Кои са финалистите в конкурса за социални предприемачи на Chivas

Финалистите в Chivas The Venture 2017



Xinca, Аржентина – произвежда спортни обувки от преработени отпадъци. За производството им екипът наема затворници, давайки им възможност за работа.



Words with Heart, Австралия – финансира образователни проекти, продавайки екологични канцеларски материали с мотивационни надписи върху тях. Те са направени от 100% рециклирана хартия, мастила на растителна основа и слънчева енергия.



BeeOdiversity, Белгия – разработва специален инструмент, чрез който консултира фирми и местни власти как да се намали замърсяването и да се повишаване на биоразнообразието. Иновацията е базирана върху пчелите, чрез които се събират проби от милиарди цветя.



Livre, Бразилия – разработва допълнителни части за инвалидни колички, които ги превръщат в триколки с кормило. Хората с уреждания могат да ги използват както за екстремни спортове, така и за по-трудни за преминиаване терени.



Sea Harmony, България – екипът разработва вертикални ферми за миди, които възстановяват екологичния баланс в крайбрежните води и спомагат за населване на "мъртвите зони" в моретата и океаните, получени в резултат на замърсяване на водата, ерозия и използване на химикали.



First Respond, Китай - предлага професионална подготовка по оказване на първа помощ в офис сгради, училища и жилищни квартали. Целта им е да подготвят хората за правилни действия при спешни случаи.



Bioestibas, Колумбия – произвежда палети от отпадъчни части на цветята, които иначе биха замърсявали околната среда. Палетите са оптимизирани да намалят необходимото складово пространство и разходите за транспорт.



SENS Food, Чехия – предлага протеинови блокчета, направени от брашно от шурци. Използването на щурци вместо телешко й позволява да спести 2 тона фураж, 700 хил. л вода и много въглеродни емисии.



Clarke’s Organics, Домениканска република – чрез обработване на кокосови орехи, компанията произвежда органична козметична серия. Наемат основно самотни майки, които са голяма демографска група в Латинска Америка.



Green City Solutions, Германия – компанията разработва иновативно градско дърво, което е покрито с мъх и има ефекта на 275 градски дървета. То филтрира фините прахови частици, азотните окиси и въглеродния двуокис от въздуха.



Laddroller, Гърция – предлага екологичен и иновативен инвалиден стол, който помага на хората с увреждания да бъдат в изправено положение и да се придвижват. Товя се случва благодарение на колелата му, които повдигат водача и му помагат да премине през по-трудни терени.



NOW Money, Обединените арабски емирства – стартиращата компания разработва мобилно банково приложение, чрез което хората с ниски доходи имат достъп до финансовата система. Благодарение на него те разполагат с разплащателна сметка и имат възможност да правят парични преводи директно през приложението.



B Y T, Хонг Конг – компанията прави дрехи и аксесоари под марката BYT от остатъчни луксозни материали от производство. Екипът си сътрудничи със социални предприятия при наемане на работници.



Now Technologies, Унгария – разработва технологични решения за хората с увреждания, които ползват електрически инвалидни колички. Чрез техните устройства те дават възможност на тези хора да ползват компютър и така да повишат възможностите за комуникация, обучение или работа.



Intendu, Израел – разработва технологична платформа, която помага за възстановяване на мозъчната и двигателната активност на хора чрез видео игри, включващи движението на цялото тяло.



Factelier, Япония – екипът основава онлайн модна марка, която продава дрехи на крайния потребител директно от завода на производство, без да използва посредници. Производителите сами определят цените, а целта на проекта е да засили икономическите дейности в селкските райони на Япония.



Sanivation, Кения – срещу месечен абонамент компанията монтира тоалетни в домовете на социално слабите домакинства. Екипът осигурява и санитарните услуги по почистването и събира и преработва отпадъците в чисто гориво.



FOLO Farms, Малайзия – компанията обработва близо 3 тона от всекидневни хранителни отпадъци на хотели и ресторанти, след което ги превръщат в компост за отглеждане на органични зеленчуци.



WeaRobot, Мексико – екипът разработва технологичен екзоскелет, който е евтин и се продава на части, за да е лесно пригодим към индивидуалните нужди на хората с нарушени двигателни способности.



RecyclePoints, Нигерия – компанията разработва система, при която потребителите могат да монетизират отпадъците си. При всяко разделно изхвърляне те получават точки, които в последствие могат да обменят за стоки на дома или за пари в брой в магазин iRecycle Store.



African Clean Energy, Холандия – екипът създава готварска печка, която работи с незамърсяващи въздуха горива. Същевременно печката произвежда и енергия за осветление и зареждане на мобилни устройства.



NexBio, Полша – компанията използва биотехнологии, които изследват ДНК структурата на агрокултури и може да улови в ранен стадии болести по тях, помагайки да се произвежда повече храна от по-добро качество с по-малко пестициди.



Sun Concept, Португалия – произвежда лодки, които се задвижват чрез слънчева енергия и представляват устойчиво решение за околната среда и за общностите, които ги използват всекидневно.



SOWAT, Румъния – екипът разработва потративна система за пречистване на вода, която може да се използва при всеки воден източник. Тя премахва паразитите и бактериите, но същевременно запазва всички минерали.



SmartHead, Словакия – компанията предлага лесна за ползване онлайн платформа, в която всеки може да разкаже и промотира своите социално отговорни проекти и да набере хора за инициативата си.



iDrop Water, ЮАР – стартиращата компания разработва вендинг автомати, които се поставят в магазини и пречистват вода. Тя се продава на много ниска цена, в опаковки за многократна употреба 80%, като така се намаляват пластмасовите отпадъци.



Sea2see, Испания – екипът произвежда слънчеви очила от пластмасови отпадъци и стари риболовни, събрани от рибари в океана.



Siam Organics, Тайланд – екипът цели да даде достъп на дребните фермери до глобалния пазар на органични продукти, предоставяйки им специални оризови семена и ги обучава на органично земеделие.



Olio, Великобритания – разработва мобилно приложение, чрез което хората да се свързват с близки до тях магазини или със съседи, за да споделят храна с изтичащ срок на годност например.



DayOne Response, САЩ – компанията предлага 10-литрова раница, чрез която може да се събира, обработва, транспортира и съхранява вода.