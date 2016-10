Български стартиращи компании могат за трети път да участват в състезанието Chivas The Venture

Сергей Петров, съосновател на компанията Bee Smart Technologies, финалист в последното издание на надпреварата.

© Георги Кожухаров

Общият награден фонд е 1 млн. долара.

За трета поредна година български стартиращи компании могат да кандидатстват в международния конкурс за социални бизнес идеи - Chivas The Venture, организиран от уиски бранда Chivas Regal. Глобалната инициатива с общ награден фонд 1 млн. долара има за цел да стимулира младите хора да развият собствен бизнес, който работи в полза на обществото. Всеки предприемач с кауза може да кандидатства на сайта на състезанието най-късно до 1 декември.В третото издание на Chivas The Venture ще се включат общо 32 държави, като най-добрият социален бизнес проект от всяка от тях ще продължи напред към следващите етапи на състезанието. Едно от условията е участниците да имат навършени 25 години и да владеят на достатъчно добро ниво английски език. На 16 януари 2017 г. жури, съставено от успели български предприемачи, ще определи финалиста за България. Екипът на избраната стартираща компания ще замине на международен тренировъчен лагер заедно с останалите 31 финалисти от цял свят. По време на лагера бизнес лидери и ментори ще им покажат тънкостите на предприемачеството и ще им помогнат да развият бизнес уменията си. Малко преди финала на Chivas The Venture ще се проведе официално онлайн гласуване, на базата на което 250 хил. долара от общия награден фонд ще бъдат разпредели между всички участници. Колкото повече гласове събере даден проект, толкова по-голям дял от финансирането ще получи. На големия финал на състезанието през юли 2107 г. международното жури ще определи между кои финалисти ще се разпределят останалите 750 хил. долара.В последното издание на конкурса българският финалист Bee Smart Technologies, който създава системи в помощ на пчеларския бизнес, стигна до финалния кръг на Chivas The Venture заедно с още 26 международни екипа. Компанията успя да набере 11 хил. долара финансиране от предварителното онлайн гласуване. Основателите - Иван Кънев и Сергей Петров, разработват цялостна система, съставена от хардуерна и софтуерна част, която се монтира в пчелните кошери. Благодарение на нея пчеларите могат да получават информация за състоянието на конкретни пчелни колонии. Показателите, които системата извлича, анализира и представя, са температура, влажност, тегло и звук. Те са достатъчни, за да може да се определят количеството събран мед, здравословното състояние на колонията и други полезни за пчеларите данни.До големия финал на второто издание Chivas The Venture стигнаха пет стартиращи компании, между които бяха разпределени 750 хил. долара. Най-голям дял от наградния фонд в размер на 300 хил. долара спечели колумбийската компания Conceptos Plásticos, която се опитва да превърне борбата със замърсяването в потенциал за строителството. Бизнесът ѝ се състои в преработка на пластмаси и гумени отпадъци в строителни материали за временни или постоянни постройки като къщи, класни стаи, общи помещения. Отпадъците се топят и оформят като малки лего блокчета, с които лесно се строи. Екипът вярва в идеята, че боклукът за едни е съкровище за други, и се надява с нея да може да строи домове за нуждаещи се, тъй като системата им за преработка е 30% по-евтина от други сходни.