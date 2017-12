Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (12 декември)

На българския пазар

Кои са най-големите дигитални агенции в страната

Повечето от най-големите 20 дигитални агенции в страната остават оптимисти, отчитайки двуцифрено увеличение на приходите си за 2016 г. основно заради разширяване на клиентската им база и увеличение на бюджетите на рекламодателите. Общият им оборот за миналата година пък е в размер на 35.5 млн. лв., или една трета от пазара на онлайн реклама, което е с 28.5% повече спрямо 2015 г.

Специалистите от бранша прогнозират и инвестициите в онлайн реклама през следващата година отново да отбележат двуцифрен ръст, за който да допринесе навлизането на повече малки рекламодатели, засиленото използване на мобилна реклама, увеличеното видео съдържание на живо и повече нови играчи на пазара за електронна търговията.

КЗК отхвърли жалбата на "Пиеро 97" срещу "БТВ Медиа груп"

Десет месеца след като медиашопът "Пиеро 97" подаде жалба срещу собственика на bTV - "БТВ Медиа груп" за "злоупотреба с по-силна позиция при договаряне на рекламно присъствие", Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не откри нарушения. КЗК не уважи и искането на "Пиеро-97" за възлагане на направените по производството разноски.

Според обяснения на пазара причината за внасяне на жалбата са неуредени финансови взаимоотношения между двете компании има. "Пиеро 97" дължи голяма сума пари за излъчени реклами, като порядъкът на задължението е няколко милиона лева, а жалбата в КЗК от страна на медиашопа изглеждаше като превантивен опит да се атакува bTV.

Няколко месеца по-късно при представяне на годишния си отчет компанията майка на "БТВ медиа груп" - Central European Media Enterprises (CME), обяви, че прекратява сътрудничеството си с българска агенция заради отписване на лош дълг, като според играчи на пазара ставaше въпрос именно за "Пиеро 97", която вероятно дължи около 6 млн. лв. на "БТВ медиа груп".

През годините "Пиеро 97" винаги е била свързана - скрито или директно - с Красимир Гергов, който е и миноритарен акционер в bTV. Още тогава обаче пред "Капитал" Гергов беше категоричен : "От 2006 г. не съм собственик на "Пиеро 97". Действително по Търговски регистър той няма дялове в агенцията, но на пазара от много години се знае, че тя е под неговото влияние.

"Пиеро 97" е сред най-големите медийни агенции според обема на приходите й за 2016 г. в размер на 30.7 млн. лв. Компанията закупува рекламно време, поръчано от рекламни агенции, а не директно от рекламодатели. Това понякога е предпочитан от агенциите метод на работа заради по-добрите ценови оферти, които "Пиеро97" може да получи от телевизиите вследствие на по-големите поръчки.

Само една десета от българските фирми продават продуктите си онлайн

Само 10.5% от предприятията в България са продавали своите продукти и услуги онлайн през 2016 г., показват данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ) за информационното общество в предприятията през 2017 г., пише "Дневник".

Реализираният оборот от интернет търговия е едва 5.4% от общия оборот на предприятията. Относителният дял на тези, които осъществяват продажби онлайн, е 8.9% при едва 2.1% предприятия, използващи съобщения от автоматизиран обмен на данни.

По-голямата част от предприятията, които продават по интернет, правят това чрез собствен уебсайт, интернет магазин или уебприложение (88.6%). Същевременно малко над половината от фирмите имат собствен сайт (50.8%).

Предприятията използват социалните мрежи основно за подобряване на имиджа - своя или на пазарния продукт. Близо 72% от тях са използвали социалните мрежи за реклама и промоции, 61.2% - за получаване и отговаряне на мнения и въпроси от клиенти, а 36.7% - за сътрудничество с бизнес партньори или други организации. Най-малък е делът на предприятията, които включват своите клиенти в разработването или обновяването на стоките или услугите (17.3%).

Телевизиите ще обозначават допълнително съдържанието, неподходящо за деца

Съветът за електронни медии (СЕМ), Агенцията за закрила на детето и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори подписаха споразумение с критерии за оценка на неблагоприятно за децата съдържание. Така телевизионните оператори вече ще поставят допълнително обозначение, когато излъчват съдържание, неподходящо за деца, пише "Дневник".

Преди началото на дадено предаване и след всяко прекъсване медиите се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол. На екрана следва се появява и пиктограма, която посочва за каква възрастова група е подходящо предаването. Тя трябва да стои на екран не по-малко от 60 секунди след началото на предаването и след всяко прекъсване.

Дигитален бизнес

Facebook лансира Messenger за деца

Социалната платформа Facebook пусна версия на приложението за съобщения Messenger, предназначенo за деца под 13 години, които все още нямат право на собствен акаунт, пише "Дневник". То дава възможност на малките потребители да разговарят с родителите си и с одобрени от тях приятели.

Messenger Kids предлага на родителите и редица инструменти за контрол - услугата няма да позволява децата сами да добавят приятели или да трият съобщения - това могат да правят само възрастните. Засега Messenger Kids е достъпно само в САЩ за операционните системи iOS и Android.

Децата все пак нямат собствен акаунт във Facebook и вместо това ще използват "разклонение" от акаунта на майката или бащата. Характеристиките на приложението са разработени предвид интересите на децата, които често изпращат картинки, емотикони и харесват постове.

Законите в САЩ забраняват на интернет компаниите да събират лични данни за деца под 13 години без съгласие на родителите им и налага ограничения върху рекламите, насочени към подрастващи. Поради тази причина Facebook и много други социални медии забраняват присъединяването на малки деца.

Технологични компании са премахнали 40 хил. терористични снимки и видеа от платформите си

Големите технологични компании са добавили 40 хил. терористични снимки и видеа в обща база данни, за да могат по-лесно да отстраняват екстремистко съдържание от платформите си.

Facebook, YouTube и Twitter разкриха точния брой свалени онлайн публикации в общо изявление.

Компаниите в сферата на социалните медии, които са част от група, наречена "Глобален интернет форум срещу тероризма", обявиха преди една година, че ще започнат да споделят помежду си информация за видеата, които изтриват от платформите си на основание терористично съдържание. По силата на инициативата, ако компания премахне публикация от своята мрежа заради нарушаване на политиките срещу екстремизъм, тя попада в обща база данни. Тогава, ако някой опита да публикува същото съдържание в някоя от другите участващи социални медии, то автоматично се докладва за преглеждане (обикновено от специален служител) и вероятно отстраняване.

Макар технологичните гиганти да са поставени под постоянно увеличаващ се натиск от страна на западните политици да направят повече, за да се справят с терористичната пропаганда и онлайн набирането на терористи, те подчертават напредъка си в използването на изкуствен интелект и инструменти като споделената база данни, за да идентифицират и премахват по-бързо терористичните публикации.

Наскоро от платформата YouTube обявиха, че от следващата година възнамеряват да увеличат броя на сътрудниците си, работещи за откриване на екстремистко, свързано с насилие и друго неподходящо съдържание.

Медиен бизнес

Disney иска да купи активи за 50 млрд. долара от Fox

Преговорите за продажба на активи от компанията на Рупърт Мърдок 21st Century Fox на Walt Disney са възобновени, твърдят източници на Financial Times, след като миналия месец двете страни не успяха да постигнат съгласие. Потенциалната сделка е на стойност 50 млрд. долара и включва филмовото студио на Fox, кабелните телевизии, както и дела на компанията в европейската медийна група Sky.

Според източници на FT сделката ще включва филмовото студио на Fox, няколко телевизионни канала, сред които FX, и дела на компанията в европейската медийна група Sky и Star of India. Ако се стигне до сделка за филмовото звено и други активи за забавление, компанията на Мърдок ще остане с мрежата на Fox News, правата за спортни събития и издателския бизнес на News Crop. В него влизат изданията Wall Street Journal, The Times и The Australian – водещи вестници в САЩ, Великобритания и Австралия.

Зад продажбата стои трансформацията на бизнеса през последните няколко години и възходът на различни доставчици на стрийминг услуги като Netflix и Amazon. Според анализатори Fox не разполага с ресурсите да се състезава в създаващата се все по-конкурентна среда, в която влиза и Disney. По-рано тази година стана ясно, че компанията ще създаде две стрийминг услуги - едната ще предлага спортно съдържание, а другата ще бъде насочена към семейства и ще включва портфолиото от принадлежащите ѝ подразделения Marvel, Pixar и Lucasfilm.

Aнализатори на MoffetNathanson коментират, че сделката ще осигури по-голяма продукция на Disney, която е ключова за разработването на бъдещите стрийминг услуги.

Discovery Communications реорганизира бизнеса си в Европа, Близкия Изток и Африка

Виктория Дейвис



Фотограф: Discovery Communications

Медийната компания обяви, че разширява групата си от пазари на Централна и Източна Европа, където влиза и България, като към нея вече се присъединяват Турция, Североизточна Европа и Средиземноморието. Регионът ще продължи да се управлява от Виктория Дейвис, но като част от реорганизацията от Discovery Communications предприемат промени в управленския състав на пазарите от групата. От началото на декември президент и управляващ директор за териториите на Европа, Близкия Изток и Африка ще бъде Каша Киели, която ще има за цел да оптимизира бизнеса в най-доходоносния за Discovery Networks регион и да го развие в нови сфери. Главен стратегически директор за териториите на Източна Европа, Близкия Изток и Африка, както и управляващ директор за Южна Европа става Маринела Солди, а Джеймс Гибънс е назначен за генерален мениджър за Великобритания, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия и ръководител на търговското развитие за региона Европа, Близкия Изток и Африка. Неговите отговорности ще бъдат поддържането на съществуващи и нови търговски взаимоотношения и възможности за развитие на бизнеса на Discovery Communications в региона.

Хората, участвали в кампанията #MeToo, са "Личност на годината" на сп. Тime

Жените, повели кампанията #MeToo ("И на мен") за разкриване на случаите на сексуален тормоз, са определени за "Личност на годината" в авторитетната класация на американското сп. Time.

"Нарушителите на тишината" – всички, пожелали да разкажат историите, в които са ставали жертви на насилие и сексуален тормоз – са често свързани с кампанията #MeToo, подхваната с хаштага в социалните мрежи след обвиненията срещу холивудския продуцент Харви Уайнстийн. Кампанията и хаштагът обаче "са само част от картината, но не и цялата картина", обяснява Time.

Три седмици след избухването на сексуалния скандал с Уайнстийн хаштагът #MeToo заля социалните мрежи с призиви жертвите на сексуален тормоз и насилие да разкажат историите си, за да дадат на непознатите и невярващите представа за мащаба на проблема. "Това е най-бързо случващата се социална промяна, която сме виждали от десетилетия", каза за NBC главният редактор на изданието Едуард Фелзентал.

На корицата на броя, който ще излезе на 18 декември, ще са актрисата Ашли Джъд (също разказала история за Уайнстийн), бившият служител на Uber Сюзан Фаулър, Адама Иву, създала кампанията "Казахме достатъчно", изпълнителката Тейлър Суифт и Исабел Паскуал – споменатата "берачка на ягоди" в Мексико, разказала историята си. С действията си "заедно със стотици други" те "отприщиха една от най-бързите промени в културата ни от 60-те насам", отбелязва Time. Социалните медии действаха като мощен ускорител: хаштагът #MeToo вече е използван милиони пъти в най-малко 85 страни.

Рекламен бизнес

Huawei лансира рекламна кампания за новата си серия смартфони

През популярни личности от Централна и Източна Европа, и Скандинавските страни, китайската технологична компания Huawei представя новата си серия смартфони Mate 10. Главните герои в клипа представят някои функции на телефона през професионалните или личните си интереси. В него участват Катинка Хосу, олимпийски шампион по плуване, футболистът Робърт Левандовски,, Манфред Бауман, професионален Leica фотограф и други. Рекламата кампания се развива под хаштага #TheUltimate и е изготвена от рекламната агенция DDB & Tribal.

