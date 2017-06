Scribd

Цена: 9 долара на месец, първият е безплатен

Книги: над 1 млн. и броят им постоянно расте, аудиокниги, вестници и списания и др.

Допълнителни плюсове: Достъп до документи и научни статии



Scribd е една от най-известните подобни услуги в света. Компанията е създадена в Калифорния преди десет години и често е наричана "Netflix за книги". Вече има над 80 млн. регистрирани потребители в цял свят. Цената й е по-ниска н а основния й конкурент в САЩ - Kindle Unlimited. Scribd има каталог от над 1 млн. книги и аудиокниги, вестници и списания. Отделно има и отворена платформа, в която всеки абонат може да качва статии, документи и друго съдържание. Достъпът до книгите става през браузър или мобилните приложения за iOS, Android и Kindle Fire. За съжаление на любителите на традиционния Kindle с e-ink eкран, Scribd е недостъпен за тях. Което е разбираемо, тъй като услугата е директен конкурент на Amazon. Четенето през смартфони и таблет е лесно и удобно.



Срещу цената от 9 долара на месец, потребителите получават по три книги и една аудиокнига, които всеки може да избере от каталога. Отделно Scribd предлага и месечна колекция от свободни за достъп книги, които не влизат в тази квота. Аудиокнигите са скъпи поначало и затова и получаването им се счита за едно от предимствата на платформата. През платформата се публикуват и статии от най-големите медии като The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian, New York Magazine, Fortune и др. За съжаление от края на миналата година Scribd спря да предлага и комиксите на Marvel, като се оправда с ниския интерес. Всеки потребител има право на 30-дневен безплатен период, през който да прецени дали услугата му допада.