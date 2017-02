App-ове на седмицата

My Budget Book

My Budget Book помага за по-ефективно проследяване и управление на парите ви. В приложението може да въвеждате приходите и разходите си и на база информацията за предходните ви транзакции да прогнозира следващия ви баланс. Поради мерки за сигурност My Budget Book работи офлайн и има възможност за таблично и графично представяне на финансовите ви операции. Приложението е достъпно за операционните системи Android и iOS, а цената му започва от 2.50 лв.