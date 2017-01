OK, Google, изключи лампата и ми пусни "Металика"

1

Плюсове: Гласов достъп до огромната база данни на Google, връзката с музикални и видео услуги и Chromecast дава много възможности

Минуси: Работи само с един Google акаунт, липсва поддръжка дори за някои услуги на Google. Засега е достъпен само в САЩ, макар че работи и в България

Цена: 129 долара, с доставка и такси може да излезе около 180 долара.



Фотограф: Google

Google има огромни амбиции в много сфери, но компанията продължава да е най-известна с интернет търсачката си. Развитието на гласовия асистент Google Assistant през последната година променя начина, по който потребителите търсят информация в мрежата - не през екрана на смартфона или лаптопа, а чрез гласови команди. С новия си говорител Google Home групата иска да надгради възможностите му и да постави джаджата в центъра на умния дом, където с глас да може да се контролират всички уреди и услуги.Засега Homе се продава само в САЩ, "разбира" само английски и предлага основно услуги, предвидени за местния пазар. Но се оказва, че работи прилично и в България. Устройството може да се поръча от там чрез български посредници като ggbg.bg и др. Естествено, може да бъде поръчано и на някой познат от САЩ. Джаджата все още е в "бебешкия" си период и предлага по-малко възможности от единствения засега директен конкурент - Amazon Echo, който използва гласовия асистент Alexa, и вече натрупа съществена преднина от услуги и потребители. В "Капитал" вече изпробвахме Home и останахме с добри впечатления дори от базовите му възможности. А те включват гласово търсене в интернет, информация за трафика, прости задачи като настройване на аларми, слушане на новини и музика, интеграция с YouTube и Netflix през приставката Chromecast, контролиране на някои уреди и устройства в дома и др.На вид Home прилича по-скоро на освежител за въздух, а горната му част има тъч панел, чрез който може да се контролира силата на звука. Под сменяемата си основа (продават се такива в различни цветове срещу 20 долара) има три високоговорителя, които издават приличен звук с добър бас. Eстествено, качеството не е като от продукти на Bose или JBL, но е поносимо. Джаджата се настройва лесно - връзва се към домашната WiFi мрежа през приложението Home за iOS и Android. Свързана е с един Google акаунт, през който минават всички интернет търсения. Чрез приложението устройството се връзва към различни услуги - музикални като Spotify, Google Play Music и Pandora, филмови като Netflix, новини от BBC, Reuters и др. Съвсем нормално - джаджата се интегрира на първо място с услугите на Google, макар и непълно. Може да се свърже и с Uber, но такава услуга вече не се предлага в България.За да изпълни някакво искане, Home трябва да се събуди, което става чрез няколко команди: OK Google, Hey Google или странното Hey Boo Вoo. Потребителят може да си поръча определена песен или изпълнител, както и тематична музика: например "OK Google, пусни ми рок" и джаджата пуска рок плейлиста от съответната музикална услуга. Разбира и контекст: примерно "пусни ми онази песен, която започваше с Is this the real life", след което устройството безгрешно пуска "Бохемска рапсодия". За съжаление, не може да бъде използвано като Bluetooth колонка, но пък в Spotify може да бъде контролирано през телефона.Google Home може да превежда от английски фрази и цели изречения на няколко от най-популярните езици в света - например "как е "обичам те" на испански". Може и да смята или да каже какъв е курсът на долара към еврото и други валути. Има и възможност за игри като викторина със задаване на въпроси.Ако потребителят разполага с телевизионната приставка на Google - Chromecast, може директно да поръчва видео от YouTube или филми и сериали от Netflix през Google Home, които да бъдат пуснати на телевизор или друг екран. Има и много смарт телевизори с вграден Google Cast, но при тях не работи толкова добре като към Chromecast.Тъй като е "умен", гласовият асистент се нагажда към навиците на потребителя и след време разпознава по-лесно какво се иска от него, дори и да не е изречено на перфектен английски. И за разлика от конкурента си Alexa, Assistant може да води нещо като "разговор", тоест да му се задават допълнителни въпроси. Примерно да се пита кой е президент на България и след като машината отговори, може да се зададат още въпроси като къде и кога е роден.Безспорно Google има далеч по-големи амбиции от горните задачи - интернет гигантът иска да интегрира Home като своеобразен център на умния дом. За целта джаджата трябва да работи с колкото се може повече уреди. За съжаление засега е налична поддръжка само за ограничен брой устройства като лампите Philips Hue или устройства от SmartThings на Samsung, както и термостата Nest, както и команди през платформата за свързване на различни устройства IFTTT. Но Home тепърва ще получава подкрепа от трети страни, тъй като Google отвори системата за външни разработчици.Един от минусите на Google Home освен непълните все още възможности е фактът, че липсва поддръжка дори на някои собствени услуги на Google. Например не можеш да добавиш среща или някакво събитие в Google календара си, макар и устройството да има достъп до програмата ти. Джаджата не може да ти прочете и да ти каже какви мейли имаш в Gmail. Също така устройството поддържа само един акаунт, което в едно домакинство от двама или повече потребители на Home може да е объркващо. Но дори тези минуси не са големи, тъй като Google лесно може да ги поправи в бъдеще.Друга важна тема е защитата на личната информация. Макар Home постоянно да слуша, той записва само командите, които получава. Освен това микрофонът може да бъде изключен чрез единствения физически бутон отстрани на устройството. През приложението Home всеки потребител може да види активността си в Google и да изтрие историята си.В момента Home далеч не е съвършена джаджа, а е проект в процес на развитие. Но пък е суперзабавна за ползване и е по-скоро за онези нетърпеливи потребители, които държат да опитат всичко ново.