Вече е възможен директен абонамент за HBO GO

Димитър Нойков регионален мениджър за България на HBO

© Анелия Николова

Въпросът "Мога ли да се абонирам само за HBO GO" днес най-накрая получи своя отговор, близо четири години след като стрийминг платформата стана достъпна и на българския пазар. От 29 ноември онлайн услугата на HBO - HBO GO, дава възможност за абонамент от крайни клиенти на няколко пазара - в България, Словения, Хърватияа, Сърбия, Черна гора, Македония и Босна и Херцеговина. Така не е нужен абонамент за кабелни услуги, за да се получи достъп до платформата.Едномесечният абонамент за HBO GO е на стойност 9.90 лв. За сравнение - таксата в Румъния е 4.99 евро, в Унгария, Чехия и Словакия 6.99 евро, а в САЩ е 15 долара на месец. Месечната такса за един от преките конкуренти на HBO GO - Netflix, e от 8 до 14 евро на месец.Новият модел на предлагане чрез плащане на месечна такса само за HBO GO стартира на 13 ноември в Унгария, Румъния, Чехия и Словакия, в които услугата е достъпна освен през оператор вече и за крайни клиенти. На американския пазар това е така от 2015 г.Освен крайната цена на абонамента все пак за потребителите е важно и богатството на пакета с филми и сериали. HBO GO има видеосъдържание от оригинални сериали, игрални и документални филми. Наред със заглавия, продуцирани от "HBO Европа", зрителите могат да открият много блокбъстъри, класически филми. Обновена е и секцията с детски филми. Всички те са преведени на български, което засега се приема по-добре от потребителите. Повечето от заглавията в пакета на Netflix неотдавна също получиха превод на български, но явно е извършен с google Trnaslate и са преведени само някои от заглавията.Филмите и сериалите в HBO GO могат да се гледат на компютър, смартфон, таблет, Samsung Smart TV и през Chromecast, а вече и на Apple TV и Playstation 3 и 4. Всеки абонат на услугата може да добави до пет устройства към акаунта си с възможност за едновременно гледане на две устройства. Абонатите могат да се регистрират директно на www.hbogo.bg и да ползват съдържанието безплатно 1 месец.След изтичане на безплатния месец потребителят преценява дали да продължи да гледа HBO GO. Абонирането става чрез кредитна или дебитна картa при онлайн регистрацията. Това позволява на потребителя да има пълен контрол върху абонамента си и сам да решава кога да го прекрати.Регионалният мениджър за България на HBO Димитър Нойков обясни, че онлайн стрийминг услугата ни HBO GO към момента е била налична само като част от пакетите за интернет и телевизия на кабелните и телекомуникационни оператори и като част от тези пакети се радва на голям интерес във всички страни, в които присъства. "Дългосрочна цел на компанията е да направим още по-лесен достъпът на любителите на качествени сериали и филми до премиум съдържанието на HBO", допълни Нойков.