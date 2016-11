Китайски банки пускат за търговия първите застраховки срещу фалит

Централната банка е водила разговор с три държавни кредитори, които да поемат ангажимент по инструментите

Невъзможността на китайски компании да се разплащат с кредиторите си по своите емисии облигации доведе до пускането на пазара на първите суапове за кредитно неизпълнение (CDS). Въпросните ценни книжа работят като застраховка за кредитора в случаите, когато другата страна не може да покрие задълженията си. При подобен сценарий емитентът на инструмента застава на негово място и се разплаща от името на длъжника.



Финанси на несигурността



Инструментите се издават от консорциум държавни банки, включващ Industrial and Commercial Bank of China и Bank of China, както и други институции, които все още не са ясни, съобщава Bloomberg. Създаването му беше оповестено от The National Association of Financial Market Institutional Investors - организация към централната банка на страната, като в разговорите е участвала още Bank of Communications, пише Nikkei Asian Review.



В сряда, първата сесия на търговия с инструмента, са се включили 10 институции, като са продадени инструменти за 44 млн. долара, предимно върху облигациите на компании в добива на суровини и производство на електричество.



Въпреки слабия първоначален интерес сериозното държавно присъствие предполага каква е основната цел на операцията - понижаване на корпоративните фалити в страната. Дългът на частния сектор постоянно се покачва, като към последното тримесечие достигна 18 трлн. долара, или близо 170% от БВП на страната, показват данните на Bank for International Settlements.



По-рано през годината премиерът на страната Ли Къцян предприе програма, с която да ограничи случаите на несъстоятелност, както и да оздрави финансите на някои държавни компании. Години наред правителството заставяше държавните банки да отпускат кредити на производителите на стомана, мед, електрически компании и др.



Със срива в цената на основните суровини обаче приходите им намаляха и те започнаха да трупат загуби. За да контрира това, властта предложи кредиторите да могат да стават собственици чрез замяна на дълг срещу капитал (debt to equity swap), Наскоро China Construction Bank подписа такъв договор с Xiamen CCRE Group, като придоби 739 млн. долара от капитала на групата в замяна на опрощаване на дългове.



Кой ще плати?



С въвеждането на CDS сметката отново ще е за държавните банки.

"Подобни инструменти предоставят възможност за хеджиране от страна на кредиторите. Ако продавачите им са финансови институции обаче, това няма да изнесе риска от сектора", коментира Кенет Хо от Goldman Sachs пред Bloomberg. Макар и да понижават риска за облигационерите, системата на държавните банки в страната ще пострада от решението.



Инструментите създават и възможност за ръст на корпоративния дълг. В случай че компания има лош кредитен рейтинг, дългово финансиране тя може да получи срещу висок лихвен процент по своите облигации. С емисиите на CDS от публичния сектор инвеститорите ще могат да се предпазят от риска по книжата, заплащайки еднократна сума. В крайна сметка фалит на кредитора ще трябва да бъде покрит от публичните банки в консорциума или други институции, които се присъединят към него.