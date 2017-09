Интернет университет

С въвеждането на едни от първите масивни отворени онлайн курсове (на английски съкратено: MOOC) през есента на 2012 от Университета Станфорд в САЩ тенденцията все повече се развива и популяризира.

- Онлайн курсовете по икономика и финанси се увеличават и започват да ги предлагат все повече водещи висши училища.



- За много работодатели те продължават да са непознати, но все повече от тях започват да ги имат предвид, особено в чужбина.

"Тези курсове са изключително полезни за хора, които търсят повече гъвкавост в своето образование - било на професионално или непрофесионално ниво. Освен това позволяват на всеки човек от която и да е част на света да учи от най-добрите специалисти в неговата сфера срещу в повечето случаи сравнително ниска цена."



Георги Вулджев, икономически анализатор

"За мен онлайн платформите за обучителни курсове са бъдещето на образованието. Аз дължа своята кариера като икономист в много по-голяма степен на знанията, които съм придобил чрез тях, отколкото в университета. Участвал съм в курсовете на най-различни платформи като Edx, Coursera, Udemy, Mises Academy и Marginal Revolution University. От всеки от тях съм научавал нещо полезно, но не трябва да се очаква, че тези курсове дават нещо наготово", коментира той за "Капитал", визирайки нуждата от висока ангажираност на курсиста.

"С по-голямата гъвкавост идва и по-голямата отговорност. Понеже курсовете са през интернет и връзката лице в лице е невъзможна, личната мотивация и усърдието при следенето на лекциите и изучаването на материалите са от изключителна важност. Колко ще ти е полезен един курс и колко ще научиш от него зависи изцяло от теб, понеже лекторът много по-трудно може да упражни индивидуален контрол през интернет", казва и Георги Вулджев.

MDV professional education, която предоставя професионално образование чрез онлайн или присъствено обучение.



За нея е

"важно е да се отчете предварителната мотивация на участниците - дали се включват, за да вземат успешно сертификат, или просто отбелязват виртуално присъствие и успокояват съвестта си, че правят нещо за развитието си чрез няколко клика".

Как протича един типичен MOOC



Първата стъпка е регистрация, но почти във всяка платформа можете да се влезе с Google или FB акаунт. В самото начало се представя избор - желаете ли да заплатите за сертификат, или ще ползвате съдържанието безплатно. Плащането е еднократно и стандартно - по банков път, PayPal или с кредитна карта. Обикновено уроците са добре разделени, като за всеки урок има видеолекции и текстови материали. При масовите курсове често има форум, в който се дебатира с другите участници, което носи допълнителни точки.



Основното разделение на курсовете е на активни и такива, които са на собствен ход. Първите имат точно определена дата на започване и продължителност, водят се от преподавател, с кого можете да общувате директно. При вторите цялото съдържание и тестове са заредени и единствено от потребителя зависи кога желае да го ползва и кога да се "дипломира". Курсовете обикновено се провеждат на английски, а някои от тях имат и субтитри на други езици. Оценяването става по точки, от 1 до 100. Невзимане на изпит, спечелване на точки под определен минимум води най-често до късане и нужда от повторно взимане на курса.

Друго проучване показва пък, че над 73% от запитаните HR специалисти от всякакви области споделят, че гледат позитивно на сертификати от такъв курс. Това глобално. В България за работодателите се оказва, че МOOC сертификатите не са много разпознаваеми, но идва и техният шанс.е икономист, който е завършил няколко подобни курса, а в момента работи вкомпанията за търговия с валути и инвестиционно злато Tavex.От началото на тази година Financial Times стартира своя собствена селекция от онлайн курсове от различни провайдъри в секторите бизнес и мениджмънт, а английският ритейлър с традиции в бранша Marks & Spencer пусна през миналата година в партньорство с University of Leeds курс за иновации в бизнеса на платформата FutureLearn.През 2015 г. шотландското правителство направи собствен курс, наречен "Трансформиране на бизнеса, обществото и себе си чрез U.Lab" в партньорство с университета MIT, като курсът бе наличен на платформата edX. "Бизнесите отчитат онлайн курсовете като достъпен вход към висококачествено образование, но изборът на правилния провайдър е изключително важен", казват от Конфедерацията на Британските индустриални работодатели.Прави впечатление, че въпреки широката гама от бизнес и икономически специалности в почти всички платформи доминират възможно най-практическите. Например третият най-популярен за 2016 г. на сайта на Udemy e "Цялостен MBA в 1 курс", създаден от бивш служител на Goldman Sachs, в който има отделни секции с микро- и макроикономика, оценка на компании и детайли около финансирането на различни финансови институции. Освен лекции по темата инструкторът Крис Харун цели да научи курсистите си и за важността на личните отношения и професионалната презентация - как да представяме и комуникираме идеите си ясно и точно.За 2015 в топ 10 на Coursera, който също е платформа с милиони потребители, има две класирали се икономически специалности: Стратегии и умения за успешно договаряне на Университета на Мичиган и Въведение във финансовото счетоводство на Университета на Пенсилвания.За желаещите сериозно предизвикателство университети като MIT и Yale предлагат едни от най-сериозните курсове за напреднали в сфери като Международнa иконометрия, Теория на игрите и Финансови пазари.Ако желаете да повишите общата си култура или просто работното ви място е близо до икономическия сектор, edX предлагат голямо количество курсове по макро- и микроикономика, счетоводство, банкиране и финансови пазари.Курсовете по Excel също присъстват в търсените топ специалности. Програмата на Microsoft се ползва много във финансовия сектор от специалисти, анализатори и журналисти и въпреки иновациите в IT сферата за някои задачи си остава незаменима.В масовия случай курсовете са безплатни, но сертификатите се плащат - такъв е случаят с edX, като средните цени при тях са около 50 долара. Посоченият по-горе "концентриран" MBA в Udemy струва 15 евро, каквато е и средната цена на курсовете там. По-мащабните онлайн курсове са ново явление, които edX нарича микромастъри и съчетават поне 4 до 5 отделни курса. Те могат да струват над 900 долара с издаване на сертификат. Техният микромастър "Финансов мениджмънт и счетоводство", който се изучава в продължение на 8 седмици, може да се премине и безплатно, но без сертификат.Основният риск при тези курсове е като при всички онлайн базирани програми - слабият процент на завършване. Ако не сте почвали курс, без да го завършите, сигурно имате такъв приятел. Според проучванията завършилите са под 4%Не липсват и критици на МООС. "Нашите наблюдения от гледна точка на професионалните обучения показват, че масовите отворени курсове не могат да предложат същите резултати както присъствени занятия с интеракция на живо със специалисти или поне онлайн обучения с по-строг график, структура и минимална входна такса, гарантираща по-сериозен ангажимент на участника към подготовката", коментира Христина Христова, маркетинг мениджър на компанията