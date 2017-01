Четири компании са финалистите в конкурса на Chivas за социални бизнес идеи

1

2

3

4 Cupffee

© The Venture

1

2

3

4 Sea Harmony

© The Venture

1

2

3

4 VAST

© The Venture

1

2

3

4 Wasabi Innovations

© The Venture

Четири български компании ще се състезават за място на международния конкурс за социални бизнес идеи Chivas The Venture с общ награден фонд от 1 млн. долара. Победителят ще има възможност да представи проекта си на големия финал, където ще се надпреварва с излъчените финалисти от 31 държави. Глобалната инициатива на уиски бранда Chivas Regal се организира за трета поредна година и има за цел да стимулира младите хора да развият собствен бизнес, който работи в полза на обществото.В състава на българското жури тази година влизат предприемачът Боян Бенев, Христо Христов – изпълнителен директор на "Нетинфо", Елена Маринова – президент и съдружник в "Мусала софт", собственикът на издателска къща "Жанет 45" Манол Пейков, Галя Прокопиева – изпълнителен директор на "Икономедиа" (компанията, издател на "Капитал" - бел. ред.), Павел Езекиев – съосновател и управляващ партньор в рисковия инвестиционен фонд NEVEQ, и Мирослава Симова – управляващ директор на Pernod Ricard за България.От организаторите коментираха за медиите, че на локално ниво преобладаващите кандидатури за конкурса са били проекти в областта на технологиите и земеделието. Според журито избраните финалисти имат "най-голям потенциал за успех и са съответно с най-добри възможности да предложат работещо решение за справяне с голям световен проблем".Стартиращата компания Cupffee произвежда иновативни вафлени чаши за кафе, направени основно от зърнени продукти. Те са ядливи, биоразградими, не променят вкуса на кафето, а според описанието им дори след 60 минути с гореща течност в тях не променят хрупкавата си структура. Чашите Cupffee работят в посока на решаване на проблема със замърсяването с опаковки за еднократна употреба.Екипът на Sea Harmony разработва вертикални ферми за миди Pisa Reef със собствен патент. Компанията описва продукта си като "многоетажна подводна къща, даваща повърхност и многокамерно пространство за самозаселване по естествен път на подходящи морски обитатели". Продуктът спомага за населване на "мъртвите зони" в моретата и океаните, получени в резултат на замърсяване на водата.Екип от Stackport разработва системата за незрящи хора VAST, съставена от очила с камера и мобилно приложение, които спомагат за ежедневната по-лесна ориентация на хората с нарушено зрение, оповестявайки видовете предмети или препятствия пред тях. Целта на проекта е да спомогне за навлизането на назрящите хора на пазара на труда и кариерното им развитие. Проектът е подкрепен от Съюза на слепите в България.Чрез специални сапунени молекули и сапунен мехур екипът на Wasabi Innovations разработва модел за изкуствена фотосинтеза, като по този начин с помощта на слънчевата светлина въглеродният диоксид ще се преработва във възобновяема енергия. Стартиращата компания работи върху създаването на прототип на проекта, който би могъл да спомогне за решаването на проблема с климатичните промени в световен план.Всички финалисти в Chivas The Venture ще преминат през международен едноседмичен тренировъчен лагер за управление на бизнес в Оксфорд. На втория етап от състезанието ще се проведе официално онлайн гласуване, на базата на което 250 хил. долара от общия награден фонд ще бъдат разпредели между всички участници. На големия финал през юли тази година международното жури ще реши кой ще спечели дял от останалите 750 хил. долара награден фонд.Коя ще е българската компания, класирала се за международния финал на Chivas The Venture, ще разберем на 16 януари.