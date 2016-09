Игри пред милиони, игри за милиарди

1

Димитър Александров не е спал от три дни. Той е геймър, но причината за безсънието му напоследък далеч не е висене пред компютъра. Или поне не пред един компютър. Той е основен организатор на Game Evolution, най-голямото гейминг събитие в България, което се проведе между 9 и 11 септември в София и успя да привлече хиляди български почитатели на електронните спортове. Те наблюдаваха и участваха в сблъсъци в игри като League of Legends, Counter Strike: GO, Warcraft III и други при общ награден фонд от 21 000 лв.Безсънието на Александров е лесно обяснимо. Организацията на подобно мащабно събитие изисква огромни усилия, както и инвестиции. Game Evolution е 70% финансирано от предприемача чрез лични средства. Не иска да спомене точна сума пред "Капитал", но отбелязва, че става дума за шестцифрена сума. Остатъкът е поет от спонсорите на събитието, сред които за негова изненада се включва и Столична община.Самият Александров, както и друг от организаторите на Game Evolution - Томас Михаилов, имат достатъчно голям опит в професионалния гейминг, за да знаят с какво се захващат. Александров е един от първите професионални геймъри в България, като в първите три години от кариерата играе StarCraft, а в следващите пет – WarCraft III. Това е и една от причините WarCraft III да присъства сред дисциплините на Game Evolution, макар да наближава своя 15-и рожден ден. Още през 2000 г. се озовава в Южна Корея, където играе на турнир, който се предава по телевизията. "Тогава бях един от най-добрите играчи в света, почти никога не падах, но загубих всичките си телевизионни мачове", казва той. Именно след подобни изживявания се криеше желанието му в "Арена Армеец" да има огромни екрани и изолирани кабини за играчите, така че всеки да може да се докосне до магията на професионалния гейминг. От своя страна Михаилов е мениджър на играчи в професионалния отбор ROCCAT, базиран в Хамбург. Неговата работа е да открива способни геймъри за тима си.Още преди официалното начало на фестивала пред "Арена Армеец" имаше опашки по входовете, съставени от заредени с търпение и ентусиазъм геймъри. А в случая "геймъри" обобщаваше доста разнообразната група хора – от момчета и момичета на най-ниска възраст, дошли с придружител, до вече закоравели играчи, които не са пускали мишката още от 90-те години насам. Естествено, игрите бяха основната част от Game Evolution. Но не и единствената. Гейминг е имало и на предишни софийски събирания – като например On!Fest, който не се организира от две години, както и Aniventure, което в същността си е фестивал за японска култура. Game Evolution включваше в програмата си и танцови битки, косплей (преобличане в костюми на известни персонажи и изиграване на сцени) и традиционни спортове пред самата зала, но фокусът на форума нямаше как да бъде сбъркан. Още с влизането в "Арена Армеец" пред посетителите се откриваха няколко огромни екрана, стотици компютри и конзоли, които бяха на разположение за посетителите и професионалните състезатели, както и сцена, на която се намираха специални шумоизолирани кабини, в които играчите играеха на спокойствие, докато битките им по игри като League of Legends, Counter Strike и други се предават на екраните и в стрийминг сайта Twitch. Кабинките на сцената бяха нещо невиждано в България до момента. Друга невероятна възможност беше играчите аматьори да играят с професионалистите. "За нашите посетители възможността да играят с тези хора, които гледат по стриймове и финали на състезания, е като да идеш на стадиона и да играеш с Меси", казва Александров.Събитието трябва да се превърне във визитка на сдружението Game Evolution, като Александров е категоричен, че втори подобен форум ще има и догодина, без значение от финансовия резултат на тазгодишното издание. Той гледа на него само като начална инвестиция от негова страна и очаква следващите изложения да бъдат далеч по-силно финансирани от партньори, както се случва с други големи фестивали в световен мащаб. Томас Михаилов коментира пред "Капитал", че най-вероятно през следващата година ще има поредица от по-малки събития, организирани от Game Evolution, които да кулминират в голямо издание, което да се проведе в столицата. "Много геймъри нямат възможност да дойдат в София, а интерес има и в по-малките градове", казва той.