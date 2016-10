Завръщането на Nintendo

© Reuters

Новата конзола на Nintendo може да се окаже последният представител на конзолите в досегашния им вид.

Битката за надмощие на пазара за гейм конзоли през последните години се свеждаше повече до схватката между Microsoft и Sony. Причината за това се криеше в привидната пасивност на единствения оцелял от ветераните в бранша – японският гигант Nintendo. Компанията не един или два пъти в историята е диктувала посоката на иновации и тенденции в индустрията. Неактивността й, загубата на пазарен дял в комбинация със свиващи се глобални продажби в целия бранш накараха компанията да излезе от летаргията. Така 19 месеца след като загатна, че готви нещо ново, Nintendo най-накрая вдигна булото и показа революционния си продукт Switch.Устройството комбинира традиционната стационарна конзола, свързана към телевизора, и преносима. Новият проект се очаква да дебютира в началото на 2017 г. И може да се окаже не просто последният шанс на японския гигант да се върне в надпреварата на пазара. Nintendo Switch може и да е последният опит на гейм индустрията да запази традиционния облик на конзолите въобще.Концепцията на новото устройство е сравнително проста. То се състои от основно тяло, което може да се ползва самостоятелно като преносима конзола, тъй като реално представлява компактен таблет, но също така и да се свързва към телевизора. В стационарен режим Nintendo Switch е вързан към екрана чрез специална малка докинг станция, а потребителят използва отделен геймпад. Когато поиска, играчът може лесно и бързо да откачи основното тяло и да продължи да се забавлява в движение, както е с всяка портативна конзола. Това става благодарение на разположените отстрани миниконтролери. Името Switch идва от най-хитрата функция, която Nintendo показа с новата конзола. Миниконтролерите в двата края на тялото могат да се отделят и да се ползват самостоятелно. Те също така се закачат и за традиционния геймпад, което гарантира идентичността на управлението. Японската компания демонстрира различни приложения на тази опция – например в пътническия самолет слагате дисплея на сгъваемата табла посредством вградената степенка. След това се облягате и се забавлявате с малкия контролер, който е с размер на малко по-продълговата визитна картичка. В друг случай можете в кафе или в градинка да играете с още един приятел заедно, тъй като реално това са два отделни геймпада. Компактният им размер позволява да се ползват и с една ръка. Дали това е най-ергономичният вариант и колко ще са удобни при подобна употреба ще се разбере при първите по-големи тестове или при пускането на Nintendo Switch на пазара.За самото устройство още няма изнесени технически подробности. Единствената информация, която до момента от Nintendo потвърдиха, е, че Switch ползва чипсет на nVidia Tegra, който има сходна архитектура с картите GeForce на компанията за РС. От хардуерния производител допълниха, че конкретният процесор за новата конзола на японския гигант е специално софтуерно модифициран. Сред потвърдените подобрения е напълно преработен енджин, който отговаря за физиката в игрите.Концепцията на новия Nintendo Switch веднага ще предизвика чувство на дежа вю у по-паметливите. Като изключим миниконтролерите, устройството е заимствало доста от nVidia Shield Portable. Това беше амбициозен проект отпреди три години на производителя на чипове да излезе на гейм пазара. Shield представлява малко по-обемен гейм контролер, който разполага със сгъваем екран. Устройството може се връзва директно към телевизора или да се ползва самостоятелно в движение. Най-готиното – може да се играят РС заглавия в пълния им блясък. Има една уловка – игрите не са пуснати на него, а трябва да се стриймват от компютър, който да е оборудван с определени видеокарти на nVidia. Връзката се осъществява чрез специален софтуер. Ако не отговаряте на тези условия, ще трябва да се задоволите с наличните за Shield, които са съпоставими с тези на традиционните конзоли. Странният хибрид се появи на пазара в ограничени количества през 2013 г. Малко след това nVidia пусна на пазара и таблета Shield Tablet, който ползва стрийминг услугата на компанията и мощен мобилен софтуер за игра навсякъде. Проблемът на двете устройства е, че те останаха бутикови – продукти, предназначени за истински технологични ентусиасти.Nintendo избират същата концепция, но общото между Switch и Shield не свършва само с първата буква на името. Двете устройства ще са базирани на чипсета nVidia Tegra, както и при първоначалното представяне една от показаните игри е SkyRim. Веднага изникнаха асоциации дали Nintendo Switch няма да последва съдбата на малко познатия "щит" в гейминга. Японците определено са взели поука от слабото представяне на Shield. На първо място те разполагат с маркетинговата машина, с която да убедят максимален брой потребители, че това е тяхното устройство. Освен това Nintendo има силен (все още) каталог от заглавия, с които да стимулира геймърите да си вземат новата конзола. На пръв поглед компанията е решила основните проблеми с практичността и сложността за ползване чрез проста plug and play концепция, както и чрез модулните миниконтролери, които пасват както на геймпада, така и на тялото.На Switch се пада много тежко бреме, което трябва да носи на плещите си. От една страна, новата конзола трябва да върне Nintendo в борбата за гейм пазара. От друга, може да се окаже последният представител на конзолите в досегашния им вид, наложен от десетилетия. Японският гигант загуби значителна част от пазарния си дял, който се свива с бързи темпове от 2008 г. насам. Тогава компанията отчита сумарни продажби от 53 млн. бройки, като 29 млн. от тях се падат на преносимата конзола Nintendo DS, а 24 – на стационарната Wii, показват данните на изследователката фирма VGChartz. През 2011 г. реализираните устройства падат до 11.5 млн. за Wii и 21 млн. за преносимите DS и дебютиралата през годината 3DS. Ситуацията започва да се влошава значително с пускането на Wii U, която не се посреща с голям ентусиазъм. През 2015 г. Nintendo има продажби от едва 3.56 млн. бройки от нея и 7.86 млн. от преносимата 3DS. За оправдание на японската компания може да послужи общият спад в индустрията, който се свива почти двойно през този период. През 2008 г. той е 89 млн. продажби срещу 42 млн. през 2015 г. Но това не оправдава загубата на пазарен дял, който отчита Nintendo. Той се свива от почти 60% през 2008 г. до 27% през 2015 г. За сметка на това Sony са успели да намалят ефектите от спада и в момента са лидер с дял от 50% с Playstation 4.Провалът на Wii U е ясен знак, че ако иска да се върне в играта, Nintendo трябва да рискува и да вдигне залозите. Затова компанията се решава на смелия ход да обедини успешната си портативна конзола със стационарната в едно. Също така самото свиване на пазара показва, че трябва да се търсят нови решения, с които да се привлекат потребителите. Switch има потенциал да постигне и двете цели. Но евентуален негов провал може да превърне Nintendo в изцяло софтуерна компания със силни франчайз заглавия като Super Mario, Zelda и Donkey Kong. Подобен път избра Atari преди години.Свиването на пазара не остава незабелязано от всички играчи. Sony и Microsoft постепенно отварят своите софтуерни гейм платформи PlayStation Network и Xbox Play, така че да бъдат достъпни на колкото се може повече устройства. За американския IT гигант това е част от новата стратегия, която има за цел да превърне операционната система Windows в единна такава за всички видове устройства – от смартфон през таблета и РС-то до телевизора. Затова не е изненада, че Microsoft обяви инициативата Xbox Play Everywhere, която позволява повечето нови заглавия за конзолата на компанията да са достъпни и на РС. Същия ход предприе и Sony с PlayStation Network. Очакванията са в един момент и двете компании да изоставят традиционната за пазара стратегия да се разчита на физически конзоли и да се ориентират към облачните технологии и наличния друг хардуер, на който да се забавляват потребителите. Но все още нито Microsoft, нито Sony се осмеляват да поемат само по този път и напълно да изоставят конзолите. Двете компании представиха през тази година първи поглед върху бъдещите си игрални устройства – Project Scorpio на американската компания и PlayStation 4 Neo на японския гигант. Японците въведоха и джаджата си за виртуална реалност PlayStation VR. Желанието е, ако се преминава към изцяло софтуерна платформа, този процес да става с много бавни темпове. Тук се намесва Nintendo, която вдига залозите с представения от нея хибрид. Той или ще постави нова тенденция, която ще се хареса на потребителите и ще бъде последвана от останалите два разработчика, или ще бъде последният напън за трансформация на конзолите преди тяхното обезличаване или направо заличаване.