Проект за отглеждане на органик ориз спечели състезанието Chivas Venture

Основателят на Siam Organic ще инвестира наградата от 400 хил. долара за разрастнване на екипа си и доставка на оризовите семена вече и на фермери от САЩ.

На големия финал в Лос Анджелис се състезаваха общо 5 стартиращи компании, които бяха предварително избрани измежду всички 30 участници от цял свят.

Макар българският проект на Sea Harmony за вертикални ферми за миди да не стигна до финалната петица, предприемачите имаха възможност да го представят пред света.

Отглеждане на органик ориз, богат на антиоксиданти, и обучение на фермерите в Тайланд на органично земеделие. Това е социалният бизнес проект на стартиращата компания Siam Organic, която е големият победител в третото издание на международното състезание Chivas Venture, организирано от уиски бранда Chivas Regal с общ награден фонд от 1 млн. долара. Тайландската компания спечели финансиране в размер на 400 хил. долара, а останалата част от сумата беше разпределена между финалистите в надпреварата.На големия финал в Лос Анджелис се състезаваха общо 5 стартиращи компании, които бяха предварително избрани между всички 30 участници от цял свят. Младите предприемачи имаха възможност да представят проектите си пред голяма аудитория, а бизнесите им бяха оценявани от експертно жури, съставено от Александър Рикар, изпълнителен директор на Pernod Ricard, компанията, собственик на уиски бранда Chivas, Сонал Ша – икономист и бивш директор на Офиса за социални иновации и гражданско участие към Белия дом, американския предприемач Адам Браун, основател на неправителствената организация Pencils of Promise и автор на бестселъра The Promise of a Pencil: How an Ordinary Person Can Create Extraordinary Change (Обещанието за молив: Как обикновен човек може да постигне необикновена промяна – бел. ред.), и специалния гост, актрисата, носителка на "Оскар", Хали Бери.Макар проектът на компанията Sea Harmony, които представляваха България в състезанието, да не стигна до финалната петица, предприемачите преминаха през едноседмичен тренировъчен лагер в Центъра за социално предприемачество "Скол" към Оксфордския университет и имаха възможност да представят проекта си пред света. Стартиращата компания Sea Harmony разработва вертикални ферми за миди, възстановяващи екологичния баланс в крайбрежните води, и спомага за населването на т.нар. мъртви зони.Стартиращата компания Siam Organic цели да даде достъп на малки фермери до глобалния пазар на органични продукти, предоставяйки им специални оризови семена и обучавайки ги на органично земеделие. Проблемът, който компанията се стреми да разреши, е бедността във фермерските райони, където според основателя Пийтачай Дежкрейсак фермерите печелят по 40 цента на ден. Специалният органичен лилав ориз е богат на повече антиоксиданти, отколкото боровинката, заради което и цената му е с пъти по-висока, отколкото на обикновения ориз. Именно отглеждайки скъпата продукция, фермерите ще увеличат приходите си, които според компанията могат да нараснат с до 14 пъти. Основателят на Siam Organic коментира за "Капитал", че благодарение на наградата от 400 хил. долара ще може да разрасне екипа си и да доставя оризовите семена вече и на фермери от САЩ.На второ място в тазгодишното издание на Chivas Venture беше избрана стартиращата компания от Нигерия, която получи финансиране от надпреварата в размер на 200 хил. долара. Компанията разработва система, при която потребителите могат да монетизират отпадъците си. При всяко разделно изхвърляне те получават точки, които впоследствие могат да обменят за стоки на дома или за пари в брой в магазин iRecycle Store.Всеки от другите три финалиста в състезанието за социално отговорни бизнеси спечели по 50 хил. долара от наградния фонд. Това бяха компанията от Колумбия, която произвежда палети от отпадъчни части на цветята, които иначе биха замърсявали околната среда, израелската, която разработва технологична платформа, която помага за възстановяване на мозъчната и двигателната активност на хора чрез видеоигри и стартиращата фирма от ЮАР, която разработва вендинг автомати за пречистване на вода.Останалите общо 250 хил. долара от наградния фонд бяха предварително разпределени между 30-те международни участници в Chivas Venture. Всеки един от проектите получи финансиране, съответстващо на броя събрани гласове от публиката.Интервюта с победителите и журито в Chivas Venture може да четете в следващите броеве на "Капитал Daily".