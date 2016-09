Банката като ускорител за стартъпи

Темата накратко:



- Седем стартиращи компании получават 2 млн. евро финансиране от Уникредит Булбанк, а до края на годината броят им може да се удвои



- За пръв път банка се включва в този тип най-рискови инвестиции и заявката е подкрепата за малките компании да продължи



- Помощта й е от значение за оцеляването на десетки малки фирми, които имат потенциал да стъпят на глобалните пазари



- С това се запълва вакуумът, настъпил с пресъхналото финансиране от фондовете Launchub и Eleven.

3 компании вече усвоиха кредити от по 200 и 300 хил. евро.

При определени условия заемите могат да се превръщат в дялово участие за банката.

Филип Генов, Уникредит Булбанк: В близките месеци ще удвоим броя на сделките



Защо едва сега сключвате първите си договори?

Искахме да направим няколко допълнителни стъпки, за да сме спокойни, че инвестиционният процес е напълно съвместим с европейската и българската банкова регулация.



С какво ви спечелиха компаниите, които получиха подкрепа дотук?

Това са все фирми, които имат потенциала да постигнат много, включително и на международно ниво. Например Sensika Technologies. Продуктът им е изключително добър и определено е в топ три глобално. Освен това екипът е много способен да развие бизнеса и се справя много добре. В другата компания - Playground Energy, открихме съчетание, което рядко се получава в бизнеса, но на тях им се е получило забележително добре - да правиш неща, които са икономически интересни и едновременно с това носят някаква кауза и нещо благородно. Друга компания, която ни впечатли, е Coursedot, която се занимава с IT обучения и също притежава талантлив екип.



Всички подкрепени ли са от технологичния сектор?

Не сме концентрирани само върху технологиите. В момента помагаме на компания, която се занимава с медицинска биометрика. Помагаме на друга, която се занимава с дейност в сферата на транспорта, разглеждаме проекти в хранително-вкусовата промишленост и т.н.



Има ли нещо стандартизирано във финансирането, което предлагате?

Единственото е минималната доходност, която търсим. В момента успешните български фирми правят над 10% годишна възвращаемост на своя капитал. Това, което правим ние, не е кредитиране, а дялово инвестиране, чиято философия е различна. Във всеки един от тези проекти ние можем да направим нещо като партньорство.



Какъв портфейл очаквате да сте направили до края на годината?

Дотук сме селектирали 7 измежду 40 разглеждани компании. Не преследваме някаква цел, но определено смятам, че в близките месеци ще удвоим броя на сделките. При всяка от тях залагаме хоризонт от 2-3 години, в който приемаме, че бизнесът й ще се развие.



Какви са вариантите след това?

Най-лошият вариант е бизнесът да не се получи. Втори - нещата да се случат по план, при което можем да обърнем заема в един нормален кредит. И вариант три е да се стигне до изход от инвестицията, при която конвертираме заема в дял. Болшинството от предприемачите се целят именно в третия вариант, доколкото той е свързан с продажба на стратегически инвеститор и носи най-големи ползи за всички.

Константин Христов, Sensika Technologies: Изразходваме много пестеливо парите си



Какви са клиентите ви?

Нашите потребители са основно големи и средни по размер компании. За момента са 44 в България и в чужбина.



Какво ви отличава от конкурентите?

Всички готвят с една и съща вода, но резултатът е различен. Ние уловихме нещо много ценно в България - когато започнахме, наши клиенти станаха всички много големи компании, които си имат собствен инструмент за анализ на данни, предоставен от централите им - Microsoft, IBM, Proctеr & Gamble. Причината за това се оказа българският език и специализацията ни на събиране на информация от български източници. Когато разбрахме това, Sensika направи една много смела крачка - тръгна да се разраства на изток, а не на запад.



Отидохме в Турция, за да проверим имаме ли възможност да работим и там, и видяхме, че още по на юг имат същия проблем с по-особения език - арабския. Затова отидохме в Дубай. От началото на годината имаме първите клиенти там. Реално ние взехме българския модел и го изнесохме там. За добро или лошо, точно в този момент България бе на пътя на емигрантска вълна, с която дойдоха много добре образовани и квалифицирани хора с майчин език арабски.



По света има 625 млн. души, които говорят арабски език. Това са 29 пазара, които могат да се разработват само с един език. С помощта на сирийските ни колеги адаптирахме алгоритмите си на арабски език, така че да правят анализи.



Колко струва услугата ви?

Имаме клиенти с по 500 долара на месец и такива до над 30 хил. долара на месец. Цената зависи от потребностите на клиента. Българските компании, макар да са големи, като Microsoft и Ikea, имат малък пазар. В същото време град като Дубай е глобална туристическа дестинация и има глобални нужди. За Дубай има близо 120 хил. съобщения на ден по социалните медии, докато общо за България най-голямата компания прави не повече от 1800 - 2000 съобщения на месец.



Колко можете да пораснете?

Потенциалът на българския пазар е малък. Целевите ни пазари са с изключително глобални нужди, които имат възможност да финансират.



Защо не потърсихте финансиране там?

Потърсихме и точно когато имахме изявен интерес от инвеститори, дойде връзката с Уникредит Булбанк.



Успяват ли да покрият нуждите ви предоставените 200 хил. евро?

Толкова поискахме ние. Аз съм бил в ситуация, в която съм имал по-голяма инвестиция, отколкото ми е била нужна и знам колко развращаващо може да действа това. Sensika е компания, която много пестеливо разходва парите си и предпочита да ги получава от пазара и клиентите си, отколкото да ги взима наготово.



Лихвата по предоставеното финансиране не е ли висока?

За нас е приемлива цена за това, което получаваме. От една страна, това е кредит, но има и допълнителен договор, който урежда условията, при които този кредит се превръща в equity (дялов капитал). Оттук насетне единственото, за което аз трябва да мисля, са продажбите, клиентите, разработването на продукти.



Какви са стратегическите ви цели за разрастване?

До 18 месеца искаме да постигнем 3% пазар от Gulf Cooperation Council - това са шестте богати пазара на Близкия изток. Това означава близо 130 - 140 от големите им компании общо. Към този момент версия 2 на Sensika трябва да е факт и да започне да генерира автономни продажби в сегмента малки и средни предприятия. Имайки 3% от този пазар, ние ще сме в състояние да погледнем още по на изток, където са още по-големите пазари като Индия, а след това още по на изток, където са Япония, Корея, Китай.



Имате ли вече предложения за откупуване на бизнеса?

Стратегически е грешно да се гледат такива предложения на този етап. Това е все едно да ми се роди дете днес и аз, преди да се съм се научил да го храня и обличам, да мисля за следващото. Не е естествено просто. Нека първо да храносмелим сегашната промяна и тогава ще мислим за следващото. В този момент не набираме капитал и така ще е поне в следващите шест месеца.

Христо Алексиев, Playground Energy: С банката като партньор за нас се отварят много врати



Как ще развивате компанията с финансирането, което получавате?

Това, с което ще ни помогне финансирането от банката, е да доизградим и развием мрежата си от дистрибутори по света. Второто е разработването на нови изделия, тъй като в момента инвестираме в няколко и това поглъща финансови ресурси. В момента имаме три основни изделия, като в много близко бъдеще ще можем да предложим на пазара още две. Освен това смятаме да направим приложение за мобилен телефон, което ще се свързва с нашите клатушки и ще отчита колко енергия са произвели децата. Така ще може да се организират състезания кое дете или коя площадка е направила най-много енергия. Това пък може да стимулира кооперативност сред децата.



Къде продавате в момента?

Изпращаме продукцията си на три континента: Австралия, Европа и САЩ.



Какво очаквате да получите от банката като подкрепа освен парите?

В сътрудничеството с Уникредит Булбанк ние виждаме повече от един слой на партньорство, не е само финансовият. Имайки я на своя страна, за нас се отварят много врати. Не говоря за ходатайство, а за това да ти обърнат внимание.



Колко голяма е конкуренцията ви?

Това, което правим, ние сме го измислили, нямаме конкуренция. Ние правим генератор, който трансформира кинетичната енергия от движението на децата по клатушките в електрическа енергия, а нея вече я преобразуваме в светлина, звуци, музика. Нашата технология е като чипа на Intel - те не продават компютри, а чипове, които се влагат в различни компютри. Пазарът, на който сме ние, е подобен.



Какво ви кара да очаквате, че ще има търсене на продуктите ви?

Наши клиенти са общини, държави, частни училища, детски градини, ясли. Това, което би ги стимулирало да погледнат към нашите изделия, от една страна е проблемът с наднорменото тегло при децата. Установено е, че през последните 30 години делът на децата с такъв проблем от 6% е скочил на 18-20% в развитите индустриални държави. Затлъстяването като проблем е възникнал по две основни причини - първата е в храните, които ядат децата, а втората е обездвижването - през 80-те години то бе по линия на видеоигрите, а през 90- те бяха електрониката и компютърните игри.



Имате ли доказателство, че вашите изделия работят срещу затлъстяване?

Научно не сме го доказали, това е нещо, което предстои. Но детската ни площадка в "Музейко" нагледно показва, че нашите клатушки стимулират децата да се движат повече. Там имаме blue tooth връзка с фонтаните и когато детето се люлее на съответната клатушка, се включва помпа на някоя от струите на фонтана. Не можете да си представите какво става на тази площадка! Някога, преди Nintendo, детската площадка е била гейминг платформата. Ние искаме да я върнем в XXI век.



Колко можете да пораснете с това подпомагане?

В момента сме двама съдружници и имаме четирима служители. Активно продаваме от осем месеца. Планът е в следващите три години да пораснем четири пъти.



Нямаше ли по-изгодни варианти за финансиране от банката?

В момента липсва сериозно последващо финансиране за компании, които са стартирали, но още не са на печалба. Може би след две години ще сме във фаза, в която ще сме достатъчно стабилно предприятие, но засега това бе най-добрата възможност.

Съвсем доскоро идеята банка да финансира стартиращ бизнес изглеждаше невъзможна за изпълнение. Затова и технологичните стартъпи разчитаха на дялови инвеститори, бизнес ангели и специални фондове като тези на Eleven и Launchub. За няколко години акселераторите помогнаха на близо 200 фирми в България. Финансирането, което предлагаха те обаче, свърши. Сега в този сегмент на пазара влиза най-голямата банка в страната - Уникредит Булбанк.След девет месеца на подготовка и изпипване на юридически детайли, тя започна да финансира компании, които имат потенциал за растеж, но са твърде малки, за да осигурят нужния им ресурс за това сами. Моделът й е да дава специален кредит на стартиращото предприятие, който може да се обръща в дял от компанията след време. В първата вълна на одобрени за финансиране попадат седем кандидати, които ще получат общо близо 2 млн. евро. Перспективите са до края на годината броят на подпомогнатите стартъпи да се удвои.Специалната програма на Уникредит Булбанк бе структурирана в края на миналата година с цел да подпомага стартиращи компании без история и продукт, но с амбиции да предложат нещо иновативно на пазара. Целевата група са малки и средни бизнеси, които са твърде рискови за конвенционалното банкиране, но пък са перспективни за печалба, ако в тях се навлезе на принципа на дяловото инвестиране.На практика банката инвестира собствен капитал в стартъпите. Той е провизиран така, че каквото и да се случи с кредитите, това да не се отрази върху останалите й клиенти. Финансирането няма вида на стандартизиран банков продукт, еднакъв за всички, а се договаря с различни параметри за всеки стартъп. Обикновено хоризонтът на подпомагане е две до три години. Цената му също зависи от сектора, в който работи компанията кандидат. "Ние търсим доходност, която да е съпоставима с възвращаемостта на активите в индустрията, в която инвестираме", обяснява Филип Генов, който освен ръководител на проекта е и първи вицепрезидент на Уникредит Булбанк. В секторите, към които е насочена програмата - информационни технологии, хардуер, услуги и продукти за потребителите, средната възвращаемост на капитала е от порядъка на 15 - 30%. При договарянето на лихвата обаче влияние оказва и цената, на която предприемачите са били финансирани от фондовете досега. За първите три вече усвоени кредита по програмата доходността, която изисква банката, е 9.75% на годишна база за тригодишен срок.При този продукт предприемачите нямат плащания по погасителен план за периода. Когато настъпи падежът, има вариант за преобразуване на заема в обикновен банков кредит или в дялов капитал. По думите на Генов стремежът е банката да не влиза с повече от 20% в дадена компания.Съпоставено с обикновеното кредитирате, това изглежда по-скъпо, но програмата привлича интерес - дотук тя е имала 40 кандидата. Причина за това са допълнителните екстри, които консултантите по бизнес развитие предлагат на компаниите през целия срок на партньорството.Засега банката не е направила някакви нови открития на пазара. И трите стартъпа, които са усвоили финансиране, са добре познати компании от портфейла на Eleven. Това саPlayground Energy, Sensika Technologies и Coursedot.Зад Playground Energy стоят три години история и обединените усилия на Христо Алексиев (съосновател и на друга успяла българска компания - Walltopia) и Илиан Милинов, който е индустриален дизайнер от световна величина. Техният продукт е технология, която се влага в съоръженията на детските площадки и превръща кинетичната енергия от играта на децата в електричество, което се преобразува в светлини и звуци. Такива иновативни детски площадки има вече не само в България, но и по света. Големи почитатели на компанията има в скандинавските страни. За нея работят шест човека, които на месец изработват около 30 - 40 изделия, предназначени основно за чужбина. С финансирането от 200 хил. евро Playground Energy ще развие дистрибуторската си мрежа и ще инвестира в нови изделия.Към глобалния пазар се цели и Sensika Technologies, чийто основател Константин Христов се е отказал от голямото инвестиционно банкерство заради страстта към технологиите. Това не е първият му стартъп, но е най-успешният досега. Създадената от екипа му технология събира информация от онлайн базирани източници, хомогенизира я и я анализира. Така даден клиент би могъл да си отговори на въпроса доколко клиентите му са доволни от услугата, която предлага, намират ли я за скъпа и дали даден партньор е подходящ за сключване на важна сделка."Компаниите са като подводници, те не навигират визуално, а чрез сонара си анализират дали наблизо няма скала, в която да се блъснат. Нашата система е като сонара, който сканира околната среда и връща сигнали, които са релевантни за компаниите и им помагат да се позиционират спрямо определени бизнес показатели. Така те знаят дали имат добро изпълнение на целите, които преследват, и дали вземат правилното решение", обяснява Христов.На този етап Sensika е финансирана с 200 хил. евро от Уникредит Булбанк и ще използва средствата, за да развие бизнеса си на изток. Добри перспективи за успех дават настоящите клиенти като Abu Dabi National Oil Company, Аramco, общината на Дубай, правителсвото на ОАЕ, Министерството на околната среда и климатичните промени ОАЕ. Любопитен детайл за компанията е, че импулсът за разгръщане именно на изток дават висококвалифицирани кадри от Сирия, които се озовават в България с първата бежанска вълна и намират прием без предразсъдъци в Sensika. Сега й помагат да заеме нишата на "сложните" езици, пропусната от глобалните й конкуренти.Третата компания, усвоила кредита от 300 хил. евро, е Coursedot, която предлага курсове в областта на информационните технологии. За миналата година е направила продажби за над 500 хил. лв. според основателя й Теодор Панайотов. Портфолиото включва над 40 хил. курса, които се предлагат в цял свят. Партньори са 240 трейнинг компании, както и 1500 индивидуални обучители от 73 държави."Цялата тази мрежа ни дава възможност да дадем на нашите клиенти IT обучения, които имат оптималната за клиентите ни комбинация от цена, локация, дати и начин на провеждане (онлайн или на място)", обяснява Панайотов. Бизнесът на Coursedot се движи от 7 човека, като до края на годината целта е екипът да се увеличи на 13-15 души."Ще използваме финансирането, за да подсигурим растежа на компанията. Конкретно – излизане на нови пазари, наемане на нови хора, установяване на партньорства, разработване на нови продукти и услуги. На път сме да направим най-голямата в света пазарна среда за IT обучения и да демократизираме цяла индустрия. Финансирането от банката ни дава така нареченият runway на компанията – време, в което да се фокусираме върху разработването на продукти, услуги и партньорства. Преди да имаме финансиране, растежът ни беше лимитиран от ресурсите, с които ние лично разполагахме", разказва предприемачът.По думите му ценното на партньорството с Уникредит Булбанк не са само парите. "То автоматично ни прави по-надеждни за настоящи и бъдещи партньори и клиенти. Отговорът на въпроса Who are you (Кои сте вие) e малко по-лесен", убеден е Теодор Панайотов.