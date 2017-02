На крилете на технологиите

Характеристики на eHang 184



Дрон, който ще превозва хора, ще започне да "оперира редовно" в Дубай от юли, обяви ръководителят на Агенцията по пътищата и транспорта в града Мат ал Таиер. С китайския модел eHang 184 вече са проведени тестови полети.Той може да вози един пасажер с тегло до 100 кг, като летателното му време е 30 мин. Пътникът ще използва тъчскрийн, за да избере дестинация, а във вътрешността на устройството няма други контролни уреди. Дронът е пилотиран дистанционно от команден център. Може да развие скорост до 160 км/ч и да лети до 50 км с едно зареждане на батерията."Това не е само модел. Ние всъщност експериментирахме с това превозно средство в небето над Дубай", казва Мат ал Таиер пред Associated Press. Той също така посочва, че устройството е било одобрено за тестови полети в Невада през юни 2016 г.Не всички обаче споделят ентусиазма на ръководителя на Агенцията по пътищата и транспорта в Дубай. Не липсват и скептици. Стийв Райт, преподавател по авиационна електроника и авиационни системи към University of the West of England, заявява пред ВВС, че сигурността трябва да бъде приоритет."Начинът, по който работят тези системи, прави лесно нормалното им заработване. Трудното е да направиш системи, които са издръжливи на провал. Бих искал да видя дрона да лети поне 1000 часа, преди да поставят човек в него", коментира Райт. И допълва, че не би бил доброволец за ранен полет: "Трябва да бъда вкаран вътре ритащ и крещящ."Въпреки тези предупреждения технологиите вървят в тази посока. Миналия месец израелската фирма Urban Aeronautics обяви, че нейният пасажерски дрон Cormorant, пригоден за военни цели, може да влезе в употреба до 2020 г. Устройството за 14 млн. долара може да пренася до 500 кг със скорост 185 км/ч."Предложените превозни средства показват, че има истински потенциал за персоналните дронове, не само за доставки, но и за транспорт. Все още трябва да се свърши голяма технологична работа, за да се гарантира, че подобни устройства са сигурни и лесни за употреба, но ако проектът излезе на пазара, може да промени начина, по който хората се придвижват в градовете, и да направи бързото пътуване по въздуха достъпно за масите", твърди пред ВВС Мирко Ковач, директор на Лабораторията по въздушна роботика към Imperial College London.