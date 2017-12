"Нестле България" избра New Media за своя медийна агенция

1

2 © Георги Кожухаров

1

2 © Велко Ангелов

Петя Петрова, медиа директор на JWT Sofia





Янис Манакос, управляващ директор на JWT Sofia



Фотограф: Костас Космидис

Един от най-големите рекламодатели в страната - "Нестле България", подписа тригодишен договор за медийно обслужване с агенция New Media, част от JWT Sofia. Двете компании работят заедно от вече 10 години, а от агенцията коментираха, че фокус при съвместното им партньорство ще продължи да бъде ефективното медийно купуване за постигане на необходимите показатели на най-добра цена за всички брандове на дружеството.Конкурсът за нова медия агенция се е провел на три етапа, всеки от тях провокиращ качествените, количествените и ресурсните умения на агенциите. Сред участниците на първия етап от конурса са били още Publicis One и Minshare, част от Ogilvy Group Bulgaria. "Основната част на брифа беше свързана със симулация, в която спрямо зададени нива на бюджет агенцията трябваше да работи по конкретни проекти за определени брандове от широкото портфолио на "Нестле България", коментира за "Капитал" Петя Петрова, медия директор на JWT Sofia. На последния етап от надпреварата остават New Media и Publicis One, а заданието им е било да представят структура, специализация и профил на екипа, който ще работи за клиента.От "Нестле България" обясниха за "Капитал", че основният фокус при избор на агенция е бил "ценовата ефективност, медия стратегията и планирането, възможностите за оптимизация, силен и отдаден екип, който да следва и спазва важните за компанията принципи". Така след 10-годишно съвместно партньорство с New Media рекламодателят преизбира агенцията за следващите три години.Компанията, част от JWT Sofia, ще работи за всички категории и брандове, с които "Нестле България" присъства на българския пазар. Сред тях са Nescafe, Maggi, KitKat, Lion, Purina, Fitness, Мура и др. Освен медийното обслужване агенции от групата работят и по творческите и дигиталните проекти на дружеството. Агенциите Huts JWT Sofia и Engage облужват шоколадовите продукти на Nestle, част от които Мура, KitKat и Lion.От комуникационната група посочват, че медийният екип на New Media, който ще работи върху обслужването на "Нестле България", е съставен от 12 човека, всеки с между 5 и 10 години опит с компании в сектора на бързооборотните продукти и извън него. "Използването на международни инструменти и познание, които са достъпни само за JWTSofia, и възможността за обмяна на опит с едни от най-развитите пазари ни помага да предоставяме качествено и ефективно обслужване на клиент като "Нестле България", обяснява за "Капитал" Янис Манакос, управляващ директор на JWT Sofia.Според годишния доклад за пазара, изготвян традиционно от медияшопа "Пиеро 97", "Нестле България" е сред най-големите рекламодатели в страната за 2016 г. заедно с "Проктър и Гембъл България" и телекома "Мобилтел". Според данни на мониторинговата агенция ГАРБ обаче брутните бюджети на дружеството за телевизионна реклама сериозно намаляват през 2017 г. (вижте таблицата). През третото тримесечие на тази година инвестициите са се равнявали на 1.8 млн. лв., което е близо 74% по-малко в сравнение със същия период година по-рано, показват данните на ГАРБ. Съществена разлика в медийното планиране на "Нестле България" е липсата до момента през 2017 г. на рекламна активност в каналите на БНТ. Не е изненада, че най-голяма част от бюджета за телевизия компанията насочва към "Нова броудкастинг груп", следвана от "БТВ медиа груп"."Нестле" е един от традиционно големите инвеститори на пазара, а ние като агенция вярваме, че това ще продължи да бъде така и ще участваме в тази екипна работа, за да помагаме на бизнеса да расте и да се развива", коментира Манакос.