App-ове на седмицата

Ever ви предоставя безплатно облачно пространство, в което автоматично качвате снимки и видео. Чрез приложението също така можете да принтирате снимки и да създавате споделени албуми с вашите приятели. Можете и да качвате в Ever снимки от Google, Facebook, Instagram или Dropbox. Също така да разделяте снимките по различни показатели: локация, пътуване, работа и т.н. Софтуерът е наличен за Android и iOS.