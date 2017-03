Книгите на Мъск: от "Властелинът" до Питър Тийл

2/11

"Властелинът на пръстените" от Дж. Р. Р. Толкин



В профил на предприемача списание The New Yorker пише, че като дете в Южна Африка Мъск четял много фентъзи и научна фантастика, за да избяга от самотата. Начело на списъка му винаги стоял "Властелинът на пръстените". "Героите в книгите, които четях тогава, винаги изпитваха дълг да спасят света", казва милиардерът в интервю за The New Yorker.



Автор: Капитал