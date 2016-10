Активите на облигационните борсово търгувани фондове растат

© В© Gary Cameron / Reuters

600 млрд.

долара са постъпили в тях до края на юни

Притокът на инвеститори към облигациите повишава значително активите на борсово търгуваните фондове (ETF), базирани върху тези инструменти. Тези схеми инвестират в определена група от дългови ценни книжа, като имитират доходността по тях.От финансовата криза насам сумата на активите в облигационните ETF достига 600 млрд. долара към края на юни, като е нараснала около 10 пъти, пише Financial Times, цитирайки данни на ETFGI. Поддържането на ниски лихвени лихвени проценти, което датира отпреди финансовата криза и продължава до днес, покачва цените на облигациите. Това пък ги прави годни за купуване от страна на ETF, тъй като той разчита на голям брой инструменти и растящ пазар - нещо, което облигациите в момента предлагат.Още повече операторите на такива фондове като BlackRock и инвеститорите до момента можеха да разчитат на предвидими пазарни условия. Федералният резерв (Фед), Европейската централна банка (ЕЦБ), Bank of Japan и Bank of England застанаха твърдо зад ниски лихви и количествени улеснения, които изпратиха лихвения процент по ДЦК на отрицателни нива, а цената им се покачи. ЕЦБ дори започна да изкупува корпоративен дълг като част от своята програма на облекчения, а Японската централна банка освен това притежава и около една трета от 10-годишните ДЦК на страната.Пазарът последва по-високата доходност от растящата цена на облигациите, което се изразява и в нарастването на активите на фондовете. По данни на Bloomberg в САЩ те дори изпреварват много по-многобройните ETF-и за инвестиции в акции. Активите на облигационните фондове, държащи ДЦК на американското правителство, привличат 83 млрд. долара спрямо 62 млрд. за тези в акции.Притокът също така може да се обясни и с привлекателността на тези инвестиционни схеми. Те предлагат един от най-простите начини на инвестиция, като за да се възползва индивидуалният инвеститор от доходността на пазара, той трябва единствено да закупи негови акции от фондовата борса. Същевременно с това те имат ниски разходи и висока ликвидност, в случай че инвеститорите искат да излязат от пазара, те могат да пожелаят фондът да изкупи обратно акциите им.Според анализаторите обаче има реална опасност цените на облигациите внезапно да се понижат, пише FT. Евентуално продължително повишаване на лихвените проценти, за каквото намекна Фед, ще повиши доходността на облигациите и ще понижи цената им. Това ще се отрази и на ETF-ите, които са инвестирали в тях. Разпродажбите на книжата от страна на фондовете ще повишат натиска и върху цената на инструментите."Вместо да видим 20% спад на пазара за два дни, можем да го очакваме за два часа", коментира Дейв Надиг от Factset.Евентуални разпродажби не се очаква да засегнат управляващите ETF-и. Политиката на тези фондове предвижда обратното изкупуване да се случва в натура, което означава, че срещу акциите си инвеститорите ще получат съответната сума облигации. Ако стойността им при препродажба е по-ниска, загубата остава за вече бившите акционери. Въпреки това ръстът на активите на ETF-ите за инвестиции в облигации продължава, а бъдещето им зависи от политиката на централните банки.