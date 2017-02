Дигитални модели

Стрийминг

Музикален фон за вашия бранд

Преди няколко години музиката в заведения за кратко време тотално изчезна. Причината беше във въвеждането на регулациите за авторски права на обществени места - било дори и само от радиото. Не само в България музикалното озвучаване в търговски обекти изисква плащане на такси. Шведската компания Soundtrack your Brand е наясно с важността на музиката за бизнеса и тъкмо се сдоби с 22 млн. долара свеж капитал за развитие. Основаната през 2013 г. в Стокхолм фирма запълва специфична ниша - музикален стрийминг, но вместо за крайни потребители като в случая на Spotify, обслужва корпоративни клиенти. Компаниите, които ги използват, от своя страна имат достъп до голямо количество музика за магазините, заведенията или каквито други обекти притежават срещу 35 евро месечен абонамент на локация. "Миналата година клиентите ни са използвали 200 хил. уникални мелодии", обяснява един от основателите на стартъпа, Андреас Лифгарден, пред електронното издание TechCrunch и добавя, че компанията е на път да получи лиценз за около един милион песни. Сред клиентите на шведската фирма са вериги като McDonald’s, Tag Heuer, Starbucks в Швеция и други. В Швеция, Норвегия и Финландия, компанията пък е ексклузивен доставчик на Spotify for Business. Според Лифгарден приходите от абонаменти и на двете услуги са нараснали с 400%, без да уточнява конкретен период и числа. До момента Soundtrack your Brand са получили финансиране от почти 33 млн. долара, като самите Spotify са сред инвеститорите. Плановете са за глобално разрастване на бизнеса. И не са сами в апетитната ниша. До идеята за музика за бизнеса са стигнали и компании като Mood Media, Play Network и ImageSound.