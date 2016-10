Chivas The Venture започва подготвителна програма за кандидатите в конкурса

В последното издание на конкурса българският финалист Bee Smart Technologies стигна до финалния кръг на Chivas The Venture.

Третото издание на международния конкурс за социални предприемачески идеи - Chivas The Venture, с общ награден фонд 1 млн. долара започва с подготвителна програма, организирана съвместно с Innovation Starter. Събитието ще се проведе в две части - на 28 и 29 октомври и на 4 и 5 ноември, в "София тех парк". Програмата е насочена основно към млади предприемачи и студенти, които искат да развият бизнес идеята и уменията си или търсят хора да попълнят екипа си и заедно да работят върху социално отговорен проект. Те могат да се включат в програмата, регистрирайки се на сайта на събитието Програмата на Chivas The Venture има за цел да помогне в подготовката на всички предприемачи, които имат желание да кандидатстват в конкурса. За последните две години от провеждането му организаторите за забелязали, че въпреки наличието на добри и перспективни социално отговорни идеи често на кандидатите им е липсвал някой от елементите, необходими при представянето или последващото развитие на проекта. Затова тази година в рамките на подготвителната програма съвместно с Innovation Starter младите предприемачи ще могат да научат повече за развитието на успешен бизнес от разнообразни лектори и ментори. Сред тях са Тодор Брешков, управляващ партньор на LAUNCHHub, Борис Христов, основател на 356Labs, Светлан Станоев, съосновател на The Business Institute, и др. Основният фокус ще бъде поставен върху подобряването на презентационните им умения, създаване на социален фокус в бизнеса, разказване на истории и създаване на успешни и устойчиви стартиращи компании.В допълнение на програмата за тези, които все още нямат изграден екип или се нуждаят от допълнителни хора, за да развият социалната си бизнес идея, могат да се регистрират в онлайн платформата на Chivas The Venture . Там всеки в зависимост дали е студент или вече предприемач може да въведе повече информация на интересите и уменията си и с помощта на филтър да намери хора, с които споделя еднакви цели.Всеки предприемач със социално отговорен проект може да кандидатства за конкурса в сайта на Chivas The Venture най-късно до 1 декември. В третото издание на инициативата ще се включат общо 32 държави, като най-добрият социален бизнес проект от всяка от тях ще продължи напред към следващите етапи на състезанието. На 16 януари 2017 г. жури, съставено от успели български предприемачи, ще определи финалиста за България. Екипът на избраната стартираща компания ще замине на международен тренировъчен лагер заедно с останалите 31 финалисти от цял свят. Малко преди финала на Chivas The Venture ще се проведе официално онлайн гласуване, на базата на което 250 хил. долара от общия награден фонд ще бъдат разпредели между всички участници. На големият финал на състезанието през юли 2017 г. международното жури ще определи между кои финалисти ще се разпределят останалите 750 хил. долара.В последното издание на конкурса българският финалист Bee Smart Technologies, който създава системи в помощ на пчеларския бизнес, стигна до финалния кръг на Chivas The Venture заедно с още 26 международни екипа.