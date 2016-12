Amazon Go пренаписва правилата в търговията

В "търговския обект на бъдещето" няма продавачи, няма касиери, няма каси, а за безналичните разплащания дори няма да имате нужда от "физическа" кредитна карта.

© JASON REDMOND

800 млрд. долара е щатския пазар на хранителни стоки, чиито правила Amazon смята да промени, използвайки компютърно "зрение" и изкуствен интелект.

го направи с електромобилите,

с таксиметровия бранш, или пък

При пазаруването във въпросните магазини, които ще носят името

код, след което ще може просто да вземе желаните продукти от лавиците и да си тръгне. Всеки път, когато той вдигне дадена стока, автоматична компютърно базирана система ще я добавя във виртуалната кошница в системата на

Според официалния анонс на технологичната компания всичко това ще се случва благодарение на платформа, която комбинира технологии за локализация, компютърно "зрение", самообучаващ се софтуер и изкуствен интелект. Чак при излизане от магазина системата ще изтегля съответната сума от банковата сметка на купувача.

ще стартира като пилотен проект от 20 обекта за продажба на пакетирани хранителни стоки, които трябва да започнат да функционират до края на 2018 г. Първият от тях ще отвори врати в началото на 2017 г. в Сиатъл, където се намира централата на технологичния гигант. Според вътрешен документ, с който онлайн изданието

магазини ще започнат да функционират в градове като Ню Йорк, Маями, Сан Франциско и Лас Вегас. Според разчетите на компанията, ако експериментът проработи според очакваното, на американския пазар може да се появят до 2000 подобни иновативни места за пазаруване през следващите 10 години. Така

За момента е още твърде рано да се каже дали експериментът

с над 5000 супермаркета на територията на САЩ или пък британския

Като оставим настрана очевидните удобства за клиента като премахването на опашките, пестенето на време и премахването на нуждата да се носят пари и кредитни карти,

това автоматично ще остави на улицата милиони касиерки и служители в супермаркетите. По същия начин, както автопилотът на

таксиметровите шофьори, а

Онлайн гигантът Amazon скоро ще пусне магазин във физическата реалност, който има реална възможност да направи технологична революция при продажбите на дребно. Това е на път да се случи по същия начин, както TeslaGoogle – със самоуправляващите се коли, Uber -Airbnb – с хотелиерския. В понеделник компанията на щатския милиардер Джеф Безос официално обяви началото на пилотен проект за нещо, което условно може да се определи като "търговския обект на бъдещето". В него няма продавачи, няма касиери, няма каси, а при безналичните разплащания дори няма да имате нужда от "физическа" кредитна карта.Amazon Go, потребителят ще има нужда само от смартфон със свалено специално приложение и регистрация в информационната система на онлайн гиганта. Всъщност дори "пазаруване" може би не е най-прецизният термин, който описва процедурата - на влизане клиентът само ще трябва да сканира специален QRAmazon или съответно ще я премахва, ако я върне на мястото й.Първоначално Amazon GoBusiness Insider се е запознало, останалите пилотни hightechAmazon навлиза с гръм и трясък на оценявания на 800 млрд. долара американски пазар на търговия на дребно с хранителни стоки.Amazon Go ще проработи ефективно от технологична гледна точка и дали ще се приеме добре от купувачите. При всички положения обаче той ще притисне гигантите в сферата на търговията на дребно от типа на Wal MartTesco да започнат да мислят много по-трескаво по въпроса за използване на компютърните технологии и дигитални модели в своята дейност. Защото в тази сфера компанията на Джеф Безос е минимум две обиколки напред. И ако въпросната концепция сработи с пакетираните храни на дребно, тя лесно може да бъде приложена и в други търговски сегменти, където стоката може да бъде оборудвана със съответния сензор – електроника, облекло, продукти за дома и т.н.Amazon Go със сигурност води след себе си и още нещо революционно на пазара – намаляването на нуждата от нискоквалифицирана работна сила. В развити държави като САЩ, където стойността на труда е основен компонент в цената на продуктите, това ще е основно конкурентно предимство на Джеф Безос. Големият въпрос в случая е колко назад са останалите мастодонти в търговията на дребно, могат ли те да наваксат изоставането и какви ще са социалните последствия от това, ако успеят да го направят. Защото ако всички играчи в тази индустрия успеят да предложат свой вариант нa Amazon Go,Google заплашва превозвачите, Uber –Airbnb – хотелиерите.