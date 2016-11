Бизнес обучения от вкъщи

[Shutterstock]

Интересът към онлайн MBA програмите се увеличава



За четвърта поредна година интересът към онлайн МBA програмите расте. Това показват данните на GMAC – организацията, която организира тестовете GMAT, задължителни за немалко от престижните бизнес програми. Общо 57% от включените в проучването 33 програми отчитат ръст на подадените апликационни форми. За новата учебна година има и 3 нови програми. Близо две трети от университетите, или 63%, казват и че вече имат по-големи класове. Средният брой на включените в един клас е 54 души, а средното увеличение е с 11 души. Броят на приетите към завършители е 80%. Общо 57% от учещите в тези програми са били мъже, което като цяло се оказва типично и за другите форми на MBA обучение.

В предимства...

- не се откъсвате от работата и семейството си

- можете да приложите наученото незабавно

- имате достъп до голям контингент от студенти - често курсът е по-голям от този на присъствените обучения



... и недостатъци

- по-ограничен личен контакт и възможности за изграждане на близки връзки

- нужна е добра дисциплина и организираност, така че в ежедневния ви график да влязат и няколко часа обучение

- не е подходящо за хора, които учат по-ефективно "на живо".

Case Study







Виктория Блажева, първи вицепрезидент и директор "Връзки с обществеността и комуникации" на УниКредит Булбанк. В момента учи втори семестър MBA в Warwick Business School:



Избрах програмата, за да мога да съчетавам учене, работа и грижа за малко дете



Онлайн MBA програмата на Warwick Business School е смесена форма на обучение. Има онлайн лекции и материали, задължителни присъствени модули и стандартно офлайн явяване на изпити. Избрах университета и дистанционното му обучение, за да мога да съчетая учене, работа и грижа за семейство с малко дете.



През първата година имахме шест задължителни предмета - "Финанси", "Икономика", "Управление на операции", "Бизнес моделиране", "Маркетинг" и "Организационно поведение". През втората година има един задължителен предмет и още шест или седем избираеми, сред които "Международен бизнес", "Сливания и придобивания", "Корпоративни финанси" и т.н. Всеки семестър се учат едновременно по три модула/предмета. Всеки модул съдържа онлайн бележки по лекциите, записани на видео онлайн лекции, онлайн лекции на живо под формата на уебинари, които се провеждат на специални платформи и т.н. За мен тези уебинари се падат вечер след работа, но за други колеги по света е рано сутрин или по средата на нощта. Допълнително има онлайн форуми, в които студентите дискутират и обсъждат задания или проекти, и т.н.



Всеки модул в Warwick e разделен на 10 урока. Бележките по лекциите са около 200 - 250 страници заедно с примерите от практиката, които моят университет, а и повечето други, купуват готови от HBS, INSEAD или IMD. Има и видеа с обща продължителност около 20 - 25 часа. По всеки предмет обичайно се дава онлайн достъп до два учебника, всеки с по 300 - 400 страници. Истината е, че човек бързо разбира, че няма да може да прочете всичко и трябва да приоритетизира и избира – точно както е в реалния живот. По всеки предмет/модул има по един или два доклада за писане по време на семестъра и финален изпит.



Цената

Цената на онлайн обученията варира в доста големи интервали в различните университети. В Warwick таксата е около 24-25 хил. GBP, но с допълнителните разходи реално стига 30 хил. GBP. Аз спечелих и стипендия, която поне отчасти облекчава бюджета. Това все пак е по-евтино от стандартното MBA в същото бизнес училище, чиято такса в момента е над 35 000 GBP.



Времето за учене

С по-малко от 10 - 15 часа на седмица трудно ще си вземеш изпитите в добрите университети. Ако искаш да си в топ 5% на класа, трябва да отделиш поне по 25 часа на седмица, а и повече. Имам колеги на доста високи позиции от Русия и Индия например, които напуснаха работа и учат по 30-40 часа на седмица. Един много добър английски кардиохирург започна работа от 9 до 5 във фармацевтичната индустрия, защото не можеше да съчетае недоспиването от дежурствата в болницата с допълнителното недоспиване заради ученето.



Балансът работа - учене - личен живот

Модерният в момента термин не е баланс, а постигане на енергиен ритъм и създаване на навици. Например аз съм си сложила в календара всеки ден учене от 5:00 до 7:30 сутринта. Ясно е, че не успявам винаги, но поне знам какъв е планът и към какво се стремя. Веднага щом закарам двегодишния си син на детска градина сутрин, си пускам аудиолекциите на път за работа в задръстването. Много от моите колеги от университета имат прилив на енергия вечер и техният ритъм е да учат, след като си легнат всички у тях. Един колега от Пакистан, който работи в Абу Даби, си е направил, както той го нарича, "бойна станция" с две бюра в офиса си – едно за работа и едно за учене. Един от висшите мениджъри в международна компания от енергийния сектор, който е от Мавриций, но живее в Маями, почти всяка седмица прави презокеански пътувания. Той пък учи само по самолетите. Всеки намира ритъма си по различен начин.

Вие сте съвременният мениджър. Работите на бързи обороти. Не можете да се откъснете от офиса и работата си за дълго. Балансирате между работните ангажименти и времето за себе си и близките ви...И въпреки цялата тази динамика или точно заради нея искате да бъдете в крак с новостите. Важно ви е да сте информирани и знаещи и затова често следите няколко екрана едновременно. Търсите развитие.Вие сте точният таргет на дистанционните MBA програми. И тъй като в съвременния начин на живот, общуване и правене на бизнес технологиите имат все по-важна роля, тази форма на бизнес обучения намира и все повече привърженици, а броят на предлаганите курсове расте (виж карето вляво).MBA програмите, които предлагат дистанционна форма на обучение, по-често са в т.нар. blended формат, т.е. имат микс от онлайн и присъствено обучение. Лекциите могат да са на живо или на запис, като на тях се "присъства" чрез онлайн базирани платформи.Обичайно програмата е идентична с тази на стандартното обучение, затова и дипломата има същата тежест. Контактът с колегите обаче е основно през форуми и други инструменти за онлайн общуване. Студентите могат да си запишат часове за допълнителна консултация с преподавател. Има възможност за срещи на живо - с групата и преподавателите, ако са предвидени обучения в кампуса на университета или в деня/дните за явяване на изпит.Към момента подобни програми предлагат основно висши училища в САЩ, но все повече и в Европа. Tоп университетите като например Harvard и Stanford все още нямат изцяло онлайн или дистанционно МBA обучение, но пък разполагат с алтернативни или подготвителни MBA формати. Такива са например програмата за предприемачество и иновации или програмата LEAD на Stanford Graduate School of Business или шестмесечната програма на Harvard Business School за развитие на лидери.Отговoрът на този въпрос зависи преди всичко от личните ви предпочитания и финансови възможности. И все пак в избора на качествен университет и програма могат да ви помогнат вече наложили се източници на университетски рейтинги като Financial Times, Economist, Forbes, QS. Сред тях Financial Times и QS имат класации, в които включват и само онлайн MBA програми (виж таблиците). От началото на класацията на FT през 2014 г. първото място се заема от испанския университет IE Business School, а второто от британския Warwick Business School, като и двете училища реално предлагат blended обучения. Те са начело и в класацията на QS, само че с разменени позиции.Препоръчително е да проверите и дали университетът притежава акредитации от международни организации като The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB),EFMD Quality Improvement System (EQUIS) и The Association of MBAs (AMBA). Наличието на акредитация на университета дава допълнителна тежест и международно признание на дипломата ви, в която все пак инвестирате и време, и средства.Цената на онлайн MBA обучението е равна, а в повечето случаи по-ниска от тази за присъственото. Въпреки това е добре да имате предвид разходите за транспорт и настаняване, ако е предвидено обучение и в кампуса на университета, както и за явяването на изпити.