Жертви на Facebook балона

Милиарди хора от цял свят споделят мисли, снимки и новини в социалните мрежи като Facebook, Twitter или Instagram. Много често потребителите не се замислят върху последствията и показват прекалено много информация за себе си, която често е достъпна не само за приятелите им, но и за много други. Ясно е, че Facebook се "храни" от данните, които всеки предоставя, за да може да продава таргетирани реклами на компании и брандове.Но много често социалната мрежа добива информация за потребителите, без дори те да имат дори бегла представа, че това е така, още повече че става въпрос за данни, които те не искат да споделят. Отделно, колкото повече информация за потребителя има в подобни платформи, толкова по-голям е рискът те да бъдат пробити и използвани за зловредни цели. Ето защо е важно да се спазват няколко основни правила при такива услуги, за да не се влезе в този "балон", от който трудно има излизане или може да е твърде късно.Всеки потребител може да свали копие от всички данни, които Facebook има за него от https://www.facebook.com/settings - Download a copy of your Facebook data . Никой не е длъжен да споделя каквото и да било информация за себе си, макар платформата постоянно да подсеща всеки да добави повече факти за себе си.Истински случай - потребител получава Facebook покана от човек, с когото нямат общи приятели и са се чували само веднъж по телефона, без да запазва номера му в контактите си. Facebook e разбрал, че са се чували, съпоставил е двата номера (с които явно разполага) и е предложил приятелство. Оказва се, че социалната мрежа може да знае телефонния номер на даден потребител, без дори той да го е записал сред личните си данни в профила. Това може да стане по няколко начина, като не всеки зависи от нас. Най-простият е човек да даде достъп на Facebook приложението до контактите в смартфона си.Друга грешка е да се споделя номерът при регистрация в други услуги или да се използва по-лесното "Регистрирай се през Facebook" в дадено приложение, което включва и номера му. Facebook има начини да получи номера и от други външни източници като мобилния оператор или Facebook приятел, който вече е дал достъп до контактите си. Шансовете за това всъщност са доста високи. Решението е да се споделя колкото се може по-малко информация в профила или да се премахнат всички лични данни от настройките под Privacy.Понякога не зависи само от самия потребител, а и от приятелите му във Facebook каква информация се споделя и ползва от трети приложения. На https://www.facebook.com/settings?tab=applications&view - Apps other use , всеки може да провери какви негови данни се споделят от приятелите му в други апликации. Отделно Apps you use показва кои програми използват данните на потребителя от Facebook някъде другаде в мрежата. Изключително лесно може да се премахне всяко от тях.Понякога всеки потребител трябва първо да започне с миналото си в мрежата, когато знанието за защита на личните данни беше много по-ограничено. Facebook позволява да се скрият доста неща от по-ранната активност на потребителя. На https://www.facebook.com/settings?tab=privacy§ion=masher&view#_=_ - Limit The Audience for Old Posts on Your Timeline, всеки може да реши кой да вижда снимки и постове от предишни години. На тази страница може да се промени и кой може да изпраща съобщения и запитвания за приятелство.Още от 2011 г. Facebook позволява да се създават списъци с различни "приятели". Така всеки потребител може да отдели по-близките си от колеги или странични познати и да определя кой какво вижда от неговата информация.Facebook направи всички профили откриваеми в големите търсачки преди повече от четири години. Но всеки има право да спре Google, Bing или други платформи да го показват сред резултатите. За да стане това факт, в Settings - Privacy трябва да се отговори с No на последния въпрос - Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile Facebook следи интернет навиците на потребителите и използва данните, за да им предоставя по-персонализирани реклами. Естествено всеки може да откаже подобна "услуга". В меню Settings - Ads, първата част се отнася до намираните от социалната мрежа online interest-based ads. Потребителят може да изключи тази опция, което не означава, че ще вижда по-малко реклами, а просто ще вижда такива, които не са базирани на уеб историята му. Facebook обаче си запазва правото да предоставя реклами на база на активността на потребителя в самата платформа. Човек все пак има право да откаже приятелите му да бъдат таргетирани на базата на продуктите, които тя или той харесва.За пълно уединение и спокойствие винаги съществува възможността за напускане на Facebook. Което впрочем все повече хора правят. Има два начина. Първият е през настройките General -> Manage Account , където най-долу има текст в синьо deactivate your account. Остава потребителят само да даде причина за напускане и просто да се обади на истински приятел, за да изпият по бира. В този случай трябва да се знае, че профилът не се изтрива, а Facebook запазва всички настройки, снимки и информация, в случай че човек иска да активира наново "членството" си. Вторият е пълно изтриване на профила и е малко по-труден - последното нещо, което социалните мрежи искат, е да губят потребители.Преди пристъпването към тази стъпка е хубаво да се свали цялата информация, която Facebook е събрал досега по описания по-горе начин. След това потребителят отива на https://www.facebook.com/help/delete_account - натиска Delete my account и следва посочените стъпки. Нужни са до 90 дни на Facebook да изтрие всички данни в своите системи. Не всичко изчезва - например приятелите запазват съобщенията, които имат от потребителя.