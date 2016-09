Bank of England започва да изкупува корпоративен дълг

Гуверньорът на Bank of England Марк Карни

Централната банка се е спряла на 265 емисии от инвестиционен клас

Bank of England започва да изкупува корпоративни облигации като част от количествените улеснения, започнали този вторник, предава FT. В следващите 18 месеца на пазара ще влязат 10 млрд. паунда. Централната банка на Великобритания цели да стимулира инвестициите на бизнеса, изливайки ликвидност през финансовия сектор. Така институцията се присъедини към ЕЦБ, която също се меси активно на пазара на корпоративен дълг.

До края на седмицата ще бъдат проведени три аукциона. Те ще бъдат от холандски тип (с намаляваща цена), като всеки един от тях ще бъде насочен към специфичен сектор. Сред избраните са доставчиците на комунални услуги, както и компании от индустрията. Едно от условията по програмата е да се изкупуват единствено облигациите на компании, "които имат материален принос в икономиката на Великобритания", деноминирани в паундове. Пазарът на книжа от инвестиционен клас в тази валута е около 285 млрд. паунда, пише FT.

Незначителен ефект

Основното търсене на такива облигации идва от финансовия сектор и по-специално от застрахователите и пенсионните фондове. Те използват ценните книжа, за да осигурят доходност по дългосрочните си ангажименти към своите клиенти. Раздялата с облигациите от тяхна страна би станала на по-висока цена, която да оправдае разходите по снабдяването им с други инструменти от типа.

Стимул, но за длъжниците

В списъка от 265 инструмента с различен матуритет попадат книжата на Vodafone, газопреносната Centrica, E.ON, General Electric и др. Впечатление прави, че сред изброените попадат и емитенти, които не отговарят точно на очакванията. Bank of England ще купува две 20-годишни и една 30-годишна емисия облигации на McDonalds, четири на Wal-Mart и дори две на изпадналата в немилост пред европейските регулатори Apple.Малкият обем на пазара се очаква да ограничи ефекта от намесата на Bank of England. Голяма част от компаниите в списъка заемат освен в паундове в долари и евро, тъй като имат ниска полза от местната валута. От една страна, енергийните компании внасят суровините си отвън, а големите международни корпорации имат достъп до европейския и до американския пазар.Свитият достъп на банката до пазара предполага негативите от намесата да бъдат ограничени. Изкуственото покачване на търсенето на облигации води до ръст на цената им и спад на доходността. Това вече сполетя японския и европейските пазари, като доходността по 10-годишните ДЦК на Япония и германските им еквиваленти преминаха на отрицателна територия. От обявяването на програмата на 4 август средната за пазара доходност се е понижила от 2.5% на 2.2%.Докато Bank of England си поставя макроикономически цели, някои компании очаквано се възползват от случващото се. В края на август Vodafone пласира най-дългата си емисия облигации, падежираща през 2046 г. при лихвен процент 3. По-странното в случая е, че седмица по-рано друга емисия на телекома, този път за 33 години, бе пусната на пазара при по-висока доходност - 3.4%, въпреки 7 години по-късия матуритет.