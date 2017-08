Над 30 български стартъпа са финалисти в CESAwards 2017

Всички локални финалисти в категории



"Стартъп на годината" - Connecto.ai; Coursedot; iGreet; Prospecto Group; Reputize



"Най-добра компания в начален етап" - ClaimCompass; Connecto.ai; Coursedot; iGreet; Reputize



"Най-голямо социално въздействие" - EuroPATC; farmhopping; JAMBA; Red Paper Plane



"Най-добра технология за умни градове" - Narcine



"Най-добър стартъп в биотехнологиите" - Biodrinks Ltd; Green Corp; Micar Innovation; NutriGen



"Най-добър финтех стартъп" - KLEAR LENDING; Property Club; Virtual Broker; World VIP Club



"Най-добър стартъп в областта на интернет на нещата" - App Lighthouse; Bee Smart Technologies; Navigato; Pro Smart Ltd.



"Най-добра стартираща компания, разработваща изкуствен интелект" - Centroida; Connecto.ai; Maj.io; Transmetrics; Trevor Labs



"Основател на годината" - Юлиан Софрониев (Biodit), Вичо Димитров (iGreet), Адел Закут (clippings); Владислав Симов (Domestina); Владислав Михайлов (Birlibam)



"Инвеститор на годината" - DigiMark Ventures; LAUNCHub Ventures; Unicredit Venture Hub



"Най-добра акселераторска програма" - Start It Smart | Pre-Accelerator; UniStart; Cleantech Bulgaria



"Най-добро споделено работно пространство" - Cosmos Coworking Camp; Puzl CowOrKing; Startup Factory; ZaraLab; Work&Share Coworking Space