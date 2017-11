Тези високи нискобюджетни такси

[Shutterstock]

В миналото всички, които са летели с пътнически самолет, са били в първа класа. През 50-те години на ХХ век стандартният билет за полет между Ню Йорк и Лондон е струвал 675 долара, което, индексирано с инфлацията, днес прави 6800 долара. Толкова струва и в момента един билет за първа класа на тази дестинация, който включва огромно кресло, преустройващо се в легло, и изискано меню по време на полета.Днес обаче първа класа далеч не е единствената възможност при избор на полет. Напротив, с навлизане на нискобюджетните компании изборът се увеличава и именно възможността, която те дават на клиентите си да преценят дали да платят за дадени услуги, е сред факторите, които им позволяват да работят с много по-голям марж от традиционните. Така например Ryanair има 24% марж на печалбата при само 7% за British Airways и 2% за Air France.Докато при традиционните компании обикновено клиентът плаща повече, за да е сигурен, че всичко по полета му е осигурено, при нискобюджетните превозвачи потребителите винаги трябва да имат едно наум, за да избегнат допълнителни такси. Така например при всички нискобюджетни компании цената на билета се увеличава с 2%, в случай че плащането се извършва с кредитна, а не с дебитна карта. Също така разпечатването на бордна карта у дома е удобство, но ако пропуснем да го направим, ще бъдем "глобени" на летището с 50 евро.Обикновено при нискобюджетните компании има две или три тарифи на билета – основна, която включва единствено превозването и евентуално ръчен багаж, надградена, която включва и по-голям куфар, и най-скъпа, която дава на клиента възможността и безплатно да променя датите на полета.Така е при Wizz air, които предлагат три различни варианта на пътуване – Basic, Wizz Go и Wizz Plus. В първия случай освен превозването билетът включва ръчен багаж и позволява чекиране онлайн едва 2 дни преди полета. Вторият вариант е с 60 лв. по-скъп и включва и още една малка чанта на борда, чекиран багаж до 20 килограма, качване на борда с предимство, избор на място и чекиране онлайн в по-дълъг период преди полета – 30 дни. Третият тип билет е обикновено с около 100 лв. по-скъп от основния и освен всичко изброено включва избор на място с допълнително пространство за краката, 32 вместо 20 килограма чекиран багаж, неограничени промени на полета онлайн и възможност за чекиране на летището. За сравнение - ако всички услуги от Wizz Plus се купят отделно към основния билет, цената му ще се увеличи с около 120 лв.Отделно компанията предлага още отстъпки чрез картата за лоялност, която има годишна валидност. Тя спестява 10 евро от цената на билета и 5 евро от тази на багажа за всеки от пътниците, които са в една резервация, направена с картата. Карта за до двама души струва годишно 30 евро, тоест се избива още на второто пътуване, а карта за групово членство – с до 5 спътника на собственика на картата, струва 60 евро и може да се избие още с първото пътуване, ако се използва от максимално позволените шестима души. Задължително условие е собственикът на картата да пътува с хората, за които прави резервация.Но като слаб сезон обикновено се приемат единствено месеците февруари, октомври и ноември. Плащането на багаж на летището е с фиксирана такса и тя е значително по-висока, отколкото онлайн – 60 евро за багаж до 20 кг и 120 евро за багаж до 32 кг. От края на октомври ръчният багаж отново е безплатен, след като в продължение на няколко години компанията таксуваше и него, а позволяваше безплатно превозване единствено на малка чанта с размерите на лаптоп. В случай че ръчният ви багаж не отговаря на изискванията, ще бъде таксуван с 60 евро на летището.Ryanair също предлагат три типа билети. Основният позволява чекиране 4 дни преди полета. Plus струва около 60 лв. повече и позволява чекиране 60 дни предварително, чекиран багаж 20 кг, приоритетно настаняване и резервирано място. Последната тарифа - Flexi Plus, струва 130 лв. повече и добавя към услугите промяна на полета и чекиране на летището.През септември компанията обяви, че намалява фиксираната цена за чекиран багаж от 35 на 25 евро (освен около празници като Коледа) и увеличава максимално позволеното му тегло от 15 на 20 кг. Цената обаче става 40 евро, ако таксата бъде платена на летището, а не при резервация. Един пасажер има право на до три такива куфара. Промяна има и при ръчния багаж обаче. Доскоро на борда можеше да се взема малка чанта и голям багаж до 10 кг безплатно. От 15 януари 2018 г. по-голямата чанта пак ще е безплатна, но ще трябва да се чекира на летището и да се изпрати в багажното отделение на самолета. Изключение ще се прави за пътниците, които са закупили приоритетно настаняване (цена от 5 евро). Ако тази чанта обаче надхвърля максимално допустимите размери, ще бъде таксувана с 50 евро. Дръжките и колелцата влизат в тези мерки, затова при пътуване с ръчен багаж меки пътнически чанти и раници са за препоръчване. Те по-лесно могат да се вместят в уредите за измерване на обема, за разлика от твърдите куфари. В никакъв случай не бива да се забравя, че компанията има такса за досадни неща като издаване на бордна карта на летището. За се избегне този разход, човек трябва да има разпечатан билет. По-модерният вариант е да покажете билета на екрана на смартфона си. За целта клиентът трябва да инсталира мобилното приложение на компанията.като вторият включва допълнителен малък салонен багаж, 20 кг чекиран багаж, избор на място, приоритетно настаняване, смяна на полета и ваучер за 7 паунда за храна и напитки на борда. Малки промени по името на титуляра на билета са безплатни. При тях може да се добавя различен по тегло чекиран багаж от 20 до 32 кг. Картата за редовен пътник струва 199 паунда на година и включва безплатен избор на място, приоритетно настаняване, допълнителна малка чанта на борда и прехвърляне на по-ранен полет за същия ден.което е изключение при нискобюджетните превозвачи. Предварителното поръчаното меню при Norwegian например струва 28 евро, докато на борда може да се поръчат закуски на цена, започваща от 3 евро, но прясната храна е поне 10 евро. Бутилираната вода е 3.5 евро, а алкохолните напитки - 6.5 – 14.5 евро.Eurowings заедно с Air Europa са сред малкото компании, при които ски или сноуборд оборудване може да се пренасят безплатно, дори когато става дума за презокеански полет. Тези компании нямат много директни полети до България, особено извън летния сезон, но могат да се ползват за евтини презокеански дестинации. Air Europa също така не таксуват деца до 2 години. За разлика при повечето нискобюджетни компании малки деца се превозват без осигурено място и срещу фиксирана цена, която понякога може да е и по-висока от цената на билета за възрастния. При превозване на бебета се позволява и ползването на допълнителна безплатна чанта от 5 кг.