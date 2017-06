Колко да харча, колко да спестявам

[Shutterstock]

Всичко зависи от дохода, възрастта и от рисковия профил на човека.

Колко да харча и колко да спестявам - почти всеки си е задавал тези въпроси. А след като си отговори, идва и следващият, който често е и по-сложен - как да спестявам. Като цяло при всеки човек е различно - всичко зaвиси от дохода, разходите, както и рисковия профил.Според дипломирания финансов консултант Преслав Китипов универсална формула няма. "Това е така, защото всяко домакинство или индивид имат различни потребности. Някои решават (или са принудени) да харчат всичко сега, а други винаги търсят перспективата и решения "за после". Последните може би знаят, че от далновидното планиране днес зависи тяхното утре. Често срещани, а и логични цели на много хора са - осигуряване на качествено образование на децата и подсигуряване на достатъчно доходи при оттегляне от активна дейност", казва той пред "Капитал".Експертите по лични финанси неведнъж са търсили някаква формула, която да дава рамки за харчене и спестяване. Една от най-често използваните е следната - тя е проста и предлага фиксирано разпределение на разходите за месеца.се харчи за задължителни (неизбежни) разходи.се харчи за желани разходи.от месечния доход.В случая най-важно е да се разграничат задължителните от желаните разходи. От Института на дипломираните финансови консултанти предлагат следния въпросник - разходът е желан;- разходът е задължителен.- разходът е задължителен;- разходът е желан.- разходът е желан;- разходът е задължителен.Има и разработен модел, който дава ориентир кои са задължителните разходи и как се вписва домакинството в горната формула. Резултатите ще помогнат и всеки да настрои месечния си бюджет според своите желания (виж таблицата).Единият пример е с младеж с нетен доход над средния, който живее сам под наем/плаща ипотека, не ползва редовно автомобила си, за който не плаща и лизинг, храни се предимно навън, има стандартни разходи като допълнително здравно осигуряване. Другият пример е със семейство с две деца, което живее в собствен дом, но изплаща автомобил на лизинг, чиито разходи са по-високи както за храна, така и за дрехи, гориво, транспорт.Все пак защо точно 20% да отиват за спестявания. Различните автори излизат с различни предложения. "Според Елизабет Уорън и книгата "All Your Worth" 20% ще е достатъчно да си изплатите задълженията и да спестите за пенсия. Бих препоръчал още една книга - "Your Money Ratios", чийто автор Чарлз Фарел твърди, че когато сте млад, трябва да отделяте по 12%, а по-късно по 15%, за да съберете достатъчно до 65", казва Преслав Китипов.След като всеки установи колко може да спестява, идва въпросът в какво да се спестява. Сложен въпрос, преди отговора на който всеки трябва да разбере рисковия си профил - без значение дали сам или с помощта на финансов консултант. Най-често това става с попълване на въпросник. Тази стъпка е задължителна, без значение дали правите собствен инвестиционен план, или искате да дадете парите си на доверително управление. Според въпросника на ИДФК първата стъпка е да се отговори на малко повече от 10 въпроса, свързани със склонността за инвестиции и взимане на решения, свързани с риск при управление на личните финанси.След това получавате в коя рискова група попадате, както и специфични особености за вас самите. Да вземем най-масовата група 3, в която попадат около 40% от анкетираните. Ето какво се казва за тях. "Хората от рискова група 3 имат изразено предпочитание към гарантирани банкови депозити, но често са склонни да инвестират и в облигации с високо качество или взаимни фондове, инвестиращи в облигации. За тях е важно да реализират известна, по-висока от минималната печалба, стига рискът от загуба, на който са изложени спестяванията им, да е ограничен. Не се чувстват комфортно обаче да инвестират в акции или взаимни фондове, инвестиращи в акции.Съответно структурата на портфейла, която предпочитат, е с 30% дял на паричните еквиваленти и до 30% в акции. Колкото по-голяма е поносимостта към риска, толкова по-голяма е вероятността за печалба, но и загуба. Обикновено поемането на по-голям риск се препоръчва при по-младите хора, докато с напредването на възрастта той трябва да става по-умерен.Експертите по лични финанси съветват, ако имате партньор, той също да направи теста за поносимост към финансов риск, а при вземането на финансови решения да се отчитат резултатите и от двата теста."Последните разчети показват, че мъж в България, който доживее 65, има шансове да живее още 16 години, а жена - приблизително 19. Намирам това за достатъчна мотивация човек да започне да спестява още днес", заключава Китипов.