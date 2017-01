Start It Smart подготвя сезон 6 на програмата си за предприемачи

[pexels]

За петте години от съществуването си през преакселератора са минали близо 270 екипа с идеи, като днес около 10% от тях са развиващи се компании.

Никола Янев, президент на Start It Smart



1. Agroregal - приложение, което свързва потребителите със земеделски производители

2. Achiever - платформа за различни съревнования

3. Bottle-Cheese - платформа за поръчка на изтънчени вина и качествени храни

4. Chill - платформа за стопани на кучета

5. DrivE.R - мобилно приложение за грижа за автомобила

6. Hack and Paint е студио за игри

7. Kloshar bags - ръчно изработени чанти от грамофонни плочи

8. Life saving videos - видеообучения за първа помощ

9. Landmarks - мобилна приложение за пътешественици

10. Misty Shower - душ глава, която спестява до 75% от водата за къпане

11. ParcelWise - решение за удобно изпращане и проследяване на пратки

12. ProLoc - решение за избор на най-подходящата офис локация за даден бизнес

13. SolarPump - IoT устройство за генериране на електричество от топлинна енергия

14. ВашМайстор - интернет каталог за намиране на автомобилни услуги

Българската предприемаческа организация Start It Smart ще отвори нов прозорец за кандидатстване за подготвителната си програма от 1 февруари. Екипи с иновативни идеи вече могат да се включат в предварителното записване, като попълнят онлайн форма . Началото на преакселераторската програма е планирано на 20 март, като ще се провежда в ново високотехнологично пространство, обясни за "Капитал" президентът на Start It Smart Никола Янев. Инициативата цели да събере млади предприемачи от иначе силно сегментирания пазар в България на едно място, да им предостави обучение по ключови за започването на бизнес теми и да ги свърже с ментори и инвеститори. "И през този сезон целим в програмата да влязат около 20 екипа", добави Янев.За петте години от съществуването си през преакселератора са минали близо 270 екипа с идеи, като днес около 10% от тях са развиващи се компании. От миналата година Start It Smart си партнира с технологичните компании Microsoft и ICB и така предлага на участниците достъп до техните технологични решения. През 2014 г. организацията сключи партньорство и с една от най-високо признатите преакселераторски програми в света - Startup NEXT.През декември приключи петият сезон на Start It Smart, като според Янев той е бил и най-успешният за програмата до момента. От около 90 кандидати за десетседмичните обучения бяха селектирани 17 екипа, като 14 от тях успяха да достигнат и до финала - Demo Day. "За пръв път участва и чуждестранен стартъп екип", казват от екипа на преакселератора.По време на програмата младите предприемачи преминаха през обучения по пет основни за започването на бизнес направления - продуктово развитие, връзки с клиентите, бизнес развитие, изграждане на екип и възможности за финансиране. Освен обучения Start It Smart предлага на участниците и редица услуги и продукти на свои партньори - например различни технологични платформи, в които да експериментират и разработват свои продукти. Според Янев голямото постижение на компаниите от сезон 5 е, че още по време на програмата са успели да генерират общо 50 хил. лв. приходи.За всеки млад екип с идея частта с покриването на разходите е сред основните въпроси. Участието в програмата на Start It Smart не струва нищо на компаниите в началото. Ако екипът премине успешно през преакселератора и реализира идеята си, заплаща 3 хил. лв., каквато е стойността на обученията. Под успешно реализирана идея от Start It Smart разбират компанията да успее да привлече поне 30 хил. лв. външно финансиране до 12 месеца след излизането от програмата.До момента компаниите, взели участие в преакселератора, са успели да наберат общо 1.5 млн. евро първоначални инвестиции, уточнява Никола Янев. Сумата не изглежда впечатляваща, но предвид факта това, че в програмата влизат екипи с начални идеи, самото им развитие до компании може да бъде отчетено като успех.