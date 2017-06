Как да платим по-малка такса по иска за закъснял полет

© Георги Кожухаров

В случай че авиокомпанията, причинила проблемите, се свърже с пътника, след като той вече се е свързал с claim aggregator, е добре той да бъде уведомен поради факта, че е станал страна по преговорите.



- Според европейския регламент всички пътници с платено седящо място влизат в обхвата му за право на компенсация. За пътници, които са непълнолетни, е препоръчително родител или настойник да попълни формата за оплакване.



- В случай че пътува семейство, всеки негов член има право на компенсация.



- За бизнес пътуване, при което компанията е платила билета за командировката, оплакване подава пътуващият и компенсацията получава той.

Стъпките



Попълва се онлайн форма с данни за авиокомпанията, по време на чийто полет е имало проблем, номер на полета, дата на полета и данни на пътника. Изпращат се по електронна поща ясни снимки или сканирани копия на документите – електронен билет за полета и/или потвърждението за резервация и/или бордна карта, документ за самоличност. В случай че са направени извънредни разходи – например за хотел, храна, такси и пр., се прилагат копия или снимки и от разходните бележки/касови бележки/финансов бон, за да бъдат покрити от авиокомпанията, ако отговарят на европейския регламент.



За да защити правата на потърпевшия пътуващ, компанията, която ще поеме случая му, трябва да го представлява. Това става с пълномощно от клиента. То обаче е конкретно и само за този случай и за тази цел и действието му приключва с приключването на случая.



След това компанията поема преговорите с авиопревозвача за получаване на обезщетение. При получаване на такова средствата постъпват по банкова сметка, посочена от клиента. Средно времето, което отнемат преговорите, е около 80 дни.

С увеличаването на самолетния трафик в Европа и света закъснелите и отменени полети стават все повече. С тях се повишават и исковете на пътниците за обезщетения, които често се подават чрез посредници, наречени claim aggregators. За тях писахме в началото на февруари ( "Когато полетът ми закъснее" ). Сумите на дължимото обезщетение са зададени като граници в зависимост от разстоянието на полета. Обичайно посредниците взимат комисиона между 20 и 30% от него, но ако то не бъде издействано и получено, не се заплаща нищо. В нишата вече навлизат и финансови компании - ако се закупи билет с определен вид карта и полетът закъснее, комисионата, която ще платите на посредника, ще е по-ниска от стандартните.Засега такава оферта предлагат Visa и специализираната в събиране на обезщетения Air Refund, които имат споразумение. Комисионата за компанията при положителен резултат е 30%. Тя е намалена на 20%, ако билетът е закупен с карта Visa Gold, Platinum или Infinite. Ако билетът е платен с друга карта Visa, комисионата е 25%. Услугата се прилага пилотно от 2106 г. във Франция, а сега вече е разширен обхватът й за всички картодържатели на Visa в Европа. Това означава и за всички, които имат такава карта в България и плащат самолетни билети с нея.Във Франция Air Refund е обработила потенциални жалби на стойност повече от 3 млн. евро от картодържатели на Visa. През отделно разработен микросайт на Visa услугата е активна и е достъпна на няколко езика – английски, френски, испански, немски и италиански. Според неотдавнашно проучване на Vis("Mapping the future of global travel and tourism", 2016 г.) в следващото десетилетие ще има значително увеличение на броя на международните пътувания на домакинство в света. Проучването сочи, че приблизително 282 млн. домакинства ще планират поне едно международно пътуване на година до 2025 г., което е ръст от близо 35% спрямо 2015 г.В България няколко компании се занимават с преговори за компенсации с авиопревозвачите - обезщетение.бг, Claimcompass, Aeroisk. Една от най-старите глобални е Airhelp. Като цяло идеята за възлагането на оплакаването на този тип компании, в които обичайно действат адвокати, е при наличието на достатъчно компетентност от двете страни да се стигне бързо до ефективно решение.Според европейския регламент 261/2004 право на обезщетение има всеки пътник, ползващ полети, които излитат от летище в Европа; ако се пътува до летище в Европа и полетът е осъществяван от европейска авиокомпания. За полети без връзка с ЕС не се прилага.Случаите, в които се дължи компенсация, са:- ако полетът е закъснял с повече от 3 часа- при отмяна на полет, ако пътниците не са уведомени предварително поне 14 дни- отказан достъп до борда поради свръхрезервации – продадените билети са повече от местата.Сумите, които се изплащат, са регламентирани според километрите на полета:- 250 евро – до 1500 км- 400 евро – от 1500 км до 3500 км- 600 евро – над 3500 км.