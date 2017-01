Бизнес хапка по австралийска рецепта

"Възнамеряваме да излезем на печалба в средата на тази година", казва основателят на "Супер фудс" Пламен Медаров.

Енергийните барчета и крекерите Go4Raw съдържат биосертифицирани сушени плодове и зеленчуци, т.нар. суперхрани (годжи бери, сурово какао, чиа, спирулина, инка бери), сурови ядки, подправки. Преобладаваща част от суровините са от България, включително годжи бери и спирулина. Чрез германски доставчик се внасят фурми, конопен протеин, какао, ленено семе, киноа, чиа, кокос. Крекерите се приготвят от пресни зеленчуци, ядки и семена, които предварително са били накиснати във вода за по-лесната им преработка от организма. Зеленчуците са сушени на температура под 42 градуса - това е приетата температура в категорията "суровоядство", за да се запазят максимално ензимите, витамините и минералите, уточнява Пламен Медаров.

Q&A



Как оценявате конкуренцията в бранша? Известно е, че десертите Roobar на "Роо брандс" и"Смарт органик" се продават в милиони бройки на четири континента.

- С най-големия производител на сурови барове Roobar се разбираме много добре и си партнираме отлично. В биоорганик индустрията повечето компании не се възприемаме като конкуренти, а работим за общата кауза - хората да се хранят с чиста и здравословна храна. Пазарът на сурови барове е нов, но комбинацията "вкусно и здравословно" се котира много. България се приема като сериозен производител на сурови енергийни храни благодарение на Roobar – много силно име на световния пазар. Конкуренцията в тази ниша става все по-голяма, а и много хора си приготвят барчета в домашни условия. Влизането в този бизнес не е сложно и като всяко ново и модерно нещо се радва на адски голям успех. Имаме информация, че големи български компании за храни се готвят да стъпят в сегмента на суровите енергийни биобарчета. Стотици фирми на световния пазар също възнамеряват да започнат това производство.



Какво отличава вашите продукти?

- Работим с австралийската система за здравословно хранене, която дава указания как да направиш най-здравословния продукт, като балансира по най-правилния начин съставките. Технологичната система ти позволява да вкараш показатели за съдържанието на продукта и ти дава указания как да ги съчетаваш – показва ти например, че съдържанието на растителни мазнини или на плодова захар е високо или че съдържанието на протеини е ниско. Всички наши продукти са с най-високата оценка 5 с изключение на този, който съдържа кокос - заради по-високото съдържание на мазнини.



Коя е най-голямата трудност във вашия бизнес?

- Най-трудно е да спечелиш доверието на хората. Например трудно е да убедиш европейските си партньори, че поддържаш най-високи стандарти на хигиена и производство. Трудно е да убедиш крайния клиент, че не е важно количеството, а качеството на дадена храна. Трудно е да се изгради сериозен екип от хора, които вярват в успеха. Технолозите в страната са ограничени в познанията си за суровите биобарчета и крекерите, това все още са специфични и непознати продукти.

Фурми, стафиди, какао, ядки. Рецептата за домашни бонбони вероятно е лесна за мнозина, но когато става въпрос за хиляди енергийни биодесертчета със същите съставки, не е достатъчен само блендер в кухнята. Ентусиазмът обаче е задължителен и в двата случая, твърди Пламен Медаров, основател на фирмата "Супер фудс", която произвежда суровите биоблокчета и крекери Go4Raw.Компанията е учредена през 2014 г. в съдружие с Александър Тошев, който участва и във фирми от продуцентския бизнес. Пазарът на този вид продукти е нов, но комбинацията "вкусно и здравословно" се търси все повече и въпреки сериозната конкуренция предприемачите са убедени, че нишата е печеливша. Затова в момента инвестират в преминаване от бутиково към индустриално производство.Пламен Медаров, който е участвал в няколко телевизионни риалити формата, се завръща в България през лятото на 2012 след дълги години зад граница - САЩ, Нова Зеландия и Англия. "В Нова Зеландия отворих drive thru coffee (кафе, което се купува, без да се слиза от колата - бел. ред.), имах и успешна фирма за търговия със собствена марка електронни цигари, която продадох на партньора си. Работил съм и като готвач, и като пица шофьор, подреждал съм и хранителни продукти в супермаркет", разказва той.Върнал се в страната с идеята да произвежда храни и да ги изнася. Започнал да търси работно помещение в общини, които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони, с намерение в бъдеще фирмата да кандидатства за европейски субсидии. Стар автосервиз в Драгоман изпълнил изискванията и съдружниците сключили дългосрочен договор за наем. Посещение на световното изложение за биопродукти Biofach в Нюрнберг, Германия, през февруари 2015 фокусира пазарната ниша на новосъздадената фирма - енергийни блокчета без захар, яйца, брашно, хидрогенирано масло и консерванти, биосертифицирани и без термична обработка.В този сегмент вече има лидер - десертите Roobar, произвеждани от "Роо брандс", в която мажоритарен собственик е най-големият дистрибутор на биохрани и напитки в България "Смарт органик". Но това явно не отказва Медаров.Производствената дейност започва през лятото на 2015 г. Първоначалната инвестиция е 27 хил. лева собствени средства. Следват проби, тестове, грешки, промяна в рецептите. Нужно е време, за да уточнят доставчиците на суровини, да намерят баланса между естествената плодова захар, протеина и фибрите, да се преборят със заплахата "кратък срок на годност" на суровите натурални продукти. "Рецептите са направени по австралийската система за здравословно хранене, а в разработването им участват български технолози", уточнява Пламен Медаров.През юли 2015 фирмата предлага първите сурови биобарчета Go4Raw в три вкуса. Продажбите са в малки специализирани магазини за биохрани. През септември компанията сключва договор с дистрибутора "Балев био" и това позволява Go4Raw да влязат в 200 търговски обекта в страната, разказва Медаров.С времето вариантите на биоблокчетата се увеличават от три на 11, а през пролетта на 2016 дружеството започва производство и на крекери от биозеленчуци. "Крекерите, които ние наричаме "сушена салата", са наша разработка. При тях има доста ръчен труд, защото се приготвят от пресни зеленчуци, които се мият, режат, мелят и сушат при нас, на място", обясни Пламен Медаров. По думите му Go4Raw вече се продават в над 500 търговски обекта в страната, включително в големи търговски вериги, както и в бензиностанции.От създаването им досега продуктите участват във всички големи международни изложения за биопродукти, казва Медаров. Част от изявите са по линия на колективните национални щандове, финансирани частично от държавата. Други са на общ щанд с Асоциацията на производителите на биопродукти, в която членува компанията. Имат и самостоятелно финансирани изяви. Резултатът е договори с големи европейски дистрибуторски фирми. По данни на компанията тя изнася 75% от продуктите си, които се продават в 15 държави - не само от еврозоната, но и в Швейцария, Турция, Македония.През април 2016 крекерите от биозеленчуци Go4Raw са обявени за "най-добър нов специален диетичен продукт" на най-голямото изложение за биопродукти в Европа, което се провежда в Лондон. А през декември на европейското изложение Nord organic food fair в Малмьо, Швеция, енергийните блокчета (наричани още барчета) са отличени като Best New Organic Food Product, а крекерите - като Best New Organic Special Diet Food. Българските продукти са избрани с гласуване на посетителите и в конкуренция с предложенията на 375 производителя от цяла Европа, уточнява Пламен Медаров.Търсенето се увеличава, затова компанията инвестира в автоматизиране на процесите. "Преминаването от бутиково към индустриално производство заедно с нова опаковка на продуктите ни позволи цената на едно биобарче да бъде свалена от 1.99 лв. на 1.29 лв.", обясни Пламен Медаров.Най-голямата инвестиция обаче предстои. Фирмата е кандидатствала по мярката за преработка и маркетинг на земеделски продукти от Програмата за развитие на селските райони и е получила одобрение. "Текат последни проверки от фонд "Земеделие", очакваме да подпишем договор. Общата стойност на проекта е 6 милиона лева, половината от които ще са субсидия. Реализацията означава пълна автоматизация на производството и вдигане на производствения капацитет 50 пъти. Част от средствата са предвидени и за обновяване на сградата", посочва Пламен Медаров. По думите му, след като приключат с проекта, ще могат да поемат големи поръчки и да работят за собствени марки (private labels) на възложители.След предварителна процедура за подбор от 2017 г. офисът наирмата ще е част от инкубатора на "София тех парк". "Щеме и услугите на една от лабораториите на територията на парка. Идеята е учени и професори от БАНтехнолози и готвачи да провеждат тестове и проучвания за нови методи и продукти. Например как да сесрокът на годност на готовите храни, какви са възможностите за влагане на ядливи цветя в храните и много други", обясни Медаров.Другата идея е от тази година всички продукти, които фирмата произвежда, вече да са с пробиотици. За доставката им е подписан договор с българско-американското предприятие Proviotic, в което акционер е предприемачът Кирил Петков.Предстои сертифициране на производството на Go4Raw по IFS (International Food Standard) - задължително условие за работа с чуждестранни партньори. "На предстоящото изложение в Нюрнберг през февруари ще представим първия суров биобар със съдържание на ядливи цветя", уточнява Пламен Медаров.Заетите в компанията са 12. Според данните в Търговския регистър през 2015 приходите от продажби са 75 хил. лв., а общите приходи – 106 хил. лв., но дружеството завършва годината със загуби от 108 хил. лв. "През 2016 г. имахме месеци, в които достигнахме точката на равновесие между приходи и разходи. Завършихме годината с близо 200 хил. лв. оборот. Възнамеряваме да излезем на печалба в средата на тази година", завършва Пламен Медаров.