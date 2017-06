Завърши шестият випуск стартъпи на програмата на Start It Smart

© Димитър Чилов

Кой още премина през Start it Smart сезон №6



Ater

Компанията разработва платформа, която позволява на клиентите на заведения да извършват поръчки и плащания чрез смартфоните си.



MyClusterDesktop

Екипът предлага услуга, при която всички файлове и програми от настолния компютър или лаптоп да се прехвърлят в облака.



RoomDope

Стартиращата компания предлага онлайн платформа за интериорен дизайн.



Liveium Team

Екипът работи върху персонализирани здравословни напитки – хранителна добавка, които всеки лесно може да си приготви сам.



eDoctor.bg

Стартъпът разработва онлайн платформа, която позволява на пациентите да си запазват час при медицински специалист.



WeGlow

Екипът предлага "умни" гривни за хора със силна връзка помежду им.

Шест стартиращи компании завършиха успешно шестия сезон на преакселераторската програма на българската предприемаческа организация Start It Smart и за първи път представиха проектите си пред инвеститори и широката публика на традиционното събитие Demo Day. Преобладаващи тази година бяха хардуерните проекти, повечето от тях с вече готов прототип и първи клиенти, а според организаторите най-важното е, че всички те по време на програмата са доказали нуждата от продуктите им на пазара.От около 60 кандидати за десетседмичните обучения на Start It Smart бяха селектирани общо 12 екипа, като 6 от тях успяха да достигнат до финала. Това е стартиращата компания, която разработва иновативна система за заключване на велосипеди, без да е необходимо да се използват катинари или вериги.Екипът напредстави прототип на чаша съветник, която превръща обикновените четки за зъби в умни такива. Продуктът е базиран на технологията интернет на нещата (Internet of Things) и позволява събиране на статистика, която дава напътствия за по-добра устна хигиена.От стартъпаработят върху платформа, която свързва хората с експерти от различни области, позволявайки им да зададат въпрос от сферата, която ги интересува, и онлайн да получат отговор.Сред успешно завършилите стартиращи компании е и, които разработват самозареждащ се електрически самолет с късо разперване на крилете.За родителите с малки деца компаниятапредлага почасови грижи на повикване за деца, осигурени от коректни хора с опит, а проектътцели да свърже и обедини всички студенти в страната.Президентът на Start It Smart Никола Янев коментира пред "Капитал", че именно това са младите компании, при които се наблюдават най-голям напредък и резултати в развитието на проектите им. Причините останалите шест екипа да не представят идеите си са разнородни. "Една от най-честите причини е това, че стартиращата компания, дори да има добра идея, не е показала достатъчен напредък в работата си. Други пък в продължение на програмата разбират, че предприемачеството не е за тях и се отказват доброволно. Има и случаи, когато през тези десет седмици даден екип често променя проекта, над който работи, и не е достатъчно подготвен да го представи на финалния Demo Day", обяснява Янев.Все още нито една от завършилите програмата компании не е получила финансиране, което е нормално предвид факта, че проектите са в самото начало от развитието си. "Опитът ни показва, че между половин и една година след завършването на програмата стартъпите получават финансиране. Това е, защото и самите инвеститори искат да видят как ще се развият самостоятелно компаниите извън Start It Smart, в каква посока ще продължат да работят и имат ли желание да се установят на пазара", казва Никола Янев. След завършване на преакселератора екипите стават част от Start It Smart и имат достъп до мрежата от контакти на организацията.По време на програмата Start It Smart среща стартиращите предприемачи със специалисти и ментори, които ги обучават по ключови за започването на бизнес теми, сред които продуктово развитие, връзки с клиентите, бизнес развитие, изграждане на екип и възможности за финансиране. За първа годината преакселераторът обяви и въвеждането на такса за участие, чрез която не цели печалба, а стимулиране на участниците да бъдат сериозни към обучението. Всеки екип трябваше да заплати еднократно хиляда лева за цялата продължителност на програмата."Макар че този сезон имаше двойно по-малко заявки в сравнение с предишните, с целия ни екип забелязахме, че благодарение на въвеждането на такса при нас постъпиха наистина добри и силни идеи и проекти, между които да избираме", казва президентът на Start It Smart. За първи път по време на обучението екипите на стартиращите компании се помещават в новото работно пространство Microsoft Innovation Center (MIC) в "София тех парк", където младите предприемачи могат да тестват някои от най-новите технологии и да бъдат в близост до други иновативни бизнеси.