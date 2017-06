Българският проект Basic Income Currency e на финала на европейска надпревара за социални иновации

Трите най-добри проекта ще получат финансиране от 50 хил. евро

© Pexels

Българският проект Basic Income Currency е полуфиналист в петото издание на надпреварата за европейски социални иновации Equality Rebooted и ще се състезава за финансиране в размер на 50 хил. евро. До финала на конкурса стигнаха 30 проекта от общо 800 кандидати от държави - членки на Европейския съюз, и страни, включени в програмата "Хоризонт 2020".Темата на тазгодишния конкурс е съсредоточена върху влиянието на дигиталните технологии над трудовия пазар и обществото и последващите от това промени. През октомври жури ще определи кои са трите най-добри и перспективни идеи, които ще получат финансиране. Те трябва да предлагат решения в посока преодоляване на нарастващите различия между хората, които успяват да се възползват от технологичния прогрес, и тези, които се сблъскват със застой в доходите или безработица.Идеята на българския екип, който разработва модела Basic Income Currency, е да дигитализира хартиените пари и да интегрира в тях алгоритъм за инфлация, която ще се разпределя ежедневно между всички използващи системата под формата на базов доход. "Решаването на проблема с неравенството е фундаментален за нашето поколение и базовият доход е единственото решение на прага на четвъртата индустриална революция, която ще премахне над 50% от професиите на планетата. Идеята, с която участваме в това състезание, е не просто някакви дигитални пари, идеята е за преструктуриране на цялата финансова и социална система, за нов обществен договор и нов модел за преразпределение на капитала", коментира за медиите Любомир Станков, който е в основата на разработката.Всички полуфиналисти в европейската надпревара Equality Rebooted ще преминат през академия за социални иновации, която ще се проведе от 3 до 6 юли в Мадрид. Там те ще участват в работни семинари и ще се запознаят с успешни примери на социално иновативни процеси в Испания. Непосредствено след академичната програма журито ще избере 10-те най-добри проекта, които продължават напред. В края на състезанието всички те ще представят идеите си и ще бъдат обявени трите екипа, които ще получат финансиране в размер на 50 хил. евро. Официалната церемония по награждаването ще се проведе през октомври в Брюксел.Темата на миналогодишното издание на конкурса беше Integrated Futures и целеше да отличи най-добрите идеи в посока за приемане и интеграция на бежанци и мигранти в Европа. Победителите, които получиха финансиране от надпреварата, бяха проектът на германския екип Cacula, които учат бежанците в Берлин да изработват и продават мебели за дома, екипът от Турция от Project Virtuous Triangle пък разработва платформа за споделено обучение, която свързва студенти и ученици от локалните учебни заведения с деца бежанци, третият победител беше испанският проект The Machine to be Another, който с помощта на технологията за виртуална реалност представя живота на бежанците на широката аудитория. В миналогодишното издание на конкурса беше отличен и четвърти проект, който получи 50 хил. евро. Това беше френският екип от Love Your Waste, който преработва хранителните отпадъци в енергия.