Noble Graphics е най-ефективната рекламна агенция за 2017 г.

Категория "Стоки"



Златна награда Effie



Кампания: "Бомбичката се завръща"

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ББДО груп/Медия дайрекшън ОМД

Студио за видеопродукция и анимация: ROBO



Сребърна награда Effie



Кампания: "Бутилка ЗаВръщане"

Клиент: The Coca Cola Company

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ZAC



Сребърна награда Effie



Кампания: "Там, където"

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ББДО груп/Медия дайрекшън ОМД



Бронзова награда Effie



Кампания "Крадецът на ябълки краде най-доброто от момента"

Клиент: "Загорка"

Агенция: All Channels Communication

Медиа агенция: МедиаС Ком

Продуцентска компания: Filmmaker



Бронзова награда Effie



Кампания: "Малко по-различна кампания на Старобърно"

Клиент: "Загорка"

Агенция: All Channels Communication

Медиа агенция: МедиаС Ком

Продуцентска компания: Filmmaker



Бронзова награда Effie



Кампания: World Class Bulgaria 2017

Клиент: Avendi

Агенция: A Team

Медиа агенция: Knoway

Медиа агенция: Аргент-2002



Категория "Услуги"



Златна награда Effie



Кампания: "Втора работа"

Клиент: "Пощенска банка"

Агенция: ББДО груп/Графити ББДО

Дигитална агенция: FCB Sofia

Медийна комуникация: Direct Media Kres

ПР и дигитална агенция: ББДО груп/Проксимити София



Бронзова награда Effie



Кампания: "Голямото теглене"

Клиент: Пощенска банка

Агенция: ББДО груп/Графити ББДО

Дигитална агенция: FCB Sofia

Медийна комуникация: Direct Media Kres

PR и дигитална агенция: ББДО груп/Проксимити София



Категория "Промоции



Бронзова награда Effie



Кампания: MyTelenor App

Клиент: Теленор България

Агенция: DDB Sofia

Медиа агенция: PHD Bulgaria



Категория "Корпоративни комуникации"



Сребърна награда Effie



Кампания: "Герои на деня"

Клиент: "Икономедиа"

Агенция: Noble Graphics

Студио за видео продукция и анимация: ROBO

Аудио студио: Brambar Studio



Бронзова награда Effie



Кампания: "Мога там, искам тук"

Клиент: Telus International Europe

Агенция: ББДО груп/Проксимити София

Медиа агенция: ББДО груп/Медия дайрекшън ОМД



Категория "Социална, медийна, политическа"



Сребърна награда Effie



Кампания: "Ти си това, което четеш"

Клиент: Медияпул

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Дизайн и анимационно студио: Four Plus Studio

Звукозаписно студио: Brambar Studio



Бронзова награда Effie



Кампания: "Наградите, за които да започне да се говори"

Клиент: Българска асоциация на комуникационните агенции

Агенция: ББДО груп/Графити ББДО

PR и дигитална агенция: ББДО груп/Проксимити София

Дигитална агенция: МетодияУеб