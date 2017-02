Предприемачи могат да кандидатстват в програмата на Start It Smart до 28 февруари

Млади предприемачи могат да кандидатстват в шестото издание на подготвителната програма на българската организация Start It Smart до 28 февруари. За целта е необходимо да попълнят онлайн формуляр за участие , в който да разкажат накратко за бизнес идеята си и да представят екипа си. Преакселераторската програма ще започне на 20 март и традиционно ще продължи 10 седмици. Целта на инициативата е да събере на едно място млади и амбициозни хора, помагайки им да превърнат идеите си в работещ бизнес. По време на програмата Start It Smart среща стартиращите предприемачи със специалисти и ментори, които ги обучават по ключови за започването на бизнес теми. В края на всеки сезон на т.нар. Demo Day екипите представят пред широка публика постигнатия напредък на продукта или услугата, която разработват.От всички изпратени кандидатури ще бъдат избрани приблизително 20 екипа, които да станат част от програмата. "Все пак обаче целта ни е не е броят, а качеството. Важно за нас е бизнес идеите да са силни и перспективни", обяснява за "Капитал" президентът на Start It Smart Никола Янев. За първа година по време на обучението екипите на стартиращите компании ще се помещават в новото работно пространство Microsoft Innovation Center (MIC) в "София тех парк", създадено в партньорство с технологичните компании Microsoft и ICB. Така младите предприемачи ще имат възможност да тестват някои от най-новите технологии.Друго нововъведение, което преакселераторът Start It Smart обяви е въвеждането на такса за участие. Всеки екип ще трябва да заплати еднократно хиляда лева за цялата продължителност на програмата. Чрез въвеждането на такса организацията не цели печалба, а създаване на по-голям стимул в участниците да се стараят максимално по-време на обучението, обясни Янев. Досега единствено успешно реализиралите се идеи, които до 12 месеца след преминаване на акселератора са успели да привлекат поне 30 хил. лв. външно финансиране, заплащаха 3 хил. лв., каквато е стойността на обученията.Паралелно с въвеждането на такси за участие, организацията предоставя и широки възможности за получаване на стипендии от различни компании и организации, които ще покрият до 50% от таксата. Сред тях са Метро, Cleantech Bulgaria, Entrepregirl и др., които ще подкрепят млади бизнес идеи от определена сфера. Затова и още при попълване на формуляра за участие стартиращите екипи трябва да отбележат за коя стипендия кандидатстват. "Ако някои от екипите предлагат например технологични разработки и решения за управление на ХоРеКа бизнес и нямат финансовата възможност да си заплатят таксата, могат да кандидатстват за подпомагане от страна на "Метро", дава пример Никола Янев.Един от основните съвети на Никола Янев към новите участници е да имат екип, като опитът му показва, че най-добре се сработват между 2 и 4 човека. "Често млади предприемачи решават да участват сами, но историята на всичките ни издания до момента показва, че един човек не може да работи сам.", обяснява той. Янев съветва участниците и задължително да попълнят изцяло формата за кандидатстване, преди да я изпратят, защото понякога има добри идеи, до които организаторите не могат да стигнат поради липса на информация.