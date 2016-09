App-ове на седмицата

My Tomorrow

Това е средство, което ще ви помогне да вземете някои важни решения за бъдещото си кариерно развитие. Приложението е създадено в рамките на образователната и менторска кампания на "Samsung Electronics България" Trends of Tomorrow. Безплатната Android апликация дава възможност да разберете какъв е личностният ви профил и подходящите професии. Профилът се определя на база кратък тест, а резултатите могат да бъдат обсъдени със специалисти по кариерно консултиране, за да се получи яснота относно професиите и за възможностите за избор на кариера и образование. В My Tomorrow има и истории на успели българи и още много полезна информация.