Предприемачи пренасят сблъсъка между разработчици и IT мениджъри в настолна игра

Стоимен Илиев и Тодор Гигилев виждат незапълнена ниша в пазара, тъй като има настолни игри с всякаква тематика, но не и такава, насочена към основните им клиенти - програмистите.

© Анелия Николова

Developers vs Managers е първата настолна игра, разработена специално за програмисти и IT мениджъри.

в глобален план е в постоянен спад поради набиращите популярност смартфони, онлайн игри и др.

При избора между технологиите и класическия продукт купувачът все по-рядко избира втория. Например до към 2009 г. пазарът на настолни игриНо тази тенденция се променя и в последните седем години броят на продадените настолни игри расте, и то със сериозен темп - между 20 и 40% годишно, сочи проучване на ICv2.Създателите на първата настолна игра, разработена специално за програмисти и IT мениджъри - Developers vs. Managers, следят и потвърждават този тренд. "Истината е, че интернет помага на настолните игри. Преди десет години например в София е имало един магазин, в който може да си купиш такава, а днес можеш да си поръчаш игра онлайн от всяка точка на света и до няколко дни да ти я доставят. Интернет помага и с ревюта и препоръки", коментира съоснователят Стоимен Илиев. Към момента Стоимен и Тодор Гигилев тестват концепцията на играта в България, но целта им е да я продават в САЩ, където експерти определят големината на пазара между 800 млн. и 1.2 млрд. долара. Предизвикателството обаче е, че повече от половината от него се държи от три големи компании."Настолните игри стават все по-популярни, а кой играе най-много такива - IT специалистите", разказва Тодор. Идеята за играта хрумва на двамата предприемачи, които също работят в IT сектора, по време на организирана от приятели board games night (от англ. вечер за настолни игри). Стоимен и Тодор виждат незапълнена ниша, тъй като има игри с всякаква тематика, но не и такава, насочена към основния им таргет клиент - програмистите. Затова скоро след това събиране решават да разработят сюжет, който изправя един срещу друг девелопъри срещу IT мениджъри.Още в първите тестове на концепцията, когато играчите били именно с такива профили, предприемачите виждат как участниците истински се вживяват в ролите си и сблъсъкът помежду им е съвсем реален. Основателите изтъкват като предимство на играта освен близката до работещите в сектора тематика възможността да се развиват социалните умения на играчите. "Известно е, че голяма част от програмистите не са добри в реалната комуникация извън онлайн пространството. А нашата настолна игра прави именно това - кара ги да комуникират, тъй като, ако не си добър комуникатор, бързо губиш позиции и съответно играта", разказва Тодор. Според Стоимен играещите неизбежно ще пренесат тези качества и в реалния живот.Самото създаване на играта се оказва важен урок за двамата младежи. От раждането на идеята през март 2016 г. продуктът търпи много промени. "По-добрия прототип направихме през юли, месец след това вече започнахме да го преработваме многократно. Въпреки че е настолна игра, ние я правим като софтуер - чрез agile мениджмънт (бел. ред. - от англ. гъвкав). Създаваме една версия, печатаме; после правим нова - по-добра, с по-точен дизайн и подбрани шрифтове, и отново печатаме, тоест това е итеративен (търсещ) процес", обяснява Стоимен. При този тип разработване дори малка промяна на един елемент води до цялостното преработване на играта. "Започвали сме всичко отначало поне десет пъти. От идеята, през таблицата за правила и това как изглежда всеки жетон - цялата игра претърпя много промени", казва не на шега предприемачът.Основната причина да изберат този подход е, че през целия цикъл на изготвяне на продукта се търси мнението на потенциалните клиенти и специалисти, за да може крайният вариант да отговаря на нуждите и интереса. Подходът им към инвестициите е подобен. "Целим каквото инвестираме да има възвращаемост веднага", обяснява Тодор.Предприемачите избират да продават играта единствено онлайн - през, който са създали. Основната причина е, че таргет клиентите - програмисти, пазаруват основно по този начин. "Освен продажби през нашия сайт планираме и affiliate програма - тоест да си съдействаме с хора и организации, които имат достъп до голяма IT аудитория, да предлагат продукта (с промо код например) и да споделяме с тях част от печалбата", обяснява модела Стоимен.Интересът към играта не е само от тех средите и сред основните предизвикателства пред основателите е да се фокусират върху потенциално най-успешния сегмент купувачи. Към момента Стоимен и Тодор, които са алумни на Лятната предприемаческа програма (SEP) в САЩ, подготвят версия на продукта, която да продават отвъд океана. "Идентифицирахме, че именно Щатите са пазарът, който търсим - едновременно наситен с програмисти (най-много на човек от населението), и един от най-големите", обясняват предприемачите. Върху картите на американската версия вместо лицата на преекспонираните Бил Гейтс или Марк Зукърбърг ще бъдат изявени лидери в IT бранша, които говорят по конференции, имат YouTube канал и т.н. По този начин играта става по-близка до играчите, които живо се интересуват от новостите и вдъхновяващите личности в сектора.