Ароматен бизнес

"Ако печалбата расте, това е свързано с 362 дни работа в годината. Почивам само по Коледа и Великден".

Q&А



Какво ви отличава от конкурентите?

- Отличава ни качеството на кафето, което избираме и което е различно от масовата конфекция. "Specialty coffee" е възможно най-краткият начин, по който индустрията описва кафе с превъзходни вкусови качества. Трениран съм да избирам най-добрите кафета в света. Зад гърба си имам подкрепата и доверието на най-добрите фермери в света. Предлагаме абсолютен перфекционизъм по отношение на всичко, което ще се случи с кафето, докато стигне до ръката на клиента. Всичко това е моя отговорност. Не се сравнявам с конкуренцията в България, имам по-големи амбиции.



Защо фермерите продават на вас своето специално кафе?

- Защото ми имат доверие и защото имат сигурен пазар за техните лимитирани количества. Печелим с огромното желание да бъдем посланици на техните усилия в Европа. За мен най-големият проблем е, ако не мога да си осигуря такова кафе, каквото желая.



Какво е важно за този бизнес?

- Отношението към кафето. Бариста не е просто оператор на кафе машина. Трябва да си изключително отдаден на кафето. Кафето е религия.

"Пекарите на кафе в България със сертифицирани производствени помещения са над 100. Само една пекарна обаче пече Specialty Coffee", казва Йордан Дъбов. Той е собственик на семейната фирма "Мира Мар 08", която е по-известна с търговската си марка Dabov Specialty Сoffee, а бизнесът й продължава да расте.Дъбов е джазов музикант – завършил е консерваторията в Прага, свири на тромпет. В кафе бизнеса навлиза по-сериозно през 2007 г., когато завършва първия си курс за баристи. Някъде по това време узрява и идеята страстта към кафето да се превърне от хоби в бизнес. Семейната фирма "Мира Мар 08" е регистрирана през 2008 г. и започва с дистрибуция на кафе.Година по-късно идва решението да започнат сами да пекат кафе. Първите поръчки са за собствените марки (Private Labels) на много претенциозни клиенти. Успоредно с това фирмата налага свой бранд - Gourmet Coffee. Клиентите обаче обикновено уточнявали: "Това е кафето на Дъбов." Така семейството стигнало до решението за промяна и персонализиране на търговската марка - Dabov Specialty Coffee.Кафето се пече и пакетира в малка софийска фабрика с капацитет приблизително 15 тона на месец. Модерно складово помещение осигурява необходимите условия за съхранение на приготвените количества. "Производството е супермодерно и фокусирано върху печенето и пакетирането само на специално, а не на масово кафе", уточнява Йордан Дъбов.Последното модернизиране на технологии и оборудване е за над 200 хил. лева и е направено с подкрепата на програма JEREMIE. Досега в машини, помещения, уреди за измерване и следене на качеството и суровини фирмата е инвестирала над един милион лева. Готовият продукт се доставя директно на барове, кафетерии, ресторанти, а около половината от продукцията е за клиенти в чужбина.Компанията на Дъбов внася и висок клас чай под собствената марка Delimarte, който предлага на над 300 партньори в страната и в Европа. Семейната фирма с общо 12 заети - заедно със собственика и съпругата му, е вносител и на аксесоари за баристи. Част от дейността й е свързана с обучение на баристи, съвместно с браншовата асоциация, на която Дъбов е съосновател. "Досега сме обучили над 1000 баристи, които са клиенти, но и конкуренти", посочва Йордан Дъбов. За 2015 г. приходите от оперативна дейност на фирмата са 920 хил. лв. (612 хил. за 2014), а печалбата - 167 хил. лв. (21 хил. за 2014 г.), показват данните в Търговския регистър.Акцент в дейността на компанията са "специалните кафета". Това не е разговорно определение, а най-бързо разрастващият се сегмент в кафе индустрията, уточнява Дъбов. Според официални данни в САЩ за последните 25 години пазарът на специално кафе е нараснал до 20% от общите продажби.Dabov Specialty Coffee се нарича и кафетерията на столичната улица "Любен Каравелов". Заведението е открито преди година и половина и е обособено и като тренинг център за баристи. Тук по думите на собственика "можете да изпиете едно от най-добрите кафета в света за съответната година и от съответния регион". Твърдението не е израз на излишно самочувствие. Йордан Дъбов е член на дегустаторското жури на единствения международен конкурс Cup Of Excellence, който всяка година оценява и избира топ кафетата в световен мащаб, а определението "specialty coffee" се присъжда на тези, които получат повече от 80 точки при класирането."Това са кафета, които се отглеждат в специални климатични условия и се отличават с екстраординерно качество", обяснява Йордан Дъбов.Cup Of Excellence се организира всяка година в 11 държави - производителки на кафе. След като кафетата бъдат оценени и класирани от международни експерти, се провежда търг, на който купувачи от цял свят наддават за конкретна партида от избраната ферма. "Всички условия и правила на аукционите са прозрачни и обикновено фермерите наблюдават търга. Затова знаят точно каква сума им се полага - над 80% от печалбата. Целта на Cup Of Excellence е точно тази - фермерите да получат справедлива цена за труда и усилията, които са положили за отглеждането на качествена суровина", обяснява Йордан Дъбов.Тази година българската фирма "счупила всички рекорди". "За първи път кафе - победител на Cup of Excellence, от Гватемала беше продадено в Европа и по-специално в България", обясни Дъбов. Двата лота кафе от фермата на Кастило Серезо в Гватемала, разпродадени на търга, донесли на производителя над 75 000 долара. Българската фирма закупила около 400 от общо 800 кг (другата част е купена от корейска компания) и вече е продала част от количествата в Япония, Нова Зеландия, Германия, Гърция. "Кафето от Гватемала може да бъде закупено и на дребно в кафетерията на фирмата - "Калибус Ла Сиера" струва 78 лв. за 200 грама. Йордан Дъбов уточнява, че най-масовите цени на дребно на предлаганите от компанията кафета са от 12 до 70 лв. за 200 грама. "Най-продавани са тези на цени между 14 и 16 лева - изключително евтино за такава луксозна стока", уточнява Дъбов.Йордан Дъбов пътува непрекъснато до фермите, от които купува кафе - в Бразилия, Гватемала, Колумбия, Етиопия. "Работим и със съвсем малки, и с доста големи ферми. Качеството на реколтата не зависи от големината на фермата, а от менажирането й. То е ключово за подбора на правилния сорт, както и за целия процес по отглеждането и прибирането на кафето", коментира Дъбов.Българската фирма не купува само сертифицирани от Cup Of Excellence кафета, "защото те са изключително лимитирани и изключително скъпи". Но винаги избира само тези, които са получили над 84 точки по скалата за оценяване на Европейската асоциация за специално кафе – SCAE. Дъбов е международен съдия на шампионатите, организирани от SCAE.Кафето е сезонен продукт. В Бразилия например сделките се сключват през юни, а в Етиопия – през декември. "Транспортирането до България понякога създава проблеми, особено когато български митничари разкъсат чувалче с кафе. Тогава сме принудени да бракуваме три четвърти от съдържанието. Не става въпрос за финансови загуби, защото имаме застраховка и щетите са ограничени. Но това са лимитирани количества от убийствено хубаво кафе, които няма как да бъдат възстановени", обяснява Йордан Дъбов.Йордан Дъбов вече има кафетерия в Лондон – резултат от партньорски проект. До края на годината ще отвори друга в Мадрид – отново със съдружници. А през 2017 в Лондон ще заработи още едно заведение, но този път под бранда Dabov Specialty Coffee.