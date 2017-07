Приложения за пътешественици

The Basetrip



Вероятно това е една от най-полезните уеб страници за пътуващите= С The Basetrip с един поглед всеки получава резюме за дадена дестинация: електрическата мрежа, визов режим, необходимост от ваксина, сравнение между цени, обменен курс, скорост на интернет, цена за мобилен интернет плюс още много полезна информация. С информационна база за над 650 града в 230 държави, визуално изчистен дизайн и подредена структура, страницата успява да консолидира практически съвети и технически параметри в компактен формат. Идеята за нея се ражда, когато младият IT инженер от Хърватия Свен Капудия планира пътуване до Лисабон. След цял ден, изгубен в сортиране на наличната информация, решава сам да създаде практичен гайд за португалския град, а след това за цяла Европа и накрая - за всички континенти. За бизнес партньорите вече е наличен програмен интерфейс, който им позволява да интегрират актуална информация от The Basetrip в своите услуги.