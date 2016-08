App-ове на седмицата

The Economist Films

Как ще изглеждат професиите на бъдещето? Ще стигнат ли технологичните стартъпи Космоса? Кой е правилният начин да регулираме използването на опиати? Наскоро известното списание The Economist започна нов иновативен проект на име The Economist Films и прави кратки документални филми по наболели глобални въпроси. Всяко от видеата включва анализ, репортажи на място и щипка хумор, които запазват духа на изданието дори във филмов формат.

Вече достъпно и в мобилен вариант за Android и iOS.