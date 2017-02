Beyond Hackathon търси иновативни технологични решения във финансите

© Beyond Hackathon

Стартиращи компании и млади технологични разработчици могат да участват във второто издание на регионалното състезание на Юробанк (Пощенска банка) Beyond Hackathon, което ще се проведе между 17 и 19 март в Атина. За целта кандидатите трябва да попълнят регистрационната форма на сайта на събитието, в която да дадат и кратко описание на екипа и проекта си до 16 март. Едно от изискванията за участие е стартиращите компании да не са на повече от пет години.В продължение на три дни участниците в Beyond Hackathon ще имат възможност да работят по развиването на идеите си с ментори предприемачи и специалисти от финансовия сектор. Паралелно с менторските сесии младите разработчици ще имат възможност да присъстват на лекциите на експерти в сферата на бизнеса, дизайна, технологиите и комуникациите. В края на събитието жури, съставено от предприемачи, дялови инвеститори и топ мениджъри на Юробанк, ще оцени проектите на младите разработчици и ще определи победителите във второто издание на надпреварата. Трите най-добри проекта ще получат парични награди в размер на съответно 5 хил., 3 хил. и 2 хил. евро. От организаторите уточняват, че "в зависимост от оценката на журито и определените условия победителите ще получат възможност да станат част от програмата на Startupbootcamp Fintech Лондон и да доразработят продукта си съвместно с Юробанк".Технологичното състезание Beyond Hackathon, което е част от инициативите на Центъра за иновации на Юробанк, има за цел да стимулира и да развива иновациите във финансовия сектор, работейки в сътрудничество с глобалната стартъп общност. Поради тази причина събитието се провежда и съвместно с платформите за подпомагане на стартиращи компании Found Ation и The Cube. Организаторите отбелязват, че хакатонът е подходящ както за софтуерни разработчици, така и за графични дизайнери, анализатори на данни и специалисти по бизнес развитие и маркетинг. От Пощенска банка коментираха пред "Капитал", че участниците в събитието ще имат възможност да научат много нови неща за банковата индустрия, но имат и реален шанс да бъдат забелязани от потенциални инвеститори за техните проекти.В миналогодишното издание на Beyond Hackathon са включиха повече от 150 участника от Гърция, България, Румъния, Словения и Великобритания. От тях общо 10 български екипа представиха технологични решения във финансовия сектор, а екипът на компанията за софтуерен аутсорсинг "Империя мобайл", която е част от гейм разработчика "Империя онлайн", се класира на трето място в състезанието. Те разработиха мобилното приложение iBank, което обединява различни иновативни технологии, намерили приложения във финансовия сектор. iBank разполага с функционалности като добавена реалност, плащане с пръстов отпечатък, сканиране на кредитни и дебитни карти с камера на телефона за вход в приложението и нов начин за директен трансфер на средства между потребители на банката, използващи приложението.