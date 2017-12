Добрата година на най-големите дигитални агенции

Най-големите на пазара прогнозират и тази година двуцифрено увеличение на онлайн рекламата

[Pexels]

За поредна година пазарът на онлайн реклама в България е най-бързо растящият, бюджетите на рекламодателите в интернет се увеличават, а рекламните формати и възможности за достигането на целевите аудитории постоянно се разширяват. Според данни на IAB България през изминалата година нетните инвестиции в дигитална реклама са в размер на 87.1 млн. лв., или с 27% повече спрямо предходната. Тази година очакванията на пазара са увеличението да се запази поне същото.Отвъд утопичната картина обаче основна част от бюджетите продължават да бъдат насочвани към интернет гигантите Facebook и Google, които изяждат от приходите на медийния бизнес, а понякога и на самите рекламни агенции. И през изминалата година интернет рекламата продължава да държи малък дял от разпределението на медия микса. Въпреки липсата на точни данни според различни изследвания делът й варира средно между 5% и 7%. Глобално през 2017 г. дигиталната реклама за първи път надмина телевизионната с общо 209 млрд. долара привлечени инвестиции, срещу 178 млрд. долара за тв, по данни на IPG Mediabrands.Въпреки възможностите за тясно сегментиране на аудиториите и ретаргетинг голяма част от онлайн потребителите определят рекламите като "досадни". Според изследване на компанията PageFair през 2017 г. над 20% от онлайн потребителите в България използват десктоп софтуери за блокиране на реклами. Apple пък от своя страна планира внедряването на услуга за блокиране на т.нар. бисквитки (cookies) в новата версия на браузъра си Safari, като по този начин потребителите ще могат да ограничат проследяването им в онлайн пространството и таргетирането им на база предишни посетени страници.Въпреки предизвикателствата пред интернет рекламата най-големите 20 дигитални агенции в страната остават оптимисти. По-голямата част от тях отчитат двуцифрено увеличение на приходите си за 2016 г. основно заради разширяване на клиентската им база и увеличение на бюджетите на рекламодателите. Общият им оборот за миналата година пък е в размер на 35.5 млн. лв., или една трета от пазара на онлайн реклама, което е с 28.5% повече спрямо 2015 г.Сред основните тенденции, които се очертават на пазара тази година, са все по-активното използване на програматик закупуване на реклама, както и засиленото използване на мобилно и видеосъдържание в стратегията на рекламодателите. Наблюденията на Емилия Костова, Digital Project Manager в агенцията what if, са, че все повече клиенти са фокусирани върху кампании, които са резултатно ориентирани, а не чисто имиджови."През годината наблюдавам все по-силен акцент върху микросегментация на по-конкретни аудитории, които да биват облъчвани с релевантни послания и оферти само за самите тях", обяснява и Георги Малчев, управляващият партньор в Xplora.С развитието на пазара на дигитална реклама идва и недостигът от квалифицирани специалисти в индустрията. Според Петър Владимиров, партньор в Interactive Share, това е както предизвикателство, така и възможност за повече млади способни хора да се реализират в рекламната професия.На първото място в класацията с приходи от 12.4 млн. лв. е eCommera, която в средата на 2015 г. се присъедини към дигиталната агенция Isobar, част от групата на Dentsu Aegis Network. След нея е друга агенция, част от международен холдинг - Metric DS. Компанията от портфолиото на Ogilvy Group Bulgaria отчита ръст от над 120% за 2016 г., до 4.5 млн. лв.В топ 5 на най-големите дигитални агенции се класират Knoway и Methodia Web. Управляващият директор на Knoway Емил Петков коментира пред "Капитал", че ръстът е резултат от преструктурирането им през 2015 г. "В рамките на агенцията създадохме нови звена, фокусирани в създаване на видеосъдържание и стратегически криейтив", казва още той. Нови клиенти и увеличени бюджети за онлайн реклама пък са причините за над 130% ръст в оборота на Methodia Web, посочва Кирил Желев, управляващ партньор в агенцията.На 6-о място с 1.3 млн. лв. приходи и намаление от 31% застава Interactive Share. "Преструктурирахме агенцията и се разделихме с част от клиентите с цел да работим по-дългосрочно за определен брой клиенти. Така успяваме да даваме по-качествени решения и да повишим ефективността от онлайн комуникациите", обяснява Петър Владимиров. С 12.5% спад е и агенцията eTel, която търси промяна на бизнес модела си.Разнообразни кампании и нови клиенти поставят B+RED на 8-мо място в класацията. "Менажираме изцяло дигиталното присъствие на аdidas, като за пръв път тази година имахме възможност да създаваме и локално съдържание", казват от агенцията.Ръста от 14.5% от Amexy обясняват с установения баланс в екипа на агенцията, както и добрите резултати, постигнати с кампании за основни клиенти, което допринася привличането на нови проекти с трайна перспектива. Огромен ръст отчита агенцията за интегриран дигитален маркетинг Xplora, която беше основана в края на 2015 г. "Развиваме дългосрочни отношения с клиентите, добавяме нови бизнес цели, нови сегменти и канали - растем заедно с клиентите ни", казва Георги Малчев.С поемането на дигитално обслужване на всички брандове на "Каменица АД" (Каменица, Staropramen, Бургаско, Астика, Carling) и няколко големи съвместни проекта с GSK, обясняват ръста си поставените на 12-о място MediaBASKET. След тях е агенцията Advertise BG, които коментираха за "Капитал", че добрите им резултати се дължат на разширяване на портфолиото им от продукти и услуги, което е предизвикало и интереса на клиентите им.Спадат на приходите на e-act творческият директор Стоян Ненчов обяснява с профилирането на агенцията. "Преминахме през ребрандиране и филтриране на клиенти и проекти, за да определим тези, с които да можем да се асоциираме". С промяна в приоритетите и задвижване на други бизнес идеи обясняват спада си от ABC Design and Communication, които попадат на последното място сред най-големите агенции в страната.На 16-о място се класира агенцията Digital Connection, за която управляващият директор Александър Тошков коментира, че отчита ръст в приходите благодарение на спечелването на нови рекламодатели и излизането на чужди пазари. Разширяване на портфолиото и по-високите бюджети на клиентите пък са причините за 60% увеличение при what if.Специалистите от бранша прогнозират и инвестициите в онлайн реклама през следващата година отново да отбележат двуцифрен ръст, за който да допринесе навлизането на повече малки рекламодатели, засиленото използване на мобилна реклама, увеличеното видеосъдържание на живо и повече нови играчи на пазара за електронна търговията. "Очаквам фокус на повече бюджети в обилна видеореклама, по-високи инвестиции в локално съдържание за интернет и кампании с влиятелни личности", коментира за "Капитал" Петър Владимиров. Според управителя на Advertise BG Александър Георгиев обаче все още много бизнеси имат много работа в насока подобряване на мобилното преживяване на своите потребители.Прогнозите на Георги Малчев са, че през следващата година ще има все повече добри примери за ползване на автоматизация на маркетинговите процеси и изкуствeн интелект (AI), макар все още много малко компании да инвестират в тези две направления. Той допълва, че подобряването на CRM системите и връзката им с инструментите за дигитален маркетинг ще позволи на компаниите да проследяват по-детайлно поведението и реакциите на текущите и потенциалните клиенти, което ще допринесе за по-добро н а бюджетите към съответни дигитални канали."Чат ботовете ще станат задължителна част в комуникацията с потребителите, а клиентите все повече ще се ориентират към специално създадено за тях уникално съдържание", казват от MediaBASKET. Според Amexy стратегическото планиране на база на натрупана чрез таргетирани активации база и умелото използване на "интернет на нещата" ще имат все по-голямо значение в битката за лидерски позиции на пазара."Очакваме много нови подходи в рекламата - push notifications, продажби през мобилни приложения, сериозно увеличение на бюджетите към Google и Facebook, както и към RTB платформи като Criteo", коментира Найден Илиев, управител на eTel.С разширяването на услугите и възможностите за онлайн реклама пък от B+RED очакват повечето рекламодатели да започнат да работят с един партньор, който може да им предложи цялостни решения и който да покрива всички нива на рекламно обслужване. Емил Петков от Knoway пък коментира в заключение, че през 2018 г. рекламодателите ще разчитат все повече на дигитални агенции, които имат ресурсите и експертизата да създават творчески решения, които ще работят в дигитална и офлайн среда.