Новият играч на пазара

- Бившият търговски директор на bTV Весела Димова създаде нова агенция.



- The Sales House ще продава рекламно време на тематични канали като Discovery.



"Търсим разговори с всички участници на пазара, защото нямаме предразсъдъци към никого", казва Димова.

Все пак по- голямата част от рекламодателите държат на гаранцията на рейтинг точка", обяснява Димова.

На рекламния и медийния пазар в България се появи нов играч. Създадената преди няколко месеца агенция The Sales House ще фокусира работата си върху продажба на рекламното време на тематични телевизионни канали. Какво е различното на тази нова компания? Ако медиа шоповете и медийните агенции купуват рекламно време от името на своите клиенти – рекламодатели, то The Sales House ще го продава на същите тези агенции от името на клиентите си – телевизионните канали.За създаването на агенцията се говори от есента, но за дебюта й стана ясно от прессъобщение на медийната група Discovery Networks за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEEMEA), която е първият клиент на The Sales House.Компанията "Сейлс хаус" е регистрирана през април и неин едноличен собственик е бившата директорка "Продажби" в "БТВ медиа груп" Весела Димова, показва справка в Търговския регистър. В средата на март тя беше освободена от позицията, която заемаше в телевизията, от близо 17 години.В момента агенцията има шестима служители. "Те са добре познати и имат доверието на пазара през последните 10-15 години. Категорично вярвам, че освен добрата идея човешкият фактор има най-голямо значение при старта на каквато и да било бизнес инициатива", смята Димова.Идеята за създаване на такъв нов тип агенция - тъй наречения sales house, е съществувала и преди, но не е била развивана на българския пазар. Има я обаче в почти всички европейски държави.За създаването на компанията тя разчита на собствени средства. "Имаме ясно разписан бизнес план, към който се придържаме, и вярваме в устойчивия ръст и възвращаемост", допълва собственикът наОсновните разходи при създаването на агенцията са за софтуер и специалисти в бизнеса.Партньори на The Sales House на пазара са рекламните агенции и рекламодателите, като от агенцията не изключват възможността да си сътрудничат с останалите локални и международни медийни групи.Българският телевизионен и рекламен пазар реално функционира в ситуация на дуопол. На теория има много играчи, но на практика рекламните инвестиции са съсредоточени в двете големи локални медийни групи "БТВ медиа груп" и "Нова броудкастинг груп". Този модел е печеливш за тези, които продават, но създава дискомфорт за тези, които купуват, тоест рекламодателите. "Място за трети активен играч на пазара ни има и неслучайно имаше няколко опита за създаването на такъв, и то опити със сериозни заявки и намерения. Например ТВ2, впоследствие "Про.бг", които имаха амбицията да се превърнат в лидер на пазара", дава пример Весела Димова.The Sales House се появява на пазара, защото по мнението на екипа на агенцията има свободна ниша и те вярват, че подобна инициатива е полезна както за тематичните канали като тези на Discovery, FOXChannels, Cartoon Network, Disney, така и за рекламодателите, за които се създава алтернатива.По нейно мнение от момента, в който тези канали започнат да се чувстват на своя територия, рекламодателите биха могли да обогатяват телевизионния си микс с тях независимо от това в коя от основните локални медийни групи инвестират основната част от бюджета си. "Тоест ние отваряме тези канали за всички рекламодатели", допълва Димова. Според нея цената на аудиторията, която каналите като Discovery доставят, следва да бъде по-висока от тази на големите политематични канали, защото тази аудитория e много по-трудно достижима. "Тя по-рядко гледа телевизия, по-взискателна е, но е и по-платежоспособна и оттам по-интересна за рекламодателите", обяснява Весела Димова. В същото време, когато обаче сложиш една стока, колкото и качествена да е тя, на щанда в супермаркета, до масовия продукт, цената й пада неминуемо и исторически тематичните канали у нас са се продавали като масова стока, нещо повече – функцията им е била да намалят цената на пакета, където основен играч е големият политематичен канал, уточнява мениджърът.Ако се проследят данните на пийпълметричните агенции ГАРБ и Nielsen Admospherе през последните няколко години аудиторията на тематичните канали у нас расте стабилно, защото все повече хора предпочитат специализираното съдържание, което предлагат те. Те държат между 22 и 24% общ дял на телевизионния пазар (виж графиката).Рекламното време на специализираните тематични канали ще се продава на твърди цени и на базата на гарантирани рейтинги (рейтинг точки - бел. ред.). "Агенцията ще представя портфолиото с канали на групата, което включва Discovery Channel, TLC и Investigation Discovery (ID). Досега в продължение на повече от 7 години Discovery Networks работеше на българския пазар с "Нова броудкастинг груп". Тя е и компанията, която продава най-много нишови канали на компании извън собственото й портфолио.От Discovery коментират, че чрез избора им да работят с The Sales House отварят нова глава в работата си на българския пазар. "Фокусът ни е да продължим да укрепваме специалните взаимоотношения, които имаме с българската аудитория, като същевременно дадем възможност на местните търговци да разберат нашите предложения за любимо съдържание като "Треска за злато", "Кралят на тортите" и много други", уточняват от компанията.Весела Димова е провела срещи с централите за Централна и Източна Европа на всички международни медийни групи, които продават рекламното си време в България, и с такива, за които стартът предстои. "Всички проявиха интерес към създаването на независим sales house у нас, защото познаваха модела от други пазари, на които той е успешен. Някои от тях имаха действащи договори с друг партньор в България, други предпочетоха да изчакат, за да видят как ще се развие бизнесът ни", обясни Димова. Компанията й е била близо до сделки с четири от седемте медийни групи, активни в България. Сред тях са Sony, Disney, Turner, Scripps Networks, Viacom и FOX International Channels. От началото на ноември обаче Food Network, Travel Channel и Fine Living подписаха договор с "Нова броудкастинг груп" и засега поверяват продажбите на рекламното си време на медийната група.Въпреки че гледа положително на новосъздадената компания, пазарът е предпазлив в коментарите си. Според медиа директора на "Аргент" Симона Тенчева в настоящата ситуация на дуопол, ако освен каналите на Discovery The Sales House успее да консолидира продажбите и на други самостоятелно продаващи рекламното си време тв канали, каквито са и очакванията, ще може постепенно да се позиционира като трети играч, макар и не толкова голям. "Надявам се предизвикателството към статуквото, каквото в случая отправя The Sales House, да стимулира здравословната конкуренция в сегмента и да даде достъпна ефективна алтернатива за разнообразяване на медиа микса", казва Тенчева.