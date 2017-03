За пръв път стартиращи компании от Европа могат да участват в програмата на Visa

Участниците в първото европейско издание на програмата трябва да представят своите бизнес решения в някоя от трите основни категории

© Pexels

Целта е да се насърчат млади разработчици да създадат следващото голямо откритие в индустрията на разплащанията.

За пръв път стартиращи компании от цяла Европа могат да кандидатстват в предприемаческата програма за иновации на Visa – Everywhere Initiative, която цели да насърчи млади разработчици да създадат следващото голямо откритие в индустрията на разплащанията.Желаещите да се включат в програмата трябва да попълнят формата за кандидатстване в сайта на инициативата не по късно от 6 април. В нея трябва да опишат продукта или услугата, която разработват, и да представят кратка информация за компанията и екипа си. Най-добрите стартъпи от Everywhere Initiative ще имат възможност да спечелят до 50 хил. евро за тяхната идея съвместно с Visa или чрез бизнес партньорство с клиенти на компанията.Участниците в първото европейско издание на програмата на глобалната платежна технологична компания трябва да представят своите бизнес решения в някоя от трите основни категории. Това са: "Предизвикателство към местната общност", в която предприемачите трябва да покажат как дигиталните технологии за разплащания могат да допринесат за създаването на продукти, които свързват хората и обогатяват местните общности, "Регионално междуградско предизвикателство", с фокус върху мобилните технологии и свързаните устройства, които могат да трансформират междуградските пътувания, и "Предизвикателство в международния транспорт", а именно решения, базирани на приложно-програмния интерфейс на Visa, които могат да направят международните пътувания безпроблемни.От Visa обявиха, че по време на Everywhere Initiative екипите на стартиращите компании ще имат възможност да работят с приложно-програмния интерфейс, ментори и технологични експерти от компанията. "В условията на силно динамична индустрия Everywhere Initiative ни позволява да изследваме множество идеи, които решават бизнес предизвикателства, имат директно влияние върху нашите продукти, помагат на нашите клиенти и оформят нашата култура на иновации. Всеки път когато разширяваме програмата в нов регион, ние се стремим да привличаме талантливи предприемачи с фантастични идеи за бъдещето на разплащанията и се надяваме да видим подобни големи резултати на европейския пазар през следващите месеци", коментира за медиите Шив Сингх, старши вицепрезидент "Иновации и стратегически партньорства" във Visa.Програмата Everywhere Initiative се организира за пръв път през 2015 г. в САЩ, а тази година ще се проведе още в Северна Америка, Латинска Америка, Азия и Европа. Организатори посочват, че през инициативата до момента са преминали близо 1000 стартиращи компании с проекти в сферата на разплащанията, от които 14 са избрани за победители в изданията.