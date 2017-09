Coursedot е "Стартираща компания на годината"

На официалната церемония по награждаването на локалните победители бяха отличени общо 12 компании в различни категории

© ABLE

Всички локални победители в категории:



"Стартъп на годината" - Coursedot



"Най-добра компания в начален етап" - ClaimCompass



"Най-голямо социално въздействие" – EuroPATC



"Най-добра технология за умни градове" - Narcine



"Най-добър стартъп в биотехнологиите" - Micar Innovation



"Най-добър финтех стартъп" - KLEAR LENDING



"Най-добър стартъп в областта на интернет на нещата" - Bee Smart Technologies



"Най-добра стартираща компания, разработваща изкуствен интелект" - Maj.io



"Основател на годината" - Адел Закут (clippings)

"Инвеститор на годината" - LAUNCHub Ventures



"Най-добра акселераторска програма" - Start It Smart | Pre-Accelerator



"Най-добро споделено работно пространство" - Puzl CowOrKing

Българската компания Coursedot спечели отличието "Стартираща компания на годината" в третото национално издание на надпреварата Central European Startup Awards (CESAwards). Конкурсът традиционно се организира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) като част от поредица събития в региона на Централна и Източна Европа и цели да отличи най-добрите бизнеси от страната и региона в общо 12 категории (вижте карето).Българската стартираща компания Coursedot, победител в най-престижната категория, разработва онлайн платформа, която обединява десетки хиляди IT курсове от цял свят, до които чрез нея имат достъп компании и потребители. Целта й е да бъде посредник, свързвайки корпоративни и индивидуални клиенти, които търсят IT обучения за служителите си, с тренинг компании и инструктори на конкурентни цени. Паралелно обаче от Coursedot играят ролята и на гарант, що се отнася до плащането, качеството на обучението и др. Наградата на церемонията получи съоснователят на компанията Теодор Панайотов.На официалната церемония по награждаването на локалните победители бяха отличени още единадесет компании в различни категории. Проектите бяха оценявани от експертно жури в различни области, както и преминаха през онлайн гласуване, което даде възможност на публиката да посочи своите фаворити. В състава на журито бяха Румяна Тренчева, регионален изпълнителен директор на SAP, Кирил Петков, предприемач и преподавател в Център за икономически стратегии и конкурентоспособност, Леона Асланова, основател на Innovation Starter Box, Виктор Косконел, изпълнителен директор на "Содексо България", Момчил Василев, изпълнителен директор на предприемаческата мрежа Endeavor Bulgaria, Филип Генов, вицепрезидент на Уникредит Булбанк, и Дилян Димитров, основател на фонда за рисков капитал Eleven.Следващата стъпка за българската стартираща фирма и останалите наградени компании в надпреварата е регионалното съревнование на CESA, като тази година големият финал на международната надпревара за пръв път ще се проведе също в София на 23 ноември, събирайки редица предприемачи и инвеститори от общо 10 страни от региона. Международната церемония ще отличи най-успешните стартъпи в Австрия, Полша, Чехия, Сърбия, Словения, Словакия, Хърватия, Румъния, Унгария и България.