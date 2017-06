Български обувки, харесани от Vogue

Сабина Гьошева, Валентина Безуханова и Деница Бумбарова с обувки "като ръкавица"

© Надежда Чипева

Темата накратко



- Валентина Безуханова, Сабина Гьошева и Деница Бумбарова създават модния бранд By FAR миналата година.



- Те измислят моделите, поръчват ги във фабрика в Пещера и ги продават в 35 магазина от висок клас във Франция, САЩ, Англия, Белгия, Испания, Австралия, Русия, Украйна, Дубай.



- Цената на чифт започва от 250 евро. Създателките на By FAR обясняват, че са 20% по-евтини от конкурентите, но така успяват да се популяризират.

"В България тези, които могат да си позволят обувки от класа на By FAR, искат позната марка, а ние сме нови на пазара. Тенденцията в света обаче е обратната – все повече хора търсят дискретност и качество, защото им е "дошло до гуша" от брандове", казва Деница Бумбарова.

Фотограф: Надежда Чипева

Фотограф: Надежда Чипева

Фотограф: Надежда Чипева

Q&A



Какво отличава вашите обувки?



- Деница Бумбарова: Те са по-минималистични, семпли, носят винтидж усещане, но са микс между винтидж и съвременност. Не се ограничаваме в моделите. Ако решим да направим нещо по-странно, правим го.



- Сабина Гьошева: Не обичаме сезонността. Това са класически обувки, меки и фини, които носят наслада и човек може да ги обува, докато не ги спука от носене. Получаваме писма от клиентки, които казват, че предпочитат удобството пред дълготрайността.



- Валентина Безуханова: Те са секси, носят френски шик и са комбинация от различни стилове.



С какво не правите компромис?



- Сабина Гьошева: С вкуса. С имиджа. Трябва да можеш да теглиш чертата и да не се изкушаваш с продажби в непрестижен магазин. Да кажеш "не" на голяма поръчка, за да си ексклузивен.



Какво ви помага?



- Сабина Гьошева: Не се отказваме. Няма значение, че някой ни отхвърля. Целенасочени сме. Успешното представяне на марката се дължи донякъде и на късмет. Но и на още нещо. Имаме концепция, която не се е променила. Знаем какво искаме да направим, за кого го правим, в какви магазини искаме да продаваме, с каква атмосфера. Знаем кои блогъри, списания, известни личности са важни за бранда. Подреждаме всичко едно по едно. Като пъзел. Нямаме комплекси, дори афишираме това, че сме от България. Но и никой не ни е дискредитирал досега за това, че сме от България.



- Валентина Безуханова: Разбрахме, че в този бизнес трябва много бързо да реагираш. Няма ден, няма нощ. Бяхме забравили например да доставим на една стилистка обувките и се наложи веднага наш човек да се качи на самолета за Лондон.



- Деница Бумбарова: Не ни е страх от провал, правим това, което искаме. Разбрахме, че няма нужда човек сам да си поставя пречки. Че не е нужно да си непременно художник, за да правиш мода. Не бива да се страхуваш само защото си в България и защото не си завършил художествената академия или родителите ти не са в този бранш. Ако си добър в нещо, трябва да го гониш.

Филип, Алек и Роман са децата на Валентина Безуханова, Сабина Гьошева и Деница Бумбарова от СофияПървите букви от имената на момчетата стават част от марката обувки By FAR,и за 2016 отчита продажби зад граница за 750 хил. лева. Освен това получи признание и от "модната библия" Vogue – печатното издание представи By FAR в своя селекция за аксесоари редом до Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent и други култови марки.Валентина Безуханова и Сабина Гьошева са близначки, а Деница Бумбарова е тяхна приятелка и роднина. Трите дами са свързани и чрез съпрузите си, двама от които са братя. От няколко години Бумбарова живее в Сидни. След поредно гостуване в Австралия семействата откриват пазарна ниша. "Започнахме да обсъждаме как да внасяме качествени български обувки. Защото в Австралия се продават много хубави и много скъпи обувки, но и зверски боклуци, които отдалеч миришат на пластмаса", разказва Сабина Гьошева.Идеята за търговия с обувки взема неочаквана посока, след като съпругът на Деница Бумбарова дава идея за собствено производство. Покрай общия бизнес със соларни инсталации, с който са заети бащите в трите семейства, след едно от посещенията си в Пещера той носи ценоразпис за работа по поръчка в една обувна фабрика. Следва ключовата дума "Почвате", макар че собствен бизнес с обувки е далеч от професионалните умения на приятелките. Валентина Безуханова е завършила мениджмънт и медии в Англия и Швейцария, Сабина Гьошева – маркетинг в Англия, а Деница Бумбарова - "история на изкуството" в Нов български университет. Не умеят да рисуват, нямат представа от производство. Но се интересуват от мода. "Той ни нахъса. Каза ни "Сега или никога. Имате вкус. Ще се справите", спомня си Деница Бумбарова.Роднинският дамски екип си разпределя задачите и започва с преглед на купища снимки в интернет. "Идеята за каишката за първия модел By FAR например се ражда от снимка на огърлица, а за токчето - от снимка на винтидж обувка", разказва Деница Бумбарова.Избират за партньор фирма "Ингилиз – 2009" в Пещера и отработват механизма на сътрудничество. Когато са наясно с идеята, илюстраторката Криста Алексиева рисува модела. Единодушно одобреният вариант отива във фабриката, където започва уточняване на цветове и форми, както и дали исканото е технически възможно. "Понякога мострата става от раз, понякога се преправя 5-6 пъти, докато се получи изделието, което искаме", споделят дизайнерките.Екипът разчита на фабриката в Пещера и като доставчик на висококачествени кожи от Италия. Често пртньорите от Пещера се пазарят от името на създателките на By FAR с доставчици на суровини и аксесоари. "Обикалятталия и Турция, за да открият например токчето, което сме си харесали.защото знаят, че ако нашият бизнес не върви, и техният няма да върви", обяснява Деница Бумбарова.Екипът твърди, че деловите отношения с "Ингилиз – 2009" са нестандартни. "По правило дизайнерите на обувки се срещат два пъти в годината със своите партньори. Нашата връзка е необичайно близка, чуваме се всеки ден, виждаме се често. Хората са много сериозни и коректни. В началото имаха много големи съмнения в нас. Ние не знаехме какво е подметка дори, но те ни помогнаха. Научиха ни и все още ни учат", разказва Деница Бумбарова. "Ние също ги учим", допълва Сабина Гьошева. "Масовото производство е на черни и по-евтини обувки. Партньорите ни твърдят, че за тях е истинско удоволствие да произвеждат нашите цветни By FAR. Понякога са шокирани от исканията ни, но вече посрещат всичко с хумор", отбелязва още Деница Бумбарова.Доставчик на суровина за обувките By FAR е и софийски склад, където се съхраняват отпадъчни количества от естествени и екокожи от Испания и Италия. "Харесва ни идеята да даваме нов живот на кожата, като използваме отпадъчен материал. Понякога правим лимитирани серии от 10 или 20 чифта например", обяснява Сабина Гьошева.Производството започва през януари 2016Обувките се складират, а екипът работи над стратегията си за маркетинг и продажби. На въпроса "къде ще продавате" отговаравсякъде". И ако питащият се сепва "как така навсякъде", отговорът еА защо да не може навсякъде?"Обувките By FAR са изцяло от естествени материали, класически, минималистични,обясняват създателките. "Традиционната обувка има много твърди конструкции. Нашите са меки, без междинни материали. Това ги прави по-деликатни, по-бързо се изхабяват, но са по-удобни, като част от теб. Постоянно твърдим, че обувката трябва да е като ръкавица", казва Валентина Безуханова.Дизайнерките разказват как в началото производителите в Пещера винаги успявали "да мушнат нещо твърдо в обувката", защото мислели, че има някаква грешка. Стигнало се дотам дамите да разпорят една обувка, за да извадят твърдото й съдържание и да кажат също тъй твърдо: "Искаме да е така."юни 2016. Няколко седмици след това By FAR се появяват в магазина в Лондон наМарина Гергова – създател на моднатаMarina London. "Писахме й, представихме моделите си и тя се съгласи да вземе наши обувки. За два месеца продадохме около 130 чифта и бяхме на второ място по продажби сред всички брандове в магазина", разказва Валентина Безуханова.От юни до октомври фирмата продава първите 3000 чифта. Следва ново производство в Пещера и зареждане със 7000 чифта. Модни издания като Vogue и Elle забелязват обувките на дамския екип."Не робуваме на максимата ден година храни. Нещата в бранша са непредвидими. Пуснахме ботушите за зимния сезон три месеца по-късно, закъсняхме сериозно и мислехме, че нищо няма да продадем. Но всичко се разпродаде и дори направихме още две поръчки за ботуши към фабриката в Пещера. Това си беше истински феномен", разказва Сабина Гьошева.Цената на чифт обувки е между 250 и 390евро (за ботуши). Фирмата продава в 35 магазина, но само във висок клас обекти зад граница – във Франция, САЩ, Англия, Белгия, Испания, Австралия, Русия, Украйна, Дубай. Instagram е най-важният канал за комуникации с клиенти, фенове, блогъри от цял свят. Седмицитев Париж и Нюорк, които екипът посещава, са също част от причините за отскока на фирмата."Нашите цени са занижени, те са с 20% по-ниски от необходимото. Работим с марж от 200%, който е минимален за тази индустрия. Но за нас е важно да се популяризираме възможно най-много", казва Сабина Гьошева. И добавя, че в страната засега няма интересBy FAR. Плахият опит на екипа да продава в софийски бутик завършил безрезултатно. ", които могат да си позволят обувки от класа на By FARискат позната марка, а ние сме нови на пазара. Тенденцията в света обачеи качество, защото им е "дошло до гуша" от брандове", твърди Деница БумбароваЗа By FAR работят още трима заети освен създателките. Екипът е аутсорсвал услуги на двама IT специалисти, на Instagram мениджър в Испания и на PR агенция в САЩ.Сега дизайнерките разработват собствената си колекция за сезон пролет - лято 2018, както и модели съвместно с британската верига Whistles за есенната линия2017-2018. Казват, че имат много запитвания за кобрандинг и за колекции в малки серии.Следващата цел е производство на чантибижута By FAR. Планират през октомври да са готови с класически модели чанти, които щДимитровград.Досега са инвестирали около 1 милион лева - собствени средства на трите семейства. За 2016отчита 750 хил. лева приходи. Бизнесът с обувки вече се самоиздържа, а целта е до януари-февруари 2018 г.върната, казва Сабина Гьошева.