тв монитори в различни пунктове, текст на лицевата страна или пълноцветна реклама на гърба на разписките, които получават клиентите на EasyPay. Рекламодатели или агенции могат да зададат собствена рекламни визия на изображение или видео или да използват шаблоните, заредени в платформата. Като допълнителни параметри могат да зададат градове, в които да бъде показана рекламата, както и честотата й на излъчване, която варира от 10 до 30 минути, всеки ден в работното време на офисите на EasyPay. Цената съответно се определя в зависимост от областта на разпространение. В София-град например цената е най-висока - 452 лв. за седмица без ДДС, в Пловдив, Варна и Бургас съответно 60 лв. Традиционно при по-големите поръчки влизат в сила различни намаления от цената. "Ние гарантираме, че рекламата на тв монитора ще бъде видяна от всеки клиент на касата. А разписката на EasyPay с текстовата и визуална реклама е документ, който отива в над 600 хил. домакинства всеки месец и стриктно се пази", казва за медиите изпълнителният директор на компанията Георги Маринов.

Discovery Networks започва партньорство за продажба на реклама с The Sales House

През следващата година медийната група Discovery Networks за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEEMEA) ще продава рекламното си време през новата компания на българския пазар The Sales House, в която партньори са Гергана Дюлгерова и бившата директорка "Продажби" в bTV Media Group Весела Димова. The Sales House ще представя портфолиото с канали на групата, което включва Discovery Channel, TLC и Investigation Discovery (ID). Досега в продължение на повече от 7 години Discovery Networks работеше на българския пазар с "Нова броудкастинг груп". "Сега навлизаме в една нова глава с The Sales House и фокусът ни е да продължим да укрепваме специалните взаимоотношения, които имаме с българската аудитория, като същевременно да дадем възможност на местните търговци да разберат нашите несравними предложения за любимо съдържание като "Треска за злато", "Кралят на тортите" и много други. Междувременно бих искал да благодаря на нашите партньори в "Нова броудкастинг груп" за 7-годишния им принос към разширяването на бизнеса ни в България", коментира за медиите Андрей Григореску, директор "Рекламни продажби" за Централна и Източна Европа в Discovery Networks.

NEXT-DC поема рекламното обслужване на 24Kitchen



Фотограф: NEXT-DC

Независимата българска агенция NEXT-DC беше избрана след конкурс

за рекламна агенция на кулинарния канал 24Kitchen, част от портфолиото на FOX Networks Group Channels. Първият проект на NEXT-DC е кампания, която ще промотира новото предаване "Новата балканска кухня с Божана", в което победителят от третия сезон на MasterChef Bulgaria Божана Кацарова ще представя традиционни рецепти и ястия, красиво поднесени и сервирани. Именно заради това и посланието на кампанията е "Новата балканска кухня – толкова красива, колкото и вкусна", като паралелно с нея ще се развие и инициативата #BalCanDoit, чиято цел е да се повишат естетическите критерии, когато представяме балканската кухня онлайн.

В допълнение към инициативата е специално създаден порцеланов съд за хранене с мотиви от чипровски килими, подходящ за поднасяне на различни балкански ястия по визуално атрактивен начин. Той е дело на дизайнера Рада Дичева, част от студио "Toчка и точка".

"Нова тв" подкрепи Виктор Николаев и Анна Цолова

Дълго време мениджмънтът на "Нова тв" се правеше, че не забелязва натиска на жълтите медии върху водещите на сутрешния блок "Здравей, България" - Виктор Николаев и Анна Цолова.

Компанията ги защити с отворено писмо до медиите , озаглавено " Нова броудкастинг груп" заявява пълната си подкрепа към своите колеги, както и към усилията им да защитят правата и репутацията си" . Нова броудкастинг груп" заявява пълната си подкрепа към своите колеги, както и към усилията им да защитят правата и репутацията си"

От телевизията обръщат внимание във връзка с появилите се неверни твърдения в публичното пространство, свързани с имущественото състояние на водещия на сутрешния блок на "Нова" - Виктор Николаев, както и на бившата водеща на предаването Анна Цолова, че резултатът от извършената и приключила през изминалата седмица данъчна проверка доказва, че няма разминавания и нередности между декларираните от тях приходи и реалното им имущество. "Според документ от Националната агенция за приходите – Териториална дирекция София, средствата, използвани от Виктор Николаев за закупуването на жилище, са с легален произход и са надлежно декларирани", пише в прессъобщението.

DDB Sofia и Tribal Worldwide Sofia лансираха празничен рекламен клип за "Теленор Унгария"

Новата празнична коледна кампания на мобилния оператор "Теленор Унгария" е дело на двете български рекламни агенции DDB Sofia и Tribal Worldwide Sofia. В рекламния клип са представени тривиални и повтарящи се коледни истории - от купуването и опаковането на подаръци, печенето на курабийки, до семейните събирания. Като обичайно в предпразничната треска на хората рядко им остава време да се насладят на преживяванията. Затова и продукцията промотира нова услуга на телекома, с която потребителите могат да се възползват от тримесечни преференциални условия, давайки им време да изберат най-подходящия за тях тарифен план. DDB Sofia работи по цялостната рекламна стратегия с телекома и на унгарския пазар още от началото на годината, но сега за първи път изготвя кампания заедно с Tribal Worldwide Sofia, част от групата . Агенцията си партнира с "Теленор" и в България.

Юбилейната кампания на "Каменица" "Алкохолът е лош шофьор"

За десета поредна година биреният бранд "Каменица" организира социалната кампания за отговорно поведение на пътя под мотото "Алкохолът е лош шофьор". Тази година по време на специално събитие за юбилейната кампания фокусът беше насочен към обрисуването на събирателен образ на средностатистическия шофьор, който сяда зад волана след употреба на алкохол. Той може да се определи като мъж на средна възраст, емоционално незрял, културно ограничен и търсещ самоутвърждаване.



По време на събитието бяха представени и данните от социологическо проучване на агенция "Гемиус", изготвено в рамките на кампанията "Алкохолът е лош шофьор", което показва, че повече от 94% от българите са на мнение, че не трябва да се кара пил, но почти половината са го правили. Над 70% от седналите зад волана след употреба на алкохол са били уверени, че количеството е малко и е в рамките на допустимите от закона граници (до 0.5 промила). Повече от 86% пък обявяват, че не биха се качили при шофьор, за когото знаят, че е употребил алкохол, но на 14 от 100 души им се е случвало. Интересен извод от изследването е, че 54% от анкетираните се обявяват за въвеждане на санкции и за пътниците, които знаят, че ги вози пиян водач. "Стартирахме през 2008 г. в стремежа и желанието си да говорим открито за един голям социален проблем – шофирането след консумация на алкохол. През годините намерихме много съмишленици за тази кауза и кампанията се разрасна толкова, че целта ни се трансформира в това не просто да информираме, а да променим черната статистика, защото всеки един спасен човешки живот означава много", коментира за медиите Димо Димов, генерален директор на "Каменица".

БАР представя онлайн проектите на победителите от третото издание на конкурса "Награди на БАР"

През октомври за четвърта поредна година в рамките на конкурса BаAwards Българската асоциация на рекламодателите (БАР) награди компаниите с най-добри и иновативни маркетингови стратегии през изминалата година и половина. Журито в надпреварата отличи кампаниите в общо девет категории, а сред победителите бяха "Загорка", Пощенска банка, "Мобилтел", "Захарни заводи", Coca-Cola, Първа инвестиционна банка, Decathlon, Mediapool и Unilever. За да представят по-обстойно проектите на рекламодателите победители, организаторите на конкурса събират на едно място техните презентации под името BAAwards 2017 Know-How. В сайта на събитието всеки може да се запознае подробно с кампаниите на победителите, изпълнението им и резултатите от тях. Целта на онлайн изданието BAAwards 2017 Know-How е да бъдат споделени с широката аудитория опитът и уменията на някои от най-големите рекламодатели в България.

Foodpanda лансира нова рекламна кампания

Платформата за онлайн поръчка на храна foodpanda представи нова глобална рекламна кампания под мотото "Наслади се на първата хапка". Тя ще се разгърне както онлайн, така и през външна реклама. Целта на продукцията е да покаже емоцията на хората от вкусването на първата хапка от различни видове ястия. Кампанията е вътрешно изготвена от foodpanda и ще бъде лансирана на всички 10 пазара, на които оперира, включително и в България. През октомври компанията представи и новата си визуална идентичност и обновен сайт.

Медиен бизнес

Някои от най-богатите хора в Чехия и Словакия искат да купят собственика на bTV

Продажбата на активите на медийната група Central European Media Enterprises (CME) в четири държави в Централна и Източна Европа, включващи десетки телевизионни канали, сред които и българската "БТВ медиа груп" е все по-близо. За целта обаче се изискват обединените усилия на някои от най-големите милиардери в Чехия и Словакия, които се очертават основни фаворити за целия регионален бизнес, оценяван на около 2 млрд. евро. За България кой ще владее bTV е от огромно значение, още повече че пред смяна на собствеността е и другата голяма телевизия - "Нова".

За продажбата се заговори усилено от няколко месеца, след като най-големият акционер в CME - американският медиен конгломерат Time Warner, обяви сливането си с телекомуникационния гигант AT&T. Тази сделка все още не е одобрена от регулаторите в САЩ, но това не пречи на Time Warner да се оглежда за купувачи на централноевропейската си дейност.

Според чешките медии през последните години винаги е имало интерес от местни инвеститори към каналите на CME в страната, най-вече към най-гледаната телевизия там - Nova. Дори е имало няколко директни запитвания за нея, на които винаги е било отказвано с довода, че бизнесът не се продава. В момента нещата явно са различни и чешкият седмичник Euro цитира няколко източници от преговорите, според които те могат да станат официални до седмица, когато CME ще обяви, че продава бизнеса. Потенциалният консорциум от купувачи е доста внушителна група и включва някои от най-богатите хора в региона. Причината за обединяването на усилията им е високата цена на сделката.

През пролетта от Time Warner дали сигнал, че са готови да се разделят с целия бизнес срещу 100 млрд. крони, или 4 млрд. евро. Те обяснили високата цена основно с покачващите се приходи на Nova, както и с наличието на евтино финансиране от банките. Нито един от инвеститорите обаче не пожелал да плати подобна сума. С течение на времето цената била свалена до около 50 млрд. крони, или 2 млрд. евро. Стойността е около 16 пъти EBITDA на CMЕ, докато обичайно подобни сделки се оценяват на 6 до 8 пъти EBITDA. Въпреки това според чешките медии продавачът не е склонен на много повече отстъпки.

Comcast и Verizon са влезли в разговори за закупуване на активи на Fox

Американските компании Comcast и Verizon са се свързали с 21st Century Fox за потенциално закупуване на активи на медийната компания, пише Financial Times. Това се случва само седмица след като стана ясно, че Fox е имала подобни разговори с Walt Disney. Comcast, която е собственик на NBCUniversal и телеком гиганта Verizon, е заинтересована от придобиването на някои активи на Fox като филмовото студио, кабелните телевизии и част от европейската медийна група Sky.

Новините от последните седмици показват, че Рупърт Мърдок е съгласен да седне да преговаря. Това може да доведе до промени или дори разпад на империята, която той гради от десетилетия. Comcast би имала най-голям интерес от придобиването на активи на Fox. Компанията е собственик на мрежата телевизии NBC, както и на студиото Universal. Fox има подобно портфолио от активи, но няма инфраструктурата, с която разполага Comcast. От своя страна Verizon има интерес от активи на Fox основно заради разрастването на конкуренцията от страна на АТ&T, която в момента е в процес на сливане с Time Warner, макар сделката да може да бъде спряна от регулаторните органи.

След излизането на новините акциите на Fox покачиха стойността си с 8% и в момента се оценява на 53 млрд. долара.

Световни медийни групи се обединяват срещу фалшивите новини

Медийни групи, сред които Washington Post, The Economist и Trinity Mirror, са подписали списък от стандарти за отразяване на новини. Те са създадени, за да направят по-лесно разграничението между истинските и фалшивите новини, съобщава в. Financial Times, който не е сред участниците.

След интервюта с представители на обществото относно техните притеснения за доверието към новините консорциумът от 75 организации The Trust Project е постигнал съгласие за осем основни показателя, които целят да покажат етиката на медиите. Принципите включват споделяне на информация кой финансира медиите, как се правят корекциите и дали статиите са новини, мнения или спонсорирано съдържание. Google, Facebook, Bing и Twitter вече ще използват тези индикатори, за да отбелязват качествената журналистика чрез знак за доверие. Някои медии дори ще поставят знак Trust Mark, за да покажат участието си в проекта.

Технологични компании са подложени на натиск да намерят начин да подкрепят журналистиката, докато фалшивите новини и кампаниите за дезинформация се разпростират все повече на техните платформи.

Google, която помага за финансирането на проекта, заяви, че се надява да включи повече информация за най-добрите практики и автори в резултатите при търсенето и да маркира текстовете с "коментар" или "новини" в Google News.

Facebook ще използва информацията като част от тест, който прави, за да даде на хората повече контекст на статиите, които виждат на "стената" си в социалната мрежа.

Рекламен бизнес

Коледните рекламни приказки

С наближаването на коледните празници компаниите все по-силно се борят за вниманието на потребителите и традиционно се съревновават в предизвикването на празнични емоции чрез своите рекламни коледни продукции. В края на ноември голяма част от търговските вериги вече са лансирали своите зимни клипове, а специализираното издание AdWeek традиционно представя някои от най-добрите изпълнения. Вижте част от коледната селекция

Рекламодател: John Lewis

Държава: Великобритания

Агенция: adam&eveDDB

Рекламодател: Amazon

Държава: Великобритания

Агенция: Lucky General

Рекламодател: Debenhams

Държава: Великобритания

Агенция: J. Walter Thompson London

Рекламодател: HP

Държава: САЩ

Агенция: BBDO San Francisco

Рекламодател: Diesel

Държава: Италия

Агенция: Publicis Italy

