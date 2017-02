Пет социални бизнес идеи бяха представени на Sofia Service Jam

© Sofia Service Jam

Да развиеш социална бизнес идея в рамките на 48 часа с екип от четирима непознати. Това беше основното предизвикателството пред 20-те участници във второто българско издание на международната инициатива Global Service Jam, която се състоя през уикенда едновременно в над 100 града от целия свят.За разлика от повечето стартъп събития в страната фокусът на дизайн работилницата Sofia Service Jam е по-скоро върху креативното мислене на младите предприемачи, отколкото върху техните IT умения. Основната задача пред участниците е да създадат прототип на иновативен продукт, който работи в полза на обществото. Той трябва да е вдъхновен от абстрактна тема, която се задава на глобално ниво в самото начало на събитието.В тазгодишното предприемаческо събитие се включиха общо 20 души, които, разделени в 5 екипа, трябваше да създадат работещи прототипи, вдъхновени от абстрактната тeма hello? lo? o? o. "Тази години сформирахме екипите на база професията на участниците и целите им за бъдещо развитие. Голяма част от тях бяха архитекти, урбанисти и дизайнери. Искахме във всеки екип да има максимално разнородни хора", коментира пред "Капитал" Любомир Добранов, част от организационния екип на Sofia Service Jam. В събитието се включиха и ментори, специалисти в различни сфери, които помагаха на младите екипи при създаването на прототип на идеите им. "Целта ни е да стимулираме хората да развиват собствен бизнес, поемайки инициативата сами да решат даден социален проблем", обяснява Добранов.Целта на екипа зад проектае да преборят респираторните заболявания на места със силно замърсен въздух, разработвайки дизайнерска маска за уста и нос. Тя се състои от три слоя филтри, които спират различни по големина фини прахови частици. В началото продуктът ще се разпространява чрез вендинг машина, а мобилно приложение ще уведомява кога се очакват дни със силно замърсен въздух.Проектътима за цел да свързва хора, които споделят еднакви интереси и цели, и да им предлага подходящи за тях събития. Това ще се случи чрез изграждане на база данни само за събития, която да работи в комбинация с информацията за потребителите и актуалното им местоположение. Социалната платформа има десктоп и мобилен вариант.Чрез социалното мобилно приложениечовек може си намери подходяща компания за различни спортни или културни дейности. Посредством общи чат групи с определени теми могат да се събират и повече хора, които споделят еднакви интереси.Мобилното приложениеследи онлайн активността на даден потребител, а чрез събраната база данни му дава възможност за управление на сайтовете, които посещава, както и да филтрира съдържанието, което му се показва.Проектпредставлява интерактивна инсталация, която подтиква хората да общуват помежду си. За включване на устройството са необходими двама души. След активацията му има различни образователни и забавни функционалности, сред които въпрос, анкета, факт или предизвикателство за града, в който е инсталирано устройството.Споделеното работно пространство Coshare HIVE предостави един месец безплатно ползване на място от екипа наОт предприемаческата организация Start It Smart си избраха екипите наMask-IT- Smart, които да се явят на финалното интервю за включване в 6-ия сезон на програмата. SmartFabLab & designthinking.bg наградиха екипа на ExploreYourCity с 50% стипендия за едномесечна резиденция в пространството.